Техобслуживание Chevrolet Cobalt на 45 000/135 000 км пробега

После 45 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля не менее чем в 2000 руб. (без учета стоимости расходных материалов). Регламент работ для автомобилей «Шевроле Кобальт» при пробеге 135 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 45 тыс. км.

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Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 45 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:

Масло моторное, 4 л

Фильтр масляный

Прокладка сливной пробки

При проведении ТО на 45 тыс. км пробега регламент технического обслуживания предписывает только обязательную замену масла и масляного фильтра, для этого вам потребуется приобрести:Этот набор будет стоить около 1800 руб.

В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.

Автомобиль на заводе-изготовителе не комплектуется салонным фильтром. Но в корпусе отопителя предусмотрено штатное место, в которое фильтр устанавливается без всяких доработок. Можно применить фильтр, устанавливаемый на автомобиль Chevrolet Cruze. Периодичность замены — 45 тыс. км. В условиях большой запыленности — чаще.

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