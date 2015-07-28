Второй этап Moscow Classic Grand Prix: для тех, кому за 30

Настоящие гонки олдтаймеров на настоящей гоночной трассе — избавление от хлама или уничтожение раритетов? Сенсацией второго этапа Moscow Classic Grand Prix стал выезд гоночных формул, которые раньше не были представлены в серии.

starina04_новый размер Американцы — особая каста олдтаймеров. На них можно смотреть бесконечно, и у них самый «вкусный» звук.

«Американцы» — особая каста олдтаймеров. На них можно смотреть бесконечно, и у них самый «вкусный» звук.

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Серия Moscow Classic Grand Prix существует три года, но только этим летом расцвела в полную силу. На первый этап (все они проходят на профессиональном автодроме Moscow Raceway) приехала большая делегация из братской Латвии, а также гости из Белоруссии и Грузии. Собрался такой кворум — ни дать ни взять чемпионат СССР, к тому же усиленный экипажами на иностранных машинах. Одних только «Волг» на масс-старт реального боевого заезда вышло 22 штуки. Это уже не просто погонюшки узкого круга любителей антиквариата. Такое зрелище, в общем, не грех и другим показать!

Да, «Волги» ГАЗ-24, «Москвичи» и «Жигули» — основное наполнение заездов. Но довольно много и чужеродной техники, прекрасно сохранившейся или заботливо восстановленной: «Мини», «Мустанги», «Камаро». Глядя на некоторые экземпляры, например Jaguar XK 140 1956 года, удивляешься — как владельцу этого раритета хватает гражданской смелости вывести его на гоночную трассу и там всерьез нажать гашетку?

starina01_новый размер Нежные «миники» попали в один заезд с «Волгами» и «Москвичами». Но чувствовали себя среди «динозавров» вполне комфортно.

Нежные «миники» попали в один заезд с «Волгами» и «Москвичами». Но чувствовали себя среди «динозавров» вполне комфортно.

Впрочем, схема соревнований демократична и никого не обязывает дубасить свой олдтаймер о борта и отбойники. Тем, кому по душе «рубилово в толпе», уготован зачет «Спорт». Остальные состязаются в формате time-attack — борьба идет на установление лучшего времени круга. Машины поделены на множество классов — в зависимости от возраста и технических характеристик.

Один круг на 5-литровом Pontiac Firebird 1986 года

starina05_новый размер «Эстония-15» автомобиль крайне редкий — таких выпустили чуть больше 200 штук. И экземпляров моложе сорока среди них не найти.

«Эстония-15» автомобиль крайне редкий — таких выпустили чуть больше 200 штук. И экземпляров моложе сорока среди них не найти.

Сенсацией второго этапа Moscow Classic Grand Prix стал выезд гоночных формул, которые раньше не были представлены в серии. Заслуженную «Эстонию-21» вывел на трассу легендарный Эдгар Линдгрен. Судя по наклейкам на бортах, стояла она в гараже без дела с 1993 года. Абсолютно аутентичный экипаж: тот самый пилот и та самая машина, что в эпоху заката СССР год за годом становились чемпионами. Очередная победа состоялась ввиду отсутствия соперников. Поскольку попытка Игоря Ташаева добиться взаимности от сверкающей «Эстонии-15», вытащенной из экспозиции Музея техники Евгения Шаманского, потерпела крах. Машина прекрасно заводилась и глохла, но крайне неохотно двигалась под нагрузкой. Вердикт — убитый мотоциклетный мотор надо поменять на что-нибудь более живое.

starina03_новый размер Bentley Tourer Vanden 1925 года — самый раритетный раритет в обойме. В своем зачете «Ветеран» он одинок. На финал, возможно, приедет Bugatti T35, который на 12 лет моложе.

Bentley Tourer Vanden 1925 года — самый раритетный раритет в обойме. В своем зачете «Ветеран» он одинок. На финал, возможно, приедет Bugatti T35, который на 12 лет моложе.

Редкие и древние машины, стоящие в музеях, — это одно. Они же, но в динамике на гоночной трассе, — совершенно другое. Здесь их можно не только посмотреть, но и понюхать, послушать! Разбить об стену? Теоретически, конечно, возможно, но крайне маловероятно: гоночная трасса априори место гораздо более безопасное, чем обычная российская дорога. Да, бывает, старички ломаются. Но никто не сломался так, чтобы не выехать затем на очередной этап, чтобы вновь ощутить эту фантастическую атмосферу.

Кстати, финал Moscow Classic Grand Prix пройдет 24 сентября на Moscow Raceway.