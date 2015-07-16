Проверка и замена ремней привода вспомогательных агрегатов двигателя Chevrolet Cobalt

В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля «Шевроле Кобальт» проверяем состояние ремней через 15 тыс. км пробега, а заменяем ремни независимо от состояния через 90 тыс. км.

При обнаружении на ремнях трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремни необходимо заменить.

01

Схема расположения ремней привода вспомогательных агрегатов автомобиля с кондиционером.

Шкив привода вспомогательных агрегатов, закрепленный на коленчатом валу двигателя, через ремень передает вращение шкивам генератора, насоса охлаждающей жидкости и компрессора кондиционера. Направляющий и натяжной ролики служат для изменения трассировки ремня и обеспечения правильного натяжения. На валу насоса охлаждающей жидкости закреплен шкив увеличенной ширины, приводящий через отдельный ремень насос гидроусилителя руля.

В зависимости от комплектации автомобиля существует два варианта схем привода вспомогательных агрегатов: с кондиционером и без кондиционера.

Операции показаны на автомобиле с кондиционером.

Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.

02

Если ремень привода насоса гидроусилителя руля снимаем для замены, то ножом разрезаем ремень.

Если ремень снимаем не для замены (например, для снятия или замены другого ремня привода вспомогательных агрегатов) включаем высшую передачу в коробке передач и толкаем автомобиль назад до совмещения отверстий в шкиве насоса с винтами крепления насоса.

03

Через отверстия в шкиве насоса шестигранником «на 8» ослабляем затяжку трех винтов крепления насоса.

Включив высшую передачу в коробке передач, понемногу толкаем коленями автомобиль назад.

04

При этом сдвигаем ремень со шкива насоса гидроусилителя.

05

Сняв ремень со шкива насоса охлаждающей жидкости, вынимаем ремень из моторного отсека.

06

Маркировка ремня 4РК 643 (четырехклиновой, длина 643 мм).

Надеваем новый ремень на шкив насоса охлаждающей жидкости и толкаем автомобиль назад (при включенной высшей передаче).

07

При этом надеваем (как бы накатываем) ремень на шкив насоса гидроусилителя.

Затягиваем винты крепления насоса.

Для проверки состояния другого ремня (привода насоса охлаждающей жидкости, компрессора кондиционера и генератора) снимаем правое колесо и правый грязезащитный щиток моторного отсека.

08

Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива вспомогательных агрегатов по часовой стрелке и осматриваем ремень по всей длине.

При обнаружении на ремне трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы ремень необходимо заменить. Для этого нужно вначале снять ремень привода насоса гидроусилителя руля.

09

Чтобы ослабить натяжение ремня, надеваем двенадцатигранный накидной ключ «на 19» на соответствующий выступ натяжного устройства и поворачиваем кронштейн ролика против часовой стрелки, преодолевая сопротивление пружины натяжного устройства.

10

Снимаем ремень с ролика натяжного устройства.

11

Сняв ремень со шкивов, вынимаем его из моторного отсека.

12

Маркировка ремня привода вспомогательных агрегатов 6РК 1814 (шестиклиновой, длиной 1814 мм).

Если ремень снимаем не для замены (например, при демонтаже генератора), перед началом работы помечаем направление вращения ремня.

13

Для замены натяжного устройства (например, при поломке пружины) головкой «на 15» отворачиваем болт крепления натяжного устройства.

14

Вынимаем болт и снимаем натяжное устройство.

15

Натяжное устройство

Устанавливаем натяжное устройство и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности.

16

При этом выступ на корпусе натяжного устройства должен войти в углубление на двигателе.

Далее следует установить на место ремень привода насоса гидроусилителя руля.

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