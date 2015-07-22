Наконец-то новый Logan, Sandero и Sandero Stepway оснастили долгожданным «автоматом». Наградой за ожидание стала премьера роботизированной коробки.

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Повод: презентация автоматической и роботизированной коробок передач для Renault Logan/Sandero/Sandero Stepway.

Место действия: Нидерланды.

Впечатления: нашим водителям, кто способен ездить на «механике» в крупных городах, дорожные условия в Нидерландах покажутся раем. Им даже в голову не придет доплачивать деньги за «автоматы». Но, на удивление, обе эти коробки удалось проверить почти во всех городских режимах езды на Sandero Stepway.

В Renault сделали очень удачный ход в отношениях трансмиссий и моторов. Для всех двигателей оставили доступной «механику», «робот» (нареченный именем Easy’R) подружили только с восьмиклапанным агрегатом мощностью 82 л.с., а «автомат» достался 16-клапанному собрату. Доплата за Easy’R составляет всего 20 000 руб, а за гидромеханического земляка — уже 38 000. Производство машин с новыми трансмиссиями уже налажено в Тольятти. «Робот» в продаже с 15 июля этого года, а «автомат» — с сентября.

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Про классическую АКП сказать особо нечего. Это все тот же агрегат серии dp2, хорошо знакомый по «Логану» и его братьям предыдущего поколения. В коробку вообще не внесли никаких изменений по железу, ограничившись лишь обновленной прошивкой блока управления. Каких-либо отличий в поведении автомобиля по сравнению с предыдущей версией отловить не удалось.

А вот Easy’R вызвал неподдельный интерес. Это совместная разработка инженеров Renault и ZF. За основу взяли стандартную пятиступенчатую коробку от «Логана». Кроме внедрения стандартных атрибутов «робота» в виде актуаторов управления сцеплением и переключением передач, инженеры изменили передаточные отношения всех ступеней, но не затронули главную пару. Со слов представителей Renault, они не опирались на аналогичный опыт концерна PSA Peugeot-Citroen или АВТОВАЗа.

Только на второй день удалось более или менее найти общий язык с «роботом». Easy’R отличается своенравностью и очень чувствителен к характеру работы с педалью газа. Неаккуратно приотпустил педаль после динамичного старта — и коробка упорно удерживает низкую передачу на высоких оборотах, пронзая слух надрывным звуком мотора. В большинстве случаев переключения ступеней сопровождаются заметным осаживанием автомобиля, а потом схожим «пинком». Переход в ручной режим управления погоды не делает.

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А вот в пробке, при парковке и троганье в горку Easy’R очень понравился. Все происходит прогнозируемо и мягко, почти как на обычном «автомате». Даже на серьезном подъеме автомобиль застывает на несколько секунд при отпускании тормоза, и водитель без паники переносит ногу на газ.