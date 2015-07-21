Техническое обслуживание Chevrolet Cobalt на 90 000/180 000 км пробега

После 90 тыс. км пробега техобслуживание «Шевроле Кобальт» обойдется владельцу автомобиля минимум в 5500 руб. (без учета стоимости расходных материалов). Регламент работ для автомобилей «Шевроле Кобальт» при пробеге 180 тыс. км аналогичен регламенту работ при пробеге 90 тыс. км.

Chevrolet Cobalt
Chevrolet Cobalt

Chevrolet > Cobalt

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Техническое обслуживание «Шевроле Кобальт» на 90 тыс. км пробега включает в себя следующие операции:

При проведении ТО на 90 тыс. км пробега регламент технического обслуживания «Шевроле Кобальт» предписывает обязательную замену некоторых деталей и эксплуатационных жидкостей, для этого вам потребуется приобрести:
  • Масло моторное, 4 л
  • Фильтр масляный
  • Прокладка сливной пробки
  • Ремень привода вспомогательных агрегатов
  • Сменный элемент воздушного фильтра
  • Свечи зажигания, 4 шт.
  • Тормозная жидкость, 0,5–1,0 л
Этот набор будет стоить от 5500 руб.

В расчетах не учитывались расходы на работы и расходные материалы, необходимость в которых может быть выявлена после положенных по регламенту проверок узлов, агрегатов и систем автомобиля.

Автомобиль на заводе-изготовителе не комплектуется салонным фильтром. Но в корпусе отопителя предусмотрено штатное место, в которое фильтр устанавливается без всяких доработок. Можно применить фильтр, устанавливаемый на автомобиль Chevrolet Cruze. Периодичность замены — 45 тыс. км. В условиях большой запыленности — чаще.

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Фото: «а рулем»
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Отзывы о Chevrolet Cobalt (2)

Chevrolet 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Работа связки двигатель-АКПП 6 ст. сделала бы честь автомобилю двумя классами выше. Хорошо собран, ни одной гайки не пришлось протягивать. Надежный. Огромный багажник. Вместительный салон для своего класса. Экономичен и всеяден по бензину — расход на 92 меньше, чем на 95. Адекватно управляется, х...

Недостатки:

Весьма спорная внешность. Убогий салон с царапучим пластиком. Родная магнитола  — тоже не шедевр. Заводской аккумулятор (Рязань) — полная дрянь.

Комментарий:

Кобальт — недооцененная у нас машина. В эпоху "смартфонов на колесах" это весьма добротно по механике сделанная машина. Никаких подвывертов и неадекватных решений, коими страдают французы. Все просто, только проверенные решения. Двигатель цепной. Автомат — обычный гидротрансформатор. Ма...

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