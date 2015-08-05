Советы бывалых: как доказать свою правоту в суде при помощи видеорегистратора

Пока депутаты лишь размышляют, как узаконить доказательства в виде фотоснимков и видеоматериалов с регистраторов, некоторые наши читатели уже активно используют их для защиты в суде. Вот о чем нам поведал в комментариях к одному из обзоров видеорегистраторов пользователь Михаил Акопов, рассказывая о личном опыте.

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Чаще всего, покупая регистратор, люди выбирают его по соображениям престижа и предельного качества (по разрешению, цветности и т.п.) отснятого. Но на самом-то деле регистратор, прежде всего, нужен, чтобы защитить ваши права, и тут большинство возможностей, по которым выбираем и которые так старательно рекламируют производители, оказываются несущественными или даже вредными.

Не раз проходил суды с видеоматериалами регистратора, впрочем, и фото тоже привлекал. И выигрывал! Был, правда, и проигранный один, но не суть. Получил, можно сказать, опыт — и постараюсь ниже им поделиться.

Итак, как уже сегодня использовать данные с видеорегистратора для доказательства своей правоты в суде?

Регистратор бытовой не сертифицирован так, чтобы его материалы были самостоятельными доказательствами. Поэтому все, что у вас есть, суд имеет полное право не принять во внимание и вынести решение поперек записанного. Частая ошибка — выдать материал и думать, что этим уже все вопросы решил.

Но! Можно и нужно требовать приобщения видеоматериала к делу для подтверждения ваших слов. И вот тут суд должен письменно обосновать, почему он не принимает материал. Подчеркиваю (и советую формулировать таким же образом): не как доказательство, а как материал, подтверждающий ваши показания.

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Исходя из этого, материал видеорегистратора нужен в первую очередь для того, чтобы доказать, что вы ехали по правилам, в положенной полосе и т.п. Момент торможения можно доказывать по кивку изображения (машина ведь клюет «носом» в торможении). Скорость при необходимости легко вычислить, скажем, по столбам, уходящим за кромку экрана. Так можно считать при любых искажениях — будет точно. Записанный вместе с прочим ваш голос подтвердит, что именно вы были за рулем (или наоборот).

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Еще раз: видеоматериал нужен для того, чтобы показать, что вы ехали по правилам, а не для того, чтобы доказывать, какие все плохие. Как показывает мой опыт, в реальной жизни даже самый замечательный регистратор, с идеальным разрешением не покажет номеров нарушителя. То он не тем боком стоит, то его что-то загородило, то сбоку слишком уж темно, то встречный засветил кадр...

Теперь о проистекающих из сказанного технических требованиях к регистратору.

Самое главное — видеоматериал должен быть! А уж потом можно говорить о его качестве.

Во главе угла стоит. Должны быть меры против потери записанного. Самый простой способ угробить все — вынуть карту памяти во время записи. Потеряется вообще все, что было. Нужны меры против такого извлечения. Предупреждать — почти бесполезно, после ДТП адреналин отупляет настолько, что люди часто совершают непредсказуемые и самые странные действия. Так что идеальной, на мой взгляд, была бы крышка, закрывающая флешку и отключающая запись при открывании. Но так не делает вообще никто. Так что остается повторить: вынимайте карту из регистратора только убедившись, что запись на нее больше не ведется (регистратор выключен).

И еще — не отдавайте карту памяти никому, пока не сделаете копию нужных вам файлов. Хотя бы себе на телефон (если в него можно вставлять эту карту). К сожалению, в полиции, да и в суде их нередко теряют. Уж очень мелкие эти карты...

Теперь о надежности записи. Если у регистратора есть G-сенсор (датчик удара) и нет квоты на защищенные от перезаписи ролики, то с высокой долей вероятности такой регистратор бесполезен вообще. Нормальный водитель ведь не будет постоянно проверять регистратор на наличие свободного места? А защищенные ролики со временем забьют все пространство, и дальше человек будет ездить, полагая, что запись идет, а она уже месяц как остановилась — писать некуда. Правильное решение — отдельная квота на защищенные ролики и циклическая их перезапись в пределах этой квоты. Можно подобрать размер квоты так, чтобы обычные ролики «перетирались», скажем, раз в день, а «ударные» — раз в две недели (в зависимости от объема памяти карты, разумеется).

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Совет: вынимайте карту из регистратора только убедившись, что запись на нее больше не ведется (регистратор выключен)

Важно: если квоты за защищенные файлы нет, лучше отключать G-сенсор сразу и навсегда!

. Здесь тот самый случай, когда «качество» мешает. Чтобы показать потенциальным покупателям съемку в сумерках, производители видеорегистраторов задирают чувствительность. Но это далеко не самый важный параметр съемки. Слишком высокая чувствительность приводит к тому, что при появлении даже несильного фонаря на общем темном фоне читаемость всего кадра резко падает.

Куда важнее динамический диапазон, способность одновременно отснять и темные объекты, и светлые. Представим себе не сумерки (как почему-то обычно делают производители в рекламе и тестах), а ночь, когда на записи нередко появляются яркие пятна. Например, номер впереди идущей машины, отражающий свет ваших фар. Или дорожный знак, освещенный вашим же светом. Или фары встречной машины. Или заходящее солнце. Увы, многие, даже дорогие, регистраторы в этом случае показывают белое пятно на пол-экрана, а остальное — ровненько черное. Какое там чтение номеров, если вообще не разобрать, есть в кадре машина или нет?

Словом, после выполнения вышеописанных условий (они не единственные, но самые важные) имеет смысл гнаться за разрешением, углом обзора и прочими красотами.

От автора: буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.