Замена сменного элемента воздушного фильтра автомобиля Chevrolet Cobalt

В автомобиле «Шевроле Кобальт» согласно регламенту технического обслуживания сменный элемент воздушного фильтра необходимо заменять через 30 тыс. км пробега. Узнайте, как сделать это своими руками.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами элемента нужно сократить в 1,5–2 раза. Деформированный или поврежденный элемент необходимо заменить независимо от пробега.

Внимание! Некондиционный либо сильно загрязненный элемент воздушного фильтра может привести к значительному износу и снижению мощности двигателя.

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Ключом Torx Т-25 отворачиваем два самореза крепления крышки фильтра.

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Сдвигая крышку в сторону правого крыла, выводим три выступа крышки из прорезей в корпусе фильтра.

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Приподнимаем крышку фильтра.

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Вынимаем сменный элемент из корпуса воздушного фильтра.

Очистив полость корпуса фильтра от загрязнений, устанавливаем новый сменный элемент в обратной последовательности.

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Замена сменного элемента воздушного фильтра автомобиля Chevrolet Cobalt
Замена сменного элемента воздушного фильтра автомобиля Chevrolet Cobalt
Фото: «За рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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