Замена свечей зажигания Chevrolet Cobalt

Работу проводим на холодном двигателе.
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Если уплотнитель порван, потрескался или потерял эластичность, заменяем его новым.
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Катушка уплотняется в крышке головки блока резиновой втулкой, а на свече зажигания — резиновым колпачком. Если втулка порвана, потрескалась или потеряла эластичность, заменяем ее новой.
Перед выворачиванием свечи проверяем, не попадает ли в колодец масло. Наличие масла в колодце говорит о негерметичности соединения крышки и головки блока цилиндров.
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Устанавливаем новую свечу в обратной последовательности.
При вворачивании свечи необходимо вращать свечной ключ или удлинитель с головкой рукой, а не воротком или трещоткой, во избежание повреждения резьбы свечного отверстия в головке блока цилиндров.
Если свеча пошла не по резьбе, будет ощущаться сильное сопротивление вращению. В этом случае необходимо полностью вывернуть свечу и, очистив резьбу, повторно завернуть.
Окончательно затягиваем свечу моментом 25 Н·м.
Внимание! Чрезмерная затяжка свечей зажигания может привести к повреждению резьбы в свечных отверстиях головки блока цилиндров.
Аналогично заменяем остальные свечи зажигания.
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