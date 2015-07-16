Установка фильтра в систему отопления, вентиляции и кондиционирования Chevrolet Cobalt

Автомобиль «Шевроле Кобальт» на заводе-изготовителе не комплектуется салонным фильтром. Но в корпусе отопителя предусмотрено штатное место, в которое фильтр устанавливается без всяких доработок.

Можно применить фильтр, устанавливаемый на автомобиль Chevrolet Cruze. Фильтр воздуха, поступающего через систему отопления, вентиляции и кондиционирования в салон автомобиля (салонный фильтр), в аналогичных условиях (на автомобиле «Шевроле Круз») заменяют через 45 тыс. км пробега или через два года, в зависимости от того, что наступит раньше. При эксплуатации автомобиля в запыленной местности пробег между заменами фильтра следует сократить в 1,5–2 раза. Деформированный или поврежденный фильтр необходимо заменить.

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Фильтр от автомобиля «Шевроле Круз»

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Нажав на фиксаторы, опускаем вещевой ящик в нижнее положение.

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Нажимаем на фиксаторы крышки фильтра и открываем ее.

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Вставляем фильтр.

Устанавливаем детали в обратной последовательности.

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