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Большой тест компактных седанов российской сборки: приказано выжить. Часть 2
Подводим итоги соревнования трех бюджетных автомобилей: обновленных седанов Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, уже добившихся успеха у покупателей, и новичка на российском авторынке — Ford Fiesta Sedan.
Загоняем машины на весы, и выясняется, что самый тяжелый в трио — Solaris: 1174 кг. Polo и Fiesta полегче, но и послабее: по 105 л.с. против 123 «лошадок» у «корейца».
Хуже то, что найти Solaris с механической коробкой нам не удалось: он единственный в тесте — с автоматом. Что ж, будем считать, что автоматическая коробка уравняла потенциальные возможности моторов. Кстати, все они — объемом 1,6 л.
А поскольку возможности равны, открываем тотализатор: кто самый быстрый на «низком старте»?
Мой прогноз не сработал. А те, кто поставили на Фиесту, сорвали неплохой куш: она самая динамичная. При разгоне до сотни Ford почти на секунду опередил оппонентов. Немаловажную роль в этом сыграла отменно настроенная трансмиссия — благодаря удачно подобранным передаточным числам Fiesta набирает ход без «моментных» провалов, а четкость переключений пятиступенчатой механики близка к эталонной.
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Самое удивительное, что при интенсивном ускорении уровень шума в Фиесте ощутимо ниже, чем у конкурентов. Да и при равномерном движении в салоне тише всего, хотя отрыв по децибелам не такой уж существенный.
Самым же голосистым в трио оказался Volkswagen, двигатель которого ревет как белуга. В ходе модернизации моторный щит прикрыли дополнительной шумоизоляцией, но, как мы убедились, принципиально «шумный» вопрос не решен. Остается надеяться, что после перехода на новые двигатели, который запланирован на конец года, Polo станет заметно тише. Да и динамика должна улучшиться.
Наш самый опытный испытатель Сергей Клочков сетовал даже не столько на «сердечную» недостаточность «фолькса», сколько на механическую коробку: при активном разгоне синхронизаторы затыкаются и передачи приходится буквально забивать. Но при спокойной езде нареканий в адрес механизма переключения передач нет.
Переход 1,6‑литрового Соляриса с четырехступенчатого автомата на шестиступенчатый заметно изменил характер автомобиля. Исчезли рывки и паузы — разгон стал линейным и прогнозируемым. Вот только коробка по последней моде настроена на экономичность: при малейшей возможности стремится переключиться вверх. Так что для напористого разгона лучше пользоваться ручным режимом.
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Активная езда? Только по прямой. Быстрые повороты — не стихия Соляриса. Да, запас устойчивости высок, но руль слишком легкий и грешит явным недостатком информативности. А попадись кочка, на баранку тут же проходит малоприятный удар, способный напугать неподготовленного водителя.
Больше всего озадачили щелчки при перемещениях педали газа. Машина не новая, с пробегом 26 000 км, но не рановато ли появляются проблемы?
Polo интеллигентнее. После доработки подвески клиренс вырос до 165 мм! Поступь седана стала мягче, повысился общий уровень ездового комфорта. На ходу он монолитнее Соляриса: никаких вихляний нет и в помине. В околонулевой зоне руль как будто пустоват, но повернешь его — и понимаешь: всё в порядке, обратной связи вдосталь. В поворотах Polo, как и все Фольксвагены, ведет себя надежно, однозначно, но пресновато: удовольствия от вождения не получаешь, душу народный автомобиль не бередит. То ли дело пронырливая и верткая Fiesta! Любители активной езды будут в восторге от того, как охотно она облизывает повороты, как остры и точны реакции на руль, как легко и приятно вести ее на грани, играя акселератором. Хороша, чертовка!
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Удивительно, но при столь настроенческом шасси Fiesta переиграла соперников и в плавности хода! Мало того, что подвеска уверенно расправляется с разнокалиберными неровностями, так она еще и делает это практически беззвучно. В данном сегменте это скорее исключение, чем правило. Огорчили только тормоза: со скорости 100 км/ч Fiesta смогла остановиться лишь через 42,5 метра. Не иначе, дело в скромных шинах Кама Евро 129. Если бы Fiesta удачнее выступила в этой дисциплине, гордо заняла бы первое место в нашем тесте. А так — разделила верхнюю ступень пьедестала с образцовым Polo, у которого после модернизации почти не осталось слабых мест. Solaris чуть позади. Это по-прежнему достойный автомобиль за свои деньги, но конкуренты оказались лучше по совокупности ездовых качеств и практичности. Впрочем, на выбор покупателей влияют дизайн, реноме бренда и стоимость эксплуатации, которые наши экспертные оценки не охватывают. А это значит, что голосование рублем может пойти по совсем другому сценарию.
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Багажные споры
02
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Грузовые отсеки всех трех седанов близки по объему. Но есть серьезные различия в удобстве пользования. У Соляриса (1) — самый узкий проем и наибольшая погрузочная высота. Зато ниша у левой стенки снабжена подпружиненными ремнями, позволяющими зафиксировать, скажем, канистру с омывайкой. Багажник Фиесты (2) огорчил массивными и неудачными по форме петлями, которые то и дело цепляют габаритную поклажу. А вместо полноценной внутренней ручки — забавный матерчатый хвостик. Больше всего понравился багажник Polo (3) — самый вместительный и самый удобный. У него наибольшая ширина проема и наименьшая погрузочная высота. Еще одно преимущество — практически ровные стенки. На крышке есть две ручки-выемки: слева и справа. Типично немецкое внимание к мелочам. Еще бы предусмотрели ремень или сетку для фиксации груза — цены бы такому багажнику не было!
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Мне больше всего понравилась азартная Fiesta, но вряд ли я купил бы ее: за неделю теста так и не смог привыкнуть к кургузой корме. Юрий Тимкин
Цена спокойной жизни
Максим Гомянин
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Мы обзвонили страховые компании, чтобы узнать, в какие деньги обойдутся полисы ОСАГО и каско, а также посчитали транспортный налог. Для каждой из моделей приведены данные для самой доступной комплектации и для наиболее дорогой. Цены на автомобили (по состоянию на конец июня 2015 года) — без учета скидок, дополнительного оборудования и опций. С 1 октября 2014 года предельный размер возмещения имущественного ущерба по ОСАГО вырос со 120 000 до 400 000 рублей. А с 1 апреля сего года лимиты выплат по ущербу жизни и здоровью увеличены со 160 000 до 500 000 рублей. Всё это здорово, но с 12 апреля полисы ОСАГО подорожали на 40–60%. Теперь это солидная статья расходов и повод лишний задуматься при выборе автомобиля. Скажем, обязательная страховка на 123‑сильный Hyundai Solaris оценивается в 11 530 рублей, а за 120‑сильную Фиесту надо отдать 9883 рублей. «Лишние» три лошадиные силы обходятся в 1647 рублей. А разница в стоимости полиса каско составляет 2447 рублей. Немного, но автомобиль ведь покупают не на один год. Для владельца бюджетного седана это, может, и не последние деньги, но точно не лишние. Кстати, Ford в полном «фарше» оказался наиболее дорогим, но по суммарным тратам он доступнее конкурентов в богатых комплектациях.
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