Как сэкономить на техническом обслуживании Chevrolet Cobalt

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Техническое обслуживание с соблюдением регламента работ, установленного автопроизводителем, — залог долголетней безотказной службы вашего автомобиля. Многие из нас всецело доверяют эту работу автосервису. Но поездка на СТО — это всегда затраты как времени, так и денег. Между тем многие операции по обслуживанию автомобиля просты технически и не потребуют больших физических сил. Чтобы выполнить большинство регламентных работ по техническому обслуживанию, не нужно иметь специальность автослесаря.
Вы будете удивлены, подсчитав, сколько времени вы сэкономите, если выполните эти работы самостоятельно. Но еще более поразитесь вы тому факту, что стоимость некоторых простых операций на сервисе может значительно превышать стоимость заменяемых деталей.
Для Chevrolet Cobalt периодичность технического обслуживания производителем принята кратной 15 тыс. км пробега. При этом стоимость предписанного регламентом комплекса работ по замене расходных материалов и проверке систем, узлов и агрегатов автомобиля в зависимости от комплектации может достигать 5500 руб. И это без учета стоимости самих расходных материалов!
Мы не предлагаем вам становиться специалистами по ремонту, этакими «на-все-руки-мастерами», какими славился некогда каждый двор или каждый гаражный кооператив. Мы просто предлагаем вам немного сэкономить. Ознакомившись с регламентом технического обслуживания автомобиля «Шевроле Кобальт», вы поймете, что это вполне реально.
Регламент технического обслуживания
|Наименование операции
|Пробег или продолжительность эксплуатации (тыс. км/годы, что наступит раньше)
|15
|30
|45
|60
|75
|90
|105
|120
|135
|150
|165
|180
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|Двигатель и его системы
|Замена моторного масла и масляного фильтра
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния ремня привода вспомогательных агрегатов
|—
|—
|+
|—
|—
|—
|—
|—
|+
|—
|—
|—
|Замена ремня привода вспомогательных агрегатов
|—
|—
|—
|—
|—
|+
|—
|—
|—
|—
|—
|+
|Проверка состояния ремня привода насоса усилителя рулевого управления
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|Проверка состояния системы выпуска отработавших газов
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния топливных трубок и шлангов
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния сменного элемента воздушного фильтра
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|Замена сменного элемента воздушного фильтра
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Проверка герметичности двигателя (отсутствие течи масла и охлаждающей жидкости)
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Замена свечей зажигания
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Проверка герметичности системы охлаждения двигателя
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Замена охлаждающей жидкости
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|+
|—
|—
|Трансмиссия
|Проверка герметичности гидропривода сцепления
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка уровня масла в механической коробке передач
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния приводов передних колес
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Замена жидкости в автоматической коробке передач
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|+
|—
|—
|Ходовая часть
|Проверка крепления и состояния колес и давления воздуха в шинах
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния шаровых опор передней подвески
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Проверка состояния передних и задних амортизаторов
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Рулевое управление
|Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка герметичности гидропривода усилителя рулевого управления
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Проверка состояния чехлов механизма рулевого управления и наконечников рулевых тяг
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Тормозная система
|Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния шлангов и трубок тормозной системы
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния колодок и дисков тормозных механизмов передних колес
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Проверка состояния стояночной тормозной системы
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Замена тормозной жидкости
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|—
|+
|Электрооборудование
|Проверка работы сигнализаторов в комбинации приборов
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка ламп наружного освещения
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Проверка регулировки фар
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|—
|—
|+
|Проверка работы очистителя и омывателя ветрового стекла
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Кузов
|Проверка состояния и крепления ремней безопасности
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|Осмотр кузова и днища автомобиля
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
|+
Замена ремня привода вспомогательных агрегатов должна производится не позднее чем через 10 лет эксплуатации автомобиля.
Замена охлаждающей жидкости производится не реже чем через каждые 5 лет.
Замена жидкости в автоматической коробке передач при эксплуатации в тяжелых условиях осуществляется через каждые 75 тыс. км.
При эксплуатации автомобиля в условиях большой запыленности замену сменного элемента воздушного фильтра необходимо проводить чаще.
При пробеге автомобиля больше 180 тыс. км операции регламента технического обслуживания следует проводить с периодичностью, указанной в таблице.
Автомобиль на заводе-изготовителе не комплектуется салонным фильтром. Но в корпусе отопителя предусмотрено штатное место, в которое фильтр устанавливается без всяких доработок. Можно применить фильтр, устанавливаемый на автомобиль Chevrolet Cruze. Периодичность замены — 45 тыс. км. В условиях большой запыленности — чаще.
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