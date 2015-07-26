«Москвич-412» на Moscow Classic Grand Prix: вечные вещи века

Что важнее — инновации или ресурс? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы отправились на гонки старинных автомобилей. И познакомились там с самым интересным российским олдтаймером — «Москвичом-412», копией кольцевой машины 1975 года, на которой выступал пилот МАДИ Станислав Гесс де Кальве. Копия близка к оригиналу и технически, и концептуально, в ее основе — серийная машина 1975 года выпуска.

01

Половина машин — серийные, реальнее не придумаешь. До гоночной трассы едут своим ходом!

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Первыми спохватились производители бытовых лампочек накаливания. К чему делать долговечный продукт? Рынок насытится — перестанут же покупать! И в 20‑е годы прошлого века умело снизили ресурс ламп до 2500 часов (ныне он упал до негласной нормы в тысячу часов — «прогресс»!).

В 1930‑е, на волне Великой депрессии, экономист и торговец недвижимостью Бернард Лондон сформулировал принцип запланированного устаревания и идею фиксированного срока годности, по истечении которого товар следует выкинуть. После войны, в 50‑е годы, выдающийся промышленный дизайнер Брукс Стивенс изобрел концепцию, которая успешно работает поныне. Ее смысл — разжечь в потребителе неуемное желание приобрести новую вещь чуть ранее, чем это необходимо. Приоритетными свойствами продукта становятся дизайн, инновации и высокие технологии, а вовсе не надежность и долговечность.

В производстве автомобилей сегодня просматривается трехлетний «цикл устаревания», согласованный с системой кредитования. По-настоящему долговечных машин почти не выпускают. А вот техника давних времен нередко демонстрирует поразительную живучесть. Благодаря чему во всем мире проводят гонки олдтаймеров. Многие автомобили пережили несколько поколений владельцев, но по-прежнему на ходу. Среди них немало редких и уникальных экземпляров. И надо обладать одержимостью, чтобы выводить эти раритеты на настоящий гоночный трек по несколько раз в сезон!

02 Поразительно, но и на современнейшей кольцевой трассе Волги смотрятся вполне органично. Правда, только в большом количестве и всей толпой!

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КРАСОТА СПАСАЕТ МИР

Турнир Moscow Classic Grand Prix, учрежденный компанией «Старое время», проходит с 2013 года. В этот раз состав участников был усилен большой делегацией из Латвии, что явно преобразило гонку.

Увидев заявочные списки, мы немедленно рванули на автодром Moscow Raceway — смотреть первый из трех этапов. Тридцать Волг в заявочном списке! И еще больше Жигулей и Москвичей, объединенных в один заезд.

Правила позволяют пилотам выбирать формат состязаний: либо «тайматтак» на лучшее время круга, либо массовый старт со всеми рисками автоспорта. И что вы думаете? Владельцы родстера Lotus Elan S2 1964 года и чуть более молодого седана Jaguar XJ6 предпочли стартовать в толпе машин советского производства! Остальные иномарки выбрали чистую борьбу с секундомером.

03 Ни среди Москвичей, ни среди Жигулей нет спортивных машин, «чудом сохранившихся» с тех времен, когда проводили чем- пионаты СССР. Вся техника построена заново и, как правило, с нуля.

Для массового старта в зачете «Спорт» требуется переделка машины — начиная с установки каркаса безопасности. Такие операции, как ни крути, нарушают аутентичность модели. Ford Mustang 1968 года или Porsche 911 1975‑го — это все-таки не ГАЗ‑24. И как только рука поднимется выдрать из салона все штатные сиденья, чтобы установить одно гоночное…

Впрочем, турнир демократичен: гоняться можно и на полностью стандартных автомобилях — достаточно иметь исправные ремни безопасности и шлем.

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

Девиз турингового чемпионата мира WTCC — Real cars, real racing — подходит гонкам «классиков» гораздо больше. Ведь в WTCC вы вряд ли найдете «реальные машины» — от них остается практически только кузов, да и тот несколько изменен. Вся начинка — сплошные инновации, улучшения и усиления. Такую технику на дорогах не встретишь, и вряд ли она вообще сможет получить номерные знаки.

04 Самый возрастной участник заездов — Bentley Tourer Vanden Plas 1925 года. В зачете «Ветеран» он был одинок — все соперники намного моложе. И одержал заслуженную победу!

«классиков» же половина машин — серийные, реальнее не придумаешь. До гоночной трассы едут своим ходом! Спортивная часть техники подготовлена по самым простым рецептам. Грубо говоря, с некоторыми поправками приняты те требования к Волгам и Москвичам, что были тридцать лет назад в кольцевых гонках СССР. Волгам, например, предписан дремучий мотор семейства ЗМЗ‑402, из которого почти невозможно выжать больше 120 л.с. И непременно с карбюраторной системой впуска — электроника запрещена!

В итоге получаем вполне умеренные расходы на подготовку спортивного болида с нуля: для Волги — около миллиона рублей, для Москвича вдвое меньше. С учетом того, что «в нуле» нечто сильно подержанное, но приемлемо сохранившееся. Для горячих энтузиастов компания «Старое время» держит несколько готовых машин для аренды или продажи.

Если бы принцип Бернарда Лондона взяли на вооружение (Конгресс США обсуждал такую возможность), все эти машины не дожили бы до наших дней. Их выбрасывали бы, как выбрасывают лампочки. Дизайн и инновации — это хорошо. Но все же ресурс не менее важен. Для понимания истинной ценности вещей нужно время. В самые сложные и дорогие, но одноразовые изделия просто не успеешь влюбиться.

ПОГОНЯ ЗА ГРАММАМИ

Знакомимся с самым интересным российским олдтаймером.

05 Уникальный «Москвич-412»

Отечественные Жигули и Волги. Их много, но основная масса ухоженных и быстрых гоночных олдтаймеров с каркасом безопасности прибыла на подмосковные состязания из Прибалтики. Даже обидно: в Латвии технику для кольцевых гонок времен СССР ценят и хранят лучше, чем в России.

Наш ответ? Москвич! Уникальный Москвич-412, подготовленный по техническим требованиям международной группы 2. Это копия кольцевой машины 1975 года, на которой выступал пилот Московского автомобильно-дорожного института Станислав Гесс де Кальве.

Копия близка к оригиналу и технически, и концептуально. В ее основе — серийная машина, причем именно 1975 года выпуска. И, что крайне важно, конструктор нынешнего автомобиля Игорь Ермилин принимал участие в разработке того оригинального Москвича.

06 Форсированный двигатель УЗАМ‑412. Объем увеличен до 1588 см³. Доработана головка блока цилиндров, установлены новые распредвал, впускной коллектор, горизонтальные карбюраторы Weber DCOE 45. Система выпуска прямоточная, выполнена по схеме «4 в 1» — патрубки равной длины сходятся в выпускную трубу в одной точке.

Отличия диктует прошедшее время. Стратегические материалы вроде титана, вольфрама и магниевых сплавов давно уже не валяются под ногами. Зато упростился доступ к зарубежным гоночным комплектующим. Грамотный инженер может подобрать всё необходимое на интернет-ресурсе ShonX и ему подобных. Причем не только сиденья, ремни, съемный руль, бензобак, систему пожаротушения, соответствующие современным требованиям безопасности, но и амортизаторы, пружины, детали сцепления, элементы тормозной системы. Всё получишь, только плати.

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В Москвиче установлен вварной каркас безопасности производства фирмы Московия. Он несколько отличается от оригинала, но тут ничего не поделаешь, ведь требования к безопасности ужесточились. Эталон тоже был оборудован вварным каркасом — шла борьба за жесткость кузова.

При мощности двигателя около сотни лошадиных сил Ермилин вел борьбу буквально за каждый грамм массы. Закон прост: чем легче, тем быстрее.

Возьмем, например, сцепление. Стандартный маховик весит 7 кг плюс еще 5–6 кг на серийное сцепление. В кольцевом Москвиче установлен облегченный маховик массой 3,2 кг. Диск сцепления металлокерамический, с напылением вместо накладок, корзина алюминиевая, выжимной подшипник — с интегрированным рабочим цилиндром. Всё вместе весит 2,5 кг. Помимо выигрыша в массе уменьшаем еще и момент инерции, что очень важно для быстрого разгона.

11 Омологированные сиденья Sparco сдвинуты назад и ближе к центральному туннелю. Почему их два в кольцевом автомобиле? Таковы требования к технике международной группы 2. Причем кресло пассажира должно быть того же веса, что и водительское.

Коробка передач пятиступенчатая, кулачковая. Собрана в корпусе четырехступенчатой коробки от вазовской «классики». Привод механизма переключения — от Нивы-2123, схема переключения изменена. Карданный вал — укороченный вазовский. Задний мост и главная пара москвичовские, серийные.

Другие интересные технические решения представлены на фотографиях, а об отличиях копии от оригинала расскажет таблица.

Для каких соревнований построен автомобиль? Для участия в престижной зарубежной гонке олдтаймеров. А этапы Moscow Classic Grand Prix — прекрасная возможность для отладки и тестирования Москвича в боевом режиме. Сегодня шасси уже в хорошей форме. На очереди двигатель, его ждет серьезная форсировка. И лишь потом можно воплощать в реальность мечты о международной арене.

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