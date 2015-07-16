Замена сменного элемента воздушного фильтра автомобиля Chevrolet Cobalt

В автомобиле «Шевроле Кобальт» согласно регламенту технического обслуживания сменный элемент воздушного фильтра необходимо заменять через 30 тыс. км пробега. Узнайте, как сделать это своими руками.

При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента нужно сократить в 1,5–2 раза. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.

Внимание! Некондиционный либо сильно загрязненный элемент воздушного фильтра может привести к значительному износу и снижению мощности двигателя.

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Ключом Torx Т-25 отворачиваем два самореза крепления крышки фильтра.

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Сдвигая крышку в сторону правого крыла, выводим три выступа крышки из прорезей в корпусе фильтра.

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Приподнимаем крышку фильтра.

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Вынимаем сменный элемент из корпуса воздушного фильтра.

Очистив полость корпуса фильтра от загрязнений, устанавливаем новый сменный элемент в обратной последовательности.

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