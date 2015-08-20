Новый Chevrolet Tahoe на фоне предшественника: тахокардия

сь и пустынно. Вот обелиск, который должен был стать углом большого здания цеха окраски, да так и не стал. На небольшой парковке ютятся несколько новых мастодонтов Cadillac Escalade, которые начали было собирать в Шушарах, но прекратили — после решения о резком сокращении активности американского концерна в России. Но марка Cadillac остается, а параллельно с моделью Escalade в салонах Chevrolet станут продавать соплатформенный Tahoe.

Сказать, что за предыдущим Tahoe выстраивались очереди, — покривить душой: в лучший год покупателей нашли 1746 машин. Для сравнения: сопоставимый по размерам Mercedes-Benz GL популярнее втрое, а Toyota Land Cruiser — почти вдесятеро.

02 Первые минуты отец и дочь привыкали к новому Tahoe, а потом почувствовали себя как дома.

Первые минуты отец и дочь привыкали к новому Tahoe, а потом почувствовали себя как дома.

Странно. Ведь неплохо оснащенный Tahoe продавали дешевле «крузака», а вместо одного GL можно было взять два Chevrolet. Да, материалы отделки в Tahoe были не верхом совершенства: жесткий пластик, аляповатые вставки под дерево, скромная комбинация приборов и архаичный мультимедийный центр. Но какой еще полноразмерный вседорожник с американской харизмой, восьмицилиндровым мотором и тремя рядами сидений оценивали в 2,2 миллиона рублей?

Новый Tahoe дороже . Насколько? Когда я рулил из Питера в Тверь, о ценах не говорили даже в представительстве GM. Думаю, всё будет начинаться с 3,5 миллиона рублей. Базовый Land Cruiser дешевле! Однако по количеству благ на каждую сотню тысяч потраченных рублей Tahoe по-прежнему вне конкуренции.

Новая платформа сменила заводской индекс (GMTK2XX вместо GMT920). Принципиально конструкция не изменилась: независимая передняя подвеска и жесткий задний мост крепятся к раме, на которую водружен кузов. Но почти всех элементов коснулась модернизация. Колебания колес теперь гасят активные амортизаторы Magnetic Ride Control третьего поколения. Электроусилитель перекалиброван, и на руль приходит меньше вибраций — старый Tahoe этим грешил. Привод тормозов стал чувствительнее, так что останавливать 2,5‑тонную махину теперь чуть проще.

05

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Да и внешне Tahoe стал презентабельнее: черты обрели резкость, двухъярусная решетка радиатора заходит на передние крылья, в фарах прожекторного типа появились полоски светодиодных ходовых огней.

Изменений в интерьере еще больше. Передняя панель частично обшита кожей, ее дизайн интереснее. Вместо простенькой магнитолы с вакуумно-люминесцентным дисплеем — нарядный тачскрин (по джиэмовской традиции он умеет отъезжать вверх, освобождая выстеленную замшей нишу). Причем есть возможность выводить звук с различных внешних носителей — например, с SD-карты, USB-накопителя или подключенного по Bluetooth-протоколу смартфона.

Сам мобильник удобно держать на широченном центральном подлокотнике, в лотке с индукционной поверхностью — если у аппарата есть функция беспроводной зарядки, его аккумулятор будет подпитываться. Если же такой функции нет, то зарядиться несложно от одного из шести USB-портов или от обычного сетевого адаптера: блок подключается к розетке высокого напряжения, расположенной в торце бокса-подлокотника.

03 Передней панели придали интересную форму и обшили ее кожей. У мультимедиасистемы с тачскрином широкий функционал, и смотрится она богаче.

Передней панели придали интересную форму и обшили ее кожей. У мультимедиасистемы с тачскрином широкий функционал, и смотрится она богаче.

Саше, 13‑летней дочке Евгения, такая розетка приглянулась. На стандартном маршруте от дома до школы она без надобности, но в дальней дороге (семья каждое лето выбирается к морю) от нее можно зарядить планшет. Впрочем, и без планшета седокам среднего ряда есть чем заняться: развлекательный центр с откидным монитором под потолком входит в комплектацию LTZ. Хочешь — смотри мультики, хочешь — подключи игровую приставку. А как пользоваться развлекательным комплексом, Саша знает: такой же есть на семейных машинах Tahoe и Escalade.

А еще в новом Tahoe появились раздельные кресла для сидящих во втором ряду — по типу того, как это сделано в Эскелейде. Удобно? Для недолгих поездок — да, а в путешествиях к морю детям больше нравится сплошной диван: на нем просторнее.

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— В моем Tahoe, — комментирует Евгений, — мы с женой cпереди, а у каждого ребенка свой ряд. Друг другу не мешают, у каждого свое занятие.

Поклажа, кстати, в таком варианте кладется в ноги, вровень с подушкой. И детям раздолье, и, честно говоря, по-другому не получается: за спинкой заднего дивана поместится лишь пара рюкзаков и набор автомобилиста. Зато возможности трансформации обширные: кресла складываются и вместе, образуя ровную площадку, и по отдельности, позволяя сконфигурировать отсек любой формы. Напрягаться для этого не придется: оба ряда убираются нажатием кнопок. Вот только поднимать средний придется вручную. А третий ряд разложит в посадочные места электропривод.

На ходу новый автомобиль напомнил Евгению не столько его старый Tahoe, сколько Escalade жены. Ведь отдача мотора здесь такая же! Прежде двигатель 5.3 V8 с чугунным блоком выдавал 325 л.с. и 470 Н·м, а теперь под алюминиевым капотом сыто урчит алюминиевая же «восьмерка» серии L86 объемом 6,2 литра — 409 сил и 610 Н·м! Да и коробка хорошо известна: шестиступенчатый гидромеханический автомат 6L80, в приоритете у которого не скорость, а плавность переключений, ставили и продолжают ставить на многие полноразмерные вседорожники Chevrolet.

Экономить на топливе, как признает Евгений, на таких машинах не получается. Но я в спокойном режиме на трассе уложился в 11 литров на сотню — в частности, благодаря системе Active Fuel Management, отключающей подачу топлива в половину цилиндров. Но дашь от души по газам — и расход испугает. При этом динамика вовсе не кажется ураганной, и лишь калейдоскоп цифр на экране электронного спидометра приводит в чувство.

11 Деревня Трояново, под Тверью, застраивается коттеджами, — согласитесь, и старый Tahoe, и новый органично смотрятся в такой среде.

Деревня Трояново, под Тверью, застраивается коттеджами, — согласитесь, и старый Tahoe, и новый органично смотрятся в такой среде.

Некая отрешенность возникает оттого, что Tahoe хорошо ограждает своих пассажиров от окружающего мира. Шумоизоляция лучше, чем на прежней машине, и, пожалуй, даже эффективнее, чем у старого Эскелейда. Реальность напоминает о себе лишь на крупных неровностях, когда колебания крупных колес передаются на раму, затем приходят на кузов и, наконец, начинают беспокоить седоков. Впрочем, таким же был и прежний Tahoe

Поменяет ли Евгений свой Tahoe на новый? Пока не решил. С одной стороны, пора задуматься: его Chevrolet за три года пробежал 160 тысяч километров! C другой — цена… Но и выбора особого нет: по-прежнему никто из конкурентов не предлагает подобного сочетания размера, мощности, оснащения и комфорта.

— Так что, Женя, снова Tahoe?

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— Пожалуй, да. Если только жена не уговорит сначала обновить ее Escalade.