Большой тест компактных седанов российской сборки: приказано выжить. Часть 2

Подводим итоги соревнования трех бюджетных автомобилей: обновленных седанов Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, уже добившихся успеха у покупателей, и новичка на российском авторынке — Ford Fiesta Sedan.

Окончание. Начало см. здесь.

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МЧИТСЯ ТРОЙКА

Загоняем машины на весы, и выясняется, что самый тяжелый в трио — Solaris: 1174 кг. Polo и Fiesta полегче, но и послабее: по 105 л.с. против 123 «лошадок» у «корейца».

Хуже то, что найти Solaris с механической коробкой нам не удалось: он единственный в тесте — с автоматом. Что ж, будем считать, что автоматическая коробка уравняла потенциальные возможности моторов. Кстати, все они — объемом 1,6 л.

А поскольку возможности равны, открываем тотализатор: кто самый быстрый на «низком старте»?

Мой прогноз не сработал. А те, кто поставили на Фиесту, сорвали неплохой куш: она самая динамичная. При разгоне до сотни Ford почти на секунду опередил оппонентов. Немаловажную роль в этом сыграла отменно настроенная трансмиссия — благодаря удачно подобранным передаточным числам Fiesta набирает ход без «моментных» провалов, а четкость переключений пятиступенчатой механики близка к эталонной.

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Самое удивительное, что при интенсивном ускорении уровень шума в Фиесте ощутимо ниже, чем у конкурентов. Да и при равномерном движении в салоне тише всего, хотя отрыв по децибелам не такой уж существенный.

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Самым же голосистым в трио оказался Volkswagen, двигатель которого ревет как белуга. В ходе модернизации моторный щит прикрыли дополнительной шумоизоляцией, но, как мы убедились, принципиально «шумный» вопрос не решен. Остается надеяться, что после перехода на новые двигатели, который запланирован на конец года, Polo станет заметно тише. Да и динамика должна улучшиться.

Наш самый опытный испытатель Сергей Клочков сетовал даже не столько на «сердечную» недостаточность «фолькса», сколько на механическую коробку: при активном разгоне синхронизаторы затыкаются и передачи приходится буквально забивать. Но при спокойной езде нареканий в адрес механизма переключения передач нет.

Переход 1,6‑литрового Соляриса с четырехступенчатого автомата на шестиступенчатый заметно изменил характер автомобиля. Исчезли рывки и паузы — разгон стал линейным и прогнозируемым. Вот только коробка по последней моде настроена на экономичность: при малейшей возможности стремится переключиться вверх. Так что для напористого разгона лучше пользоваться ручным режимом.

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Активная езда? Только по прямой. Быстрые повороты — не стихия Соляриса. Да, запас устойчивости высок, но руль слишком легкий и грешит явным недостатком информативности. А попадись кочка, на баранку тут же проходит малоприятный удар, способный напугать неподготовленного водителя.

Больше всего озадачили щелчки при перемещениях педали газа. Машина не новая, с пробегом 26 000 км, но не рановато ли появляются проблемы?