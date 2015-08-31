Есть жалобы на страховщиков ОСАГО? Пишите в Банк России!

Отношение автомобилистов к ОСАГО в последнее время стало меняться. Если раньше большинство водителей были недовольны обязательным страхованием гражданской ответственности, то сейчас количество жалоб уменьшается. Однако до идеального ОСАГО еще далеко. В Банке России (контролирует ОСАГО) в прошлом году было создано специальное подразделение, которое рассматривает обращения граждан. На вопросы журнала «За рулем» ответил руководитель этой структуры Илья Александрович Кочетков.

— Сколько жалоб поступило в начале года и сейчас в Банк России? Основные темы жалоб?

Кочетков

— Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров — относительно новое подразделение Банка России, которое было создано 3 марта 2014 года. По сравнению с предыдущим годом, когда в cлужбу поступило немногим более 33 тыс. обращений, только за первое полугодие 2015 года количество обращений достигло 32,9 тыс.

Как и в 2014 году, существенную долю составили обращения в отношении субъектов страхового дела — 25,6 тыс., при этом более 60% всех обращений связано с ОСАГО.

Основные темы поступающих обращений по ОСАГО:

навязывание дополнительных услуг при заключении договоров

применение некорректного значения коэффициента бонус-малус (учитывает скидки и надбавки к базовому тарифу в зависимости от наличия страховых выплат, КБМ) при расчете страховой премии и отсутствие бланков полисов.

Банк России в рамках работы по повышению финансовой грамотности информирует граждан об их правах и обязанностях на финансовом рынке, в том числе об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере ОСАГО.

Рост количества обращений объясняется, в том числе, и тем, что Банк России проводит среди населения разъяснительную работу, оперативно реагирует на жалобы граждан.

По каждому обращению проводится доскональная проверка представленной информации о возможном нарушении законодательства со стороны страховой организации, при необходимости запрашиваются и анализируются дополнительные документы. По результатам проверочных мероприятий заявителю направляется ответ. При выявлении факта нарушения законодательства страховой организации направляется предписание об его устранении или возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном КоАП.

— Какова на сегодняшний день статистика о выявленных нарушениях страховщиков?

— По результатам рассмотрения обращений за первое полугодие 2015 года Банк России направил в адрес субъектов страхового дела более 1,6 тыс. предписаний об устранении нарушений и/или недопущении нарушений законодательства Российской Федерации. Возбуждено более 1,8 тыс. дел об административных правонарушениях.

Для подтверждения факта нарушения страховой организацией законодательства в части отказа либо навязывания дополнительных услуг необходимым является наличие доказательной базы: аудио- или видеозапись, письменный отказ страховой организации в оказании услуги, свидетельские показания.

Если таких доказательств нет, то служба зачастую не может помочь.

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— Что изменилось с принятием поправок в ОСАГО?

— За последнее время законодательство в сфере ОСАГО претерпело немало изменений.

Во-первых, владельцы транспортных средств (страхователи) смогут оформлять электронные полисы ОСАГО:

с 01.07.2015 при пролонгации договора ОСАГО — это значит, что электронный полис ОСАГО могут оформить только страхователи, у которых закончилось действие договора ОСАГО, в той же страховой компании и на тех же условиях;

с 01.10.2015 при заключении нового договора ОСАГО в любой страховой организации, предоставляющей услуги по заключению договора ОСАГО в форме электронного полиса, независимо от того, являлись ли они ранее страхователями в выбранной ими страховой организации или нет.

Внедрение электронного полиса ОСАГО — это значительный шаг вперед, направленный, в том числе, на защиту прав потребителей финансовых услуг.

Во-вторых, согласно новой редакции Закона об ОСАГО, страховая организация обеспечивает контроль за использованием бланков страховых полисов обязательного страхования страховыми брокерами и страховыми агентами и несет ответственность за их несанкционированное использование. Это значит, что страховая организация не вправе отказать потерпевшему в страховой выплате из-за того, что у нее отсутствуют сведения о заключении договора ОСАГО либо потому, что страховой агент или брокер не перечислил на расчетный счет страховой организации страховую премию.

В-третьих, изменения коснулись процедуры обращения потерпевшего к страховой организации в случае его несогласия с отказом в выплате страхового возмещения или его размером.

Теперь при наличии разногласий между потерпевшим и страховой организацией относительно исполнения последней своих обязательств по договору обязательного страхования до предъявления к страховщику иска потерпевший направляет в страховую организацию претензию с приложенными к ней документами, обосновывающими его требования. Страховщик должен рассмотреть претензию в течение пяти календарных дней со дня поступления (за исключением нерабочих праздничных дней) и либо удовлетворить требование потерпевшего, либо направить мотивированный отказ.

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В-четвертых, увеличилась сумма возмещения вреда по договору ОСАГО:

в случае причинения вреда жизни и здоровью каждого потерпевшего — со 160 тыс. до 500 тыс. рублей;

в случае причинения вреда имуществу — со 120 тыс. до 400 тыс. рублей.

Эти изменения являются для автовладельцев одними из самых актуальных.

— Какие проекты реализует Банк России по повышению финансовой грамотности населения в сфере ОСАГО?

— В настоящее время Банк России проводит кампанию по информированию населения об изменениях законодательства Российской Федерации в сфере ОСАГО.

Информационная кампания призвана обратить внимание граждан на такие важные изменения в сфере ОСАГО, как:

возможность оформления европротокола в случае, если в ДТП участвовало только два транспортных средства, участникам происшествия не причинен вред жизни и здоровью, а сумма ущерба составляет не более 50 тыс. рублей (не более 400 тыс. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области);

возможность обратиться с жалобой в Банк России в случае, если страховая организация нарушает ваши права, например пытается навязать дополнительные услуги при покупке полиса ОСАГО, применяет некорректное значение КБМ при расчете страховой премии по ОСАГО;

необходимость проявлять большее внимание к вопросу приобретения полиса ОСАГО, экономия средств может привести к покупке «липового» полиса.

В рамках информационной кампании на сайте Банка России открыт специальный раздел , в котором публикуется вся актуальная информация по ОСАГО, в том числе в формате брошюр, инфографики и т.д. Осенью 2015 года планируется размещение в СМИ тематических видео- и аудиороликов.

От автора: друзья, если вы столкнулись с недобросовестными страховщиками и не знаете, куда обратиться, пишите в Банк России. А можно и к нам в журнал. Скоро устроим прямую линию по всем вопросам-жалобам. Писать сюда: info@zr.ru с пометкой «Жалоба на ОСАГО. Для Смирнова С.В.»