«Клатчи на колесах»: пятерка машин для прекрасного пола

В нашем очередном обзоре пять вариантов машин, которые захочет любая девушка. А поскольку с бюджетами сейчас у всех туго, мы решили ограничиться круглой суммой в 330 тыс. рублей. Можно ли представительнице прекрасной половины человечества найти за эти деньги достойного извозчика на каждый день? Посмотрим!

Недавно, прогуливаясь по Интернету, я забрел на один сайт, где издание проводило масштабное исследование по поводу того, какие машины ныне больше всего пользуются спросом у населения. Разумеется, и так было понятно, что типичный мужчина, который прожил больше полувека, хочет нечто крупное, солидное, комфортное и валкое. Домашний диван с функцией передвижения по улицам. Но что действительно поразило — значительная часть опрошенных ответили, что хотят какой-нибудь кроссовер! Черт возьми, неужели это правда так?! Всем нужен «джип». Большой или маленький, полноприводный или нет, высокий или низкий — не важно!

В России круто ездить на вседорожнике. Особенно если он большой и черный. Но ведь эта покупка банальна и, если хорошенько подумать, еще и бессмысленна. Вы получаете огромную массу, которая ухудшает управляемость. Из-за нее машина хуже разгоняется и хуже тормозит, а еще в придачу лишний расход топлива, ведь эту массу приходится постоянно таскать. И что взамен? Вот тут-то самое интересное. Взамен приходит возможность выехать чуть дальше на природу, когда вы соберетесь в отпуск с семьей. То есть пару раз в год. Но это так же бессмысленно, как таскать с собой весь год на работу уголь и мангал, чтобы, когда вы соберетесь в магазин, сэкономить полчаса на марш-бросок с продуктовой тележкой. К счастью, ноту здравого смысла и разумного минимализма в этот абсурд вносят те, кто не сидит на сайтах вроде этого.

Daewoo Matiz

201212171351_matiz_red_min

Кроме шуток, большинству девушек-водителей (по крайней мере начинающих), как мы все знаем, нужна миловидная внешность, простое управление, безопасность и приемлемый комфорт. Проще говоря, маленькая комнатка, чтобы чувствовать себя «в домике». И первым экземпляром, пользующимся стабильным спросом у женщин, является Daewoo Matiz. Что стоит знать про эту машину?

Начнем, пожалуй, с плохого. А его тут немало, если взглянуть на вещи трезво. Во-первых, машина официально пятиместная, но боюсь, что это возможно, только если речь идет о воспитательнице, везущей четверых детей в ясли. Материалы простые, пластик дешевый, сборку можно охарактеризовать как нечто среднее между плохим и отвратительным, и да — там до сих пор нет тахометра в базовой комплектации! Конечно, двигатель в «Матизе» стоит от зубной щетки, но всё же вкупе с «механикой» показания оборотов не помешали бы и ему.

Есть, впрочем, и положительные стороны: несмотря на свой солидный срок присутствия на рынке, авто по сей день довольно мило смотрится на дороге; он в меру маневренный и проворный, а если попадется хороший экземпляр, то в нем будет коробка-«автомат», гидроусилитель рулевого управления, кондиционер и даже люк. Трехлетний свежий экземпляр можно отыскать, в среднем, за 150–170 тысяч.

Smart Fortwo

smart fortwo coupé, 2001, erste Generation

Весьма недорогая и качественная покупка для девушки, чьи душевные порывы так и просят праздника. Не будем тянуть, сразу к цене. Экземпляр 2003–2005 года вполне реально отыскать за скромные 200 тысяч, а раз он так доступен многим любительницам маникюра и мороженого, то стоит продолжить нашу беседу.

Довольно редко можно встретить автомобиль яркий и снаружи, и внутри, к тому же за такие деньги. Если бы вы 15 лет назад пришли в салон, то при выборе цвета вам задали бы вопрос: «Какой будет угодно вашей супруге, мистер, — „безумно красный“ или „черный джек“?». А комплектация на понравившемся мне экземпляре называется не «Норма» или «Люкс», а «страсть»! И я же, черт возьми, не шучу! Не удивлюсь, если в новой машине ещё на заводе по кармашкам были разложены пробники духов и шампуней, а под сиденьем лежал свежий выпуск журнала Vogue.

Но что по технической части? Это, пожалуй, самая противоречивая часть машины. С одной стороны, у «Смарта» есть рама, и продавец, наверняка, расскажет вам, что благодаря ей машина останется целой, даже если на нее упадет метеорит. Но что касается двигателя… Это кошмар какой-то. Видите ли, изначально тут стоял мотор, объем которого был меньше пинты пива. Выдавал он 45 лошадей, то есть примерно как триммер на вашей бритве в ванной. Вы, возможно, подумаете, что этого должно хватать, машина-то маленькая. Но боюсь, что это не совсем так. Вернее, совсем не так. С водителем за рулем она весит почти 800 кг, что безумно много для автомобиля размером с кроссовок. К счастью, компания осознала свой промах и уже через год установила сюда чудовищный турбированный мотор с заставляющими себя уважать 55 «лошадями». С таким мотором вас уже не будут обгонять дети на самокатах, а максимальная скорость заявлена как 135 км/ч. Правда, когда я ездил однажды со знакомой на такой, нам ее развить так и не удалось. Так что, наверное, маркетологи имели в виду скорость в свободном падении. Если же серьезно, то это хороший выбор для девушки-новичка, которой захочется прокатить подружку, пусть и единственную.

Nissan Micra

10557154

Следующий экземпляр не столь кричащий в плане внешности, но все-таки стабильно пользуется спросом у прекрасной половины — Nissan Micra (он же Nissan March). И речь пойдет о самой популярной ныне модели третьего поколения. Самая разумная покупка, пожалуй, в отношении цена/практичность. Автомобиль 2004 года выпуска вполне реально отыскать за те же скромные 200 тысяч. И это не пустая трата денег, надо сказать! Машина буквально пропитана здравым смыслом. Тут есть задние двери и крепления для детских кресел, машина оснащена антиблокировочной системой тормозов, стабилизацией, а подстаканников в салоне целых пять! И это не все. В бортовой компьютер можно внести напоминание на важную дату, бардачок имеет выемку под лист форматом А4, а слева от него спрятан крючок, на который можно повесить пакет с продуктами. Ночью свет фар проводит хозяйку до входной двери дома, так как в течение еще двух минут продолжает освещать путь. Если же она забыла выключить свет в салоне, через некоторое время лампы погаснут автоматически. Вы это серьезно?! Да половины этих функций даже в Range Rover Sport нет!

Но вот что странно: при всей своей разумности и правильном подходе к мелочам Micra почему-то не столь зажигательна. А ваша девушка захочет такую в качестве подарка разве что на свое семидесятилетие. Практичность эта скрывает за собой сущность машины, и что-то мне подсказывает, что именно поэтому все «Микры» окрашены в цвета наволочек и платков, привезенных вашими родственниками в 1974-м из Геленджика. Если бы машины оживали, то, готов поспорить, что эта превратилась бы в бабушку. Поэтому посоветовать «Микру» можно тем, кому комфорт куда важнее харизмы.

Ford Fiesta

2008 Ford Fiesta 082407products 082407group2

Признаться, я потратил больше половины статьи и не уверен, что мы с вами пришли к какому-то разумному решению. Но хватит дурачиться. На этот раз у меня есть козырная карта. Если у вас денег чуть больше, то за 300–330 тысяч получите беспроигрышный вариант. Роял-флеш среди женских машин — Ford Fiesta предпоследнего поколения. Да-да, машину 2009 года можно взять по цене Lada Granta, и это потрясающая штука! В ней вас не будет клонить в летаргический сон, как в машине, которая шла поколением ранее, и она не имеет несуразной внешности, как новейший седан Fiesta, который призван вытащить Ford из кризиса. Перед вами — настоящий автомобиль. Он здорово выглядит, прекрасно рулится, прикольно сделан внутри и не лишен толики безумия на случай, если в вашей девушке есть драйверская искорка и тяга к приключениям.

Когда вышла эта модель, дилерские склады опустошились в два раза быстрее, чем ожидалось. Компания сама не понимала, какую конфетку она сделала, пока не запустила ее на рынок. Множество приятных решений в интерьере вроде панели а-ля сотовый телефон, здоровенной крутилки климата и бессмысленных, но интересных внешне окошек, расположенных за зеркалами, делают автомобиль привлекательным для девушки почти любого возраста. Разумеется, тут есть усилитель руля, коробка-«автомат» и магнитола. Но все это вы найдете в любой из перечисляемых тут машин, поэтому причина кроется не в них, конечно. Прокатитесь на этой малютке лишь однажды, и, ручаюсь, она запомнится вам.

Mini Cooper

Mini Cooper first generation

Над завершением я подумывал долго. Машинка должна быть женственной или по крайней мере милой. Она должна обладать харизмой, быть компактной, легко рулиться, иметь посадочные места сзади, интересный салон и желательно не выглядеть артефактом после выхода каждого следующего поколения. А именно так было со всеми из этого списка, кроме разве что Smart. То есть внешность ее должна быть в каком-то смысле классической. А помимо того чтобы сочетать в себе все эти качества (что, кстати, еще ни у кого не получалось), машина должна хотя бы из разумных соображений не превышать стоимость «Фиесты». Леди и джентльмены, рад представить вам хедлайнера нашего обзора — Mini Cooper. За те же 300–330 тысяч, что и Ford, вы получите настоящую породистую английскую машину с отличной родословной 2002–2003 года выпуска.

Для тех, кто не в курсе, Mini — автомобиль, который разрабатывался в конце 1950-х во времена топливного кризиса в Британии, поэтому немного иронично, зато очень актуально именно в нынешний кризис вспомнить о нем. Машина изначально разрабатывалась, насколько это только возможно, компактной с условием, что в салоне будут задние места. Внутри авто имеет знаменитый большущий спидометр, врезающийся посередине, крылатый значок на руле, самолетные тумблеры управления оборудованием и много других приятных мелочей. Любопытно сделано остекление — оно практически вертикальное, что вкупе с дверями без рамок делает Mini Cooper очень обаятельным.

Техническая начинка досталась малышке от BMW, именно под ее руководством Mini создает свои автомобили сегодня. Поэтому совершенно не является откровением рядная «четверка» от BMW 3-й серии в 46-м кузове, которая стоит тут под капотом, выдавая 115 л.с. Есть, впрочем, и минусы. Так, ощущения от езды немного портит отвратительный вариатор, а сзади можно посадить только тренера по йоге — любой другой сломает себе ногу или застрянет. Но все это мелочи по сравнению с тем, какие эмоции подарит подобная машина своей владелице.

***

Можно искать недостатки в «леди-карах», бесконечно повторяя девушкам, что есть миллионы причин выбрать что-то более практичное, комфортное, спокойное и неприхотливое. Но если женщина хочет один из этих «клатчей на колесах», то это признак того, что в её душе ещё живет игривая девчонка, а разве не это мы так ценим в женщинах?