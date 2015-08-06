Свет в конце тоннеля: льготные кредиты подстегивают авторынок

Рынок автокредитования, на котором после повышения процентных ставок в конце 2014 года разгорелся кризис, сегодня постепенно восстанавливается. И хотя стоимость автокредитов еще не достигла докризисного уровня, госпрограмма субсидирования процентных ставок сделала их более привлекательными для потребителей. В результате кредитование вновь становится движущей силой авторынка, который по-прежнему переживает не лучшие времена.

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Автокредиты набирают обороты

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Еще в начале года, после декабрьского повышения ключевой ставки ЦБ до 17%, продажи автомобилей в кредит были близки к нулю. Процентные ставки в некоторых банках доходили до драконовских 35%, при этом практически все кредитные организации ужесточили свои требования к потенциальным заемщикам, а то и вовсе «заморозили» выдачу автокредитов. Однако уже в феврале Банк России начал постепенное снижение ключевой ставки (до 11% на начало августа), что вернуло рынок автокредитования к жизни. А запущенная с апреля госпрограмма субсидирования процентных ставок сделала автокредиты одним из основных драйверов продаж.

Если в первом квартале 2015 года банки выдали 55,3 тыс. автокредитов (-71,5% к аналогичному периоду прошлого года), то в апреле-июне — уже 133 тысячи, гласят данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Впрочем, по сравнению со вторым кварталом 2014 года падение составило значительные 63,8%. А вот доля автомобилей, проданных в кредит, на фоне падения самого авторынка достигла почти докризисных значений — 40,9% во втором квартале 2015 года. Для сравнения, в первом квартале в кредит было реализовано 20,1% новых машин, за весь 2014 год — 40,5%.

В пресс-службе «ВТБ24» увеличение доли кредитных продаж автомобилей во втором квартале связывают, в основном, с успешным запуском госпрограммы субсидирования процентных ставок по автокредитам. Вместе с тем автопроизводители, которые не участвуют в этой программе, начали активно применять собственные схемы поддержки автомобилей, приобретаемых взаймы. Смягчение банками условий и требований к заемщикам также позволило увеличить долю кредитных продаж на авторынке, добавляет директор по развитию автокредитования «Локо-Банка» Андрей Ермаков. По его прогнозу, во втором полугодии доля автомобилей, купленных с привлечением заемных средств, останется примерно на том же уровне — порядка 40%.

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Данные НБКИ и агентства «Автостат»

Центробанк делает ставки

Как известно, доступность автокредитов для потребителей зависит, главным образом, от ключевой ставки ЦБ, которую Банк России планомерно снижает. Вслед за ней снижается стоимость привлечения средств банками, а они, в свою очередь, изменяют процентные ставки для заемщиков. Если в начале года, по данным Frank Research Group, средние ставки находились на уровне 24–27%, то к июлю они снизились до 17–20%. Как отмечает генеральный директор FRG Юрий Грибанов, это все еще на 1,5–2% выше, чем до повышения ключевой ставки в декабре, но уже при таком предложении клиенты готовы брать в долг.

Между тем с понижением ключевой ставки уменьшается размер субсидии по программе льготного автокредитования. Согласно ее условиям, Минпромторг компенсирует 2/3 ключевой ставки ЦБ, при этом максимальная ставка, для которой предоставляются субсидии государства, должна быть не более чем на 10% выше ключевой ставки. В настоящее время максимальная субсидируемая ставка составляет 21%. По словам участников рынка, эти особенности госпрограмм делают их менее интересными для банков.

Что касается перспективы изменения процентных ставок, то их динамика будет зависеть от двух факторов: конкуренции на кредитном рынке и стоимости привлечения денежных средств для кредитных организаций, говорит начальник отдела разработки продуктов департамента автокредитования «Русфинанс Банка» Алексей Бессонов. По его мнению, если ЦБ продолжит снижать ключевую ставку, существует вероятность дальнейшего удешевления автокредитов. «К примеру, если сравнивать уровень процентов на рынке автокредитования за первое полугодие 2014 и 2015 годов, то текущие показатели еще не достигли докризисного уровня. В то же время на рынке активно развивается тенденция по продвижению финансовых программ со стороны автопроизводителей. Каждый бренд желает предложить клиентам лучшие условия кредитования, что позволяет наращивать продажи автомобилей. Поэтому в дальнейшем можно ожидать появления новых интересных условий кредитования. Но значительного понижения уровня процентных ставок в ближайшей перспективе не прогнозируется», — полагает Алексей Бессонов.

В «ВТБ24» также не исключают дальнейшего плавного снижения процентных ставок по автокредитам, отмечая, что это будет зависеть от общего состояния экономики и валютного рынка.

Автомобили грязнут в долгах

На фоне восстановления рынка автокредитования россияне все чаще стали допускать просрочки по действующим автокредитам. По состоянию на 1 июля доля просроченной задолженности свыше 30 дней достигла 8,4%, гласят данные НБКИ. При этом в начале года она составляла 7%, в конце марта — 7,9%. По словам заместителя гендиректора Объединенного Кредитного Бюро Николая Мясникова, всплеск ухудшения платежной дисциплины заемщиков пришелся на первый квартал. «Прежде всего, это связано с резким сокращением кредитования со стороны банков. Прироста новых заемщиков было недостаточно для исправления ситуации, а „плохие“ долги продолжали накапливаться на балансах банков», — поясняет он.

Динамика

Данные НБКИ

В целом макроэкономическая ситуация остается сложной, а финансовая стабильность граждан снижается, добавляет Юрий Грибанов. Увеличение просрочки, по его мнению, обусловлено больше социальными факторами (потеря работы, снижение зарплаты и т.д.), нежели ростом мошенничества.

Стоит отметить, что некоторому улучшению статистики по просроченной задолженности поспособствовала программа льготного автокредитования. Как говорит вице-президент автофинансовой компании «Европлан» Александр Михайлов, доля просроченной задолженности по автокредитам, выданным в рамках государственных программ, всегда была меньше, чем по обычным. «Так было в 2009 году, и так происходит сейчас, — констатирует он. — Запущенные программы льготного автокредитования и лизинга помогают вывести из пике сразу два рынка —автомобильный и автокредитный, то есть и автопроизводителям, и дилерам, и банкам, и, конечно, покупателям автомобилей — всем стало легче».

«Ладу» берут за наличные

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В отличие от программы утилизации, лидером продаж по льготным автокредитам является отнюдь не Lada

Между тем программа льготного автокредитования может завершиться раньше срока. За четыре месяца ее действия, то есть с апреля по июль, банки выдали 103,5 тыс. автокредитов из 200 тысяч, на которые рассчитан бюджет программы в 2015 году. По мнению Алексея Бессонова, к концу года спрос на автокредиты, скорее всего, возрастет ввиду отсутствия информации о продлении госпрограммы на следующий год.

Любопытно, что в отличие от программы утилизации лидером продаж по льготным автокредитам является отнюдь не АВТОВАЗ — больше всего по этой программе продается автомобилей Hyundai (32%), гласят данные Минпромторга. Далее следуют АВТОВАЗ (21%), Renault (14%), Volkswagen (11%) и Nissan (10%). Среди заемщиков «Сетелем Банка» наибольшим спросом пользуются Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Kia cee’d и Lada Largus. У клиентов «ВТБ24» также большим успехом пользуются по льготным автокредитам Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta.

Как считает Алексей Бессонов, Lada уступила лидерство корейским брендам, поскольку покупатели вазовских машин чаще приобретают автомобиль за наличный расчет. В то же время средняя стоимость автомобилей Lada постепенно приближается к самым массовым моделям Hyundai и Kia, а различные условия кредитных программ и разная поддержка со стороны производителей могли сыграть решающую роль при выборе автомобиля среди участников госпрограммы.

20150209_hyundai_solaris_sedan_09022015 больше всего по этой программе продается автомобилей Hyundai

Больше всего по программе льготного кредитования продано автомобилей Hyundai

Как рассказали в пресс-службе «Хендэ Мотор СНГ», компания приступила к разработке кредитной программы для покупателей Hyundai в 2013 году, когда стартовала предыдущая государственная кампания по поддержке льготного автокредитования. В нынешнем году Hyundai стала одной из первых компаний, объявившей о своем участии в возобновленной госпрограмме. При этом «Хендэ Мотор СНГ» внесла свой вклад в развитие инициативы Минпромторга, запустив кредитную программу Hyundai Finance, по которой была приобретена половина всех проданных автомобилей Solaris. В свою очередь, доля государственной программы составляет 95% от всех клиентов Hyundai Finance.

В «Киа Моторс Рус» также улучшили условия покупки автомобилей Kia в кредит по сравнению со стандартными параметрами госпрограммы субсидирования автокредитов. В первой половине 2015 года в России было реализовано более 17 тысяч автомобилей Kia в кредит, из них около 9 тысяч — в рамках государственной программы субсидирования автокредитов, сообщили в пресс-службе компании. Таким образом, на льготные автокредиты приходится 55% продаж новых автомобилей Kia с использованием заемных средств, 45% — на другие финансовые продукты Kia Finance. В целом, доля кредитных продаж составила 22% в объеме реализации Kia за первое полугодие.

397be596967089ac0e2f04ede5eaad37 Более половины всех купленных с использованием заемных средств Kia приобретаются по программе льготного автокредитования

Более половины всех купленных с использованием заемных средств Kia приобретаются по программе льготного автокредитования

В рассрочку с переплатой

Кстати, в условиях обостряющейся конкуренции на падающем авторынке дилеры вновь стали предлагать покупателям приобрести автомобиль в рассрочку. По словам Андрея Ермакова, эта схема и ранее широко практиковалась дилерами, хотя и не являлась драйвером продаж. А более широкое распространение программа получила во втором квартале этого года, что вызвано, в первую очередь, возможностью предоставить скидку на автомобиль производителем.

«Беспроцентная рассрочка» является одним из маркетинговых инструментов, которые используются дилерами для привлечения клиентов, считает Алексей Бессонов. «При оформлении кредита в договоре у клиента будет стоять реальная процентная ставка, при этом рассрочка достигается за счет участия дилера, — говорит он. — Более перспективным, на наш взгляд, является развитие совместных программ с партнерами, которые позволяют за счет компенсации автопроизводителями или дилерами части расходов банка снизить реальную ставку по договору для клиентов. Данный инструмент более прозрачен и интересен с точки зрения продвижения».