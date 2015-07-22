Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt

В этой подборке разбираемся в текущих ценах на техническое обслуживание и расходники для ТО «Шевроле Кобальт», а также в том, как сэкономить на ТО без ущерба для автомобиля. Рассмотрим регламент технического обслуживания: какие операции необходимо произвести, как это сделать самостоятельно, что для этого нужно, как обойтись без специальных приспособлений, и другие тонкости. Для получения нужной информации достаточно пройти по соответствующей ссылке, размещенной в тексте, в таблице или внизу публикации.

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Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, — залог долголетней безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас всецело доверяют эту работу автосервису. Но поездка на СТО — это всегда затраты как времени, так и денег. Между тем многие операции по обслуживанию автомобиля просты технически и не потребуют больших физических сил. Чтобы выполнить большинство регламентных работ по техническому обслуживанию, не нужно иметь специальность автослесаря.

Вы будете удивлены, подсчитав, сколько времени вы сэкономите, если выполните эти работы самостоятельно. Но еще более поразитесь вы тому факту, что стоимость некоторых простых операций на сервисе может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.

Для Chevrolet Cobalt периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. км пробега. При этом стоимость предписанного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов автомобиля в зависимости от комплектации может достигать 5500 руб. И это без учета стоимости самих расходных материалов!

Мы не предлагаем вам становиться специалистами по ремонту, этакими «на-все-руки-мастерами», какими славился некогда каждый двор или каждый гаражный кооператив. Мы просто предлагаем вам немного сэкономить. Ознакомившись с регламентом технического обслуживания автомобиля «Шевроле Кобальт», вы поймете, что это вполне реально.

Регламент технического обслуживания

Замену масла в двигателе при эксплуатации в тяжелых условиях следует проводить через 7,5 тыс. км или 6 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов должна производится не позднее чем через 10 лет эксплуатации автомобиля.

Замена охлаждающей жидкости производится не реже чем через каждые 5 лет.

Замена жидкости в автоматической коробке передач при эксплуатации в тяжелых условиях осуществляется через каждые 75 тыс. км.

При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще.

При пробеге автомобиля больше 180 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.

Автомобиль на заводе-изготовителе не комплектуется салонным фильтром. Но в корпусе отопителя предусмотрено штатное место, в которое фильтр устанавливается без всяких доработок. Можно применить фильтр, устанавливаемый на автомобиль Chevrolet Cruze. Периодичность замены — 45 тыс. км. В условиях большой запыленности — чаще.

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