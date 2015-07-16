Проверка и замена ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя Chevrolet Cobalt

При обнаружении на ремнях трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремни необходимо заменить.
01
Шкив привода вспомогательных агрегатов, закрепленный на коленчатом валу двигателя, через ремень передает вращение шкивам генератора, насоса охлаждающей жидкости и компрессора кондиционера. Направляющий и натяжной ролики служат для изменения трассировки ремня и обеспечения правильного натяжения. На валу насоса охлаждающей жидкости закреплен шкив увеличенной ширины, приводящий через отдельный ремень насос гидроусилителя руля.
В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов: с кондиционером и без кондиционера.
Операции показаны на автомобиле с кондиционером.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
02
Если ремень снимаем не для замены (например, для снятия или замены другого ремня привода вспомогательных агрегатов) включаем высшую передачу в коробке передач и толкаем автомобиль назад до совмещения отверстий в шкиве насоса с винтами крепления насоса.
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Включив высшую передачу в коробке передач, понемногу толкаем коленями автомобиль назад.
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Надеваем новый ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и толкаем автомобиль назад (при включенной высшей передаче).
07
Затягиваем винты крепления насоса.
Для проверки состояния другого ремня (привода насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера и генератора) снимаем правое колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.
08
При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремень необходимо заменить. Для этого нужно вначале снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.
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Если ремень снимаем не для замены (например, при демонтаже генератора), перед началом работы помечаем направление вращения ремня.
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Устанавливаем натяжное устройство и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.
16
Далее следует установить на место ремень привода насоса гидроусилителя руля.
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