Советы бывалых: усовершенствуем Duster, экономим место в багажнике Corolla, прячем навигатор

Очередной топ-6 полезных советов, присланных читателями в отдел испытаний журнала «За рулем». Включаем фантазию!

БЕРЕЖЕНОГО БОКС БЕРЕЖЕТ

С. ЩЕРБАКОВ, Екатеринбург

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В течение дня мне приходится часто покидать автомобиль. Прежде я всякий раз отключал навигатор и уносил его с собой. Наконец, пришло оптимальное решение. У моего автомобиля Сhevrolet Cruze (2013 года выпуска) на передней панели есть небольшой бокс. Туда я и внедрил навигатор, а кабель питания провел под панелью. Для крепления прибора применил обычный держатель для телефона, прикрутил его винтом-саморезом, приклеил липучку. Остальное видите на снимке. При работе с навигатором крышка бокса поднята — и прикрывает экран от солнца: бликов нет. А когда закрыта, злодеи не видят прибор.

ВЫ ШУМИТЕ, ШУМИТЕ

Ю. МИХАЙЛОВ, Московская область

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В хозяйственных магазинах издавна продается средство Шуманит, предназначенное для очистки кухонных плит от наслоений жирного нагара и позволяющее обойтись без наждачной бумаги и стальных скребков. Порадую начинающих «ремонтников»: это средство пригодно и для очистки от нагара деталей двигателя. Действует отлично, но с одной оговоркой: оно агрессивно по отношению к деталям из алюминиевых сплавов, поэтому сразу после обработки нужно тщательно отмыть их водой.

ЗАПАС КАРМАН НЕ ТЯНЕТ

М. КУЛЕШОВ, Москва

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Материалы по теме Советы бывалых: продлеваем жизнь радиатору кондиционера, побеждаем ржавчину на кузове Lada

Toyota Corolla не самый большой автомобиль, так что поклажу в багажнике нужно размещать рационально. Вот, например, с левой его стороны есть свободное место, закрытое выступом пола. Отогнув этот выступ на 90 градусов и наклеив на металл войлок или пенофол, вы получите пространство для двухлитрового огнетушителя, компрессора и всевозможных мелочей. А если запаску перевернуть внешней стороной вниз, укоротив крепежную шпильку до 45 мм и нарезав резьбу М8, будет дополнительная емкость для хранения аптечки или буксирного троса.

DUSTER, А ВСЁ ЖЕ НАШ!

В. АНИСИМОВ, Московская область

Принято считать Renault Duster автомобилем бюджетным, и оттого многие мирятся с некоторыми недоработками. Например, с качеством уплотнения дверных проемов: то пыль клубится в салоне, то гуляют сквозняки. Когда это мне надоело, подобрал уплотнители трубчатого сечения и, параллельно заводским, на каждую дверь смонтировал второй контур. Разумеется, с учетом особенностей примыкания дверей к кузову. Теперь в машине гораздо комфортнее.

БЕЗ ЛИШНИХ ТРАТ

А. ГВОЗДЕВ, Московская область

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Многие владельцы хэтчбеков Иж‑2126 порою замечают снижение эффективности тормозной системы. Виновником нередко становится регулятор давления в гидроприводе задних тормозов, а его после определенного износа колодок перенастроить невозможно. Причина в том, что под головкой регулировочного болта стоит слишком толстая контргайка, из-за которой вылет болта, ограничивающий ход штока, увеличить уже нечем. Чтобы избежать замены всего узла, рекомендую просто переставить контргайку из-под головки болта на противоположную сторону нажимного рычага, как показано на фото. Теперь вылет болта более чем достаточен.

А ВАЗ И НЫНЕ ТАМ

Н. ПОПЕЛХОВ, Пенза

На моем автомобиле ВАЗ‑2114 всё чаще стали отказывать задние фонари. Причина многим известна — слабый контакт лампочек с изношенными упругими контактами. Можно время от времени заменять платы фонарей новыми, как люди и делают, но мне за державу обидно — ведь воз и ныне там, то есть в Тольятти! Я поступил иначе: вооружился паяльником и надежно оплавил контакты припоем. Это себя полностью оправдало. Да и разогреть паяльник, коли понадобится повторить операцию, — дело нехитрое.