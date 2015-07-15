Замена свечей зажигания Chevrolet Cobalt

В соответствии с регламентом технического обслуживания меняем свечи зажигания в двигателе «Шевроле Кобальт» через каждые 30 тыс. км пробега. Как это сделать, описано в предлагаемой пошаговой иллюстрированной инструкции.

Работу проводим на холодном двигателе.

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Головкой «10» отворачиваем пять болтов.

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Снимаем крышку, не отсоединяя от нее трубку вентиляции картера, и отводим крышку в сторону.

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Вынимаем из крышки резиновый уплотнитель маслоотделителя.

Если уплотнитель порван, потрескался или потерял эластичность, заменяем его новым.

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Сдвигаем стопор фиксатора колодки проводов.

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Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку от катушки зажигания.

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Снимаем катушку зажигания.

Катушка уплотняется в крышке головки блока резиновой втулкой, а на свече зажигания — резиновым колпачком. Если втулка порвана, потрескалась или потеряла эластичность, заменяем ее новой.

Перед выворачиванием свечи проверяем, не попадает ли в колодец масло. Наличие масла в колодце говорит о негерметичности соединения крышки и головки блока цилиндров.

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Высокой (свечной) головкой «на 16» с удлинителем выворачиваем свечу зажигания.

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Вынимаем свечу из колодца.

Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.

При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.

Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.

Окончательно затягиваем свечу моментом 25 Н·м.

Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.

Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.

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