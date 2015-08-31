Видеорегистраторы TrendVision TDR-718GP и MR-710GP: в зеркальном отражении

Взять для сравнительного теста эти два устройства нас побудило несколько причин. При прочих равных — а в арсенале наших соглядатаев съемка в формате Super HD и скоростная съемка — хотелось разобраться в плюсах и минусах зеркального форм-фактора на фоне классического решения. И вот что удалось выяснить.

TrendVision TDR-718GP

С самого начала своей деятельности TrendVision (2012 год) не заказывала готовые модели из каталогов китайских фабрик, а самостоятельно проектировала и тестировала устройства. Благо опыт в этой области у специалистов компании был: с 2008 года они предоставляли другим фирмам (в частности, КАРКАМ) услуги по доведению до ума поставлявшихся из Поднебесной видеорегистраторов. Так, в 2008–2010 годах на российском рынке появились первые Full HD-регистраторы. В 2013 году решено было начать выпуск собственной продукции. В том же году летом TrendVision явила первый в мире регистратор в форм-факторе зеркала заднего вида — TV-103.

TrendVision TDR-718GP

Оба тестовых устройства оснащены CPL-фильтром, но у TrendVision TDR-718GP он примагничивается, а не прикручивается

Обе попавшие к нам на тест модели — флагманы в своих линейках. Классический TDR-718GP (TDR расшифровывается как TrendVision Digital Recorder, «P» говорит о наличии поляризационного фильтра в комплекте, «G» — GPS-приемника, а цифра «7» — об использовании процессоров Ambarella 7-й серии) по рекомендованной цене 11 900 руб., почти на 3,4 тысячи дороже младшей TDR-708P. За доплату вы получаете более производительный процессор Ambarella A7LA70, который позволяет снимать в формате Super HD (2304х1296), а также производить видеосъемку Full HD (1920х1080) со скоростью 60 к/с (о ней — ниже).

В свою очередь, видеорегистратор MR-710GP по цене 12 900 руб., реализованный в корпусе зеркала заднего (буква «M» в названии возникла от английского mirror — «зеркало»), — еще один флагман. Более дорогая и старшая по нумерации 712-я модель хоть и имеет дополнительную камеру заднего вида, но способна лишь на максимальные 1920х1080 пикселей картинки. Забегая вперед, отмечу, что в MR-710GP есть разъем для подключения парковочной камеры заднего вида. В комплекте ее нет, оно и понятно: посадочные размеры в каждом конкретном случае индивидуальны. В ходе теста из Китая как раз приехала камера под мое авто, так что удалось протестировать возможность подключения ее к регистратору. Работает функция просто: при появлении видеосигнала (активируется включением задней передачи) на входном кабеле картинка автоматически выводится на дисплей. Очень практично! Классический TDR-718GP так не умеет.

Если бы не торчащий глаз объектива, ничто не выдало бы в этом устройстве видеорегистратор

Установка

Инсталляция тестовых изделий — первая возможность почувствовать разницу. В комплекте у TDR-718GP два типа креплений — на присоске и на двухстороннем скотче 3М. Для удобства протяжки кабеля питания штекер его можно подключить с любой из двух сторон посадочной платформы. Сам регистратор насаживается на нее и фиксируется магнитом. Сидит надежно, не вылетает. При необходимости его можно легко снять и сделать съемку с рук. Встроенный аккумулятор позволил мне снимать 25 минут. Такой же имеется и у MR-710GP, но снять зеркало с места фиксации куда сложнее. Из минусов крепления на присоске стоит отметить излишние вибрации из-за большего числа подвижных сочленений. TrendVision собирается доработать этот элемент. С другой стороны, в этом случае вы можете демонтировать устройство целиком без всякого намека на его существование (привет джентльменам удачи!).

C MR-710GP все и проще, и сложнее одновременно. Проще — потому что крепится он двумя резиновыми стяжками поверх штатного салонного зеркала. Причем о регистраторе в салоне уже не так-то просто догадаться (более скрытная установка), поэтому можно не заморачиваться с ежедневным демонтажем. Сложнее — потому что если в верхней части лобового стекла вашего авто размещается солидный блок с датчиками дождя и света, то он неминуемо попадет в кадр. Поделать с этим решительно нечего. Так что перед покупкой устройства такого форм-фактора рассчитайте все основательно.

В TrendVision решили вынести блок GPS отдельно. Ток к видеорегистратору подается через него последовательно. Блок от второго устроства был установлен скрытно в стойку рядом.

В TrendVision пошли не совсем стандартным способом в части исполнения GPS-модуля обоих регистраторов. Напомним, данные со спутника нужны для определения текущей скорости и координат, а также маршрута вашего движения. Так вот: приемник у TrendVision — в выносном блоке. Минус такого решения в том, что это отдельная морока при установке: придется определить место фиксации, дополнительно прокладывать провода (производитель рекомендует место на лобовом стекле у правой стойки). Питание в данном случае последовательное, т.е. от прикуривателя ток поступает в блок GPS и лишь из него в само устройство. Теоретически можно упростить схему, исключив из нее геолокационную составляющую — штекер от прикуривателя напрямую подводится к регистратору. Но тогда вы лишитесь преимуществ GPS. Важно: в тестовых устройствах пока не поддерживается база камер радаров, но, по словам специалистов TrendVision, эта функция будет реализована уже в ближайших прошивках.

Лайфхак № 1: блок GPS одного из тестовых регистраторов я завел за накладку правой передней стойки. Но это решение хлопотно ввиду габаритов блока и реализуемо не во всех авто.

Лайфхак № 2: можно спрятать проводку и блок под потолок в районе плафона освещения салона, использовав его питание. Так вы освобождаете себя от проводов в салоне, а гнездо прикуривателя — от лишнего «посетителя».

Особенности исполнения, дизайн

TrendVision TDR-718GP крепление

В комплекте с TrendVision TDR-718GP поставляется два типа крепления на выбор: на присоске и двухстороннем скотче 3М — второй вариант надежнее

Как я уже писал выше, TrendVision TDR-718GP — устройство в классическом корпусе. Охарактеризовать его дизайн можно как «Volkswagen в мире видеорегистраторов»: сборка на высоте, внешний вид «не вау», но и не отталкивает. Навигация по меню реализована при помощи джойстика, что не совсем удобно на ходу, зато отбивает охоту к лишним телодвижениям во время езды, а значит, безопасней. Из основных особенностей — наличие двух разъемов под карты microSD и SD (поддерживаются носители объемом до 128 Гб). Казалось бы, логичней реализовать два слота microSD, т.к. они компактней. Но не спешите крутить пальцем у виска. TrendVision позиционируют это как фишку: вы можете без помощи компьютера скопировать данные на обычную SD-карту и предъявить ее полицейскому или впоследствии использовать как доказательство. Полученные фото и видео можно просматривать на дисплее диагональю 2,7 дюйма, причем с использованием зума и перемотки, что встретишь крайне редко.

TrendVision MR-710GP просто надевается на штатное зеркало при помощи резиновых стяжек. На всякий случай в комплекте их две пары.

Аналогичные разъемы под карты памяти и функционал имеет и MR-710GP. А эволюция зеркал-регистраторов TrendVision привела к увеличению посадочной глубины места под входные штекеры. Ведь высота расположения штатного салонного зеркала разнится. Теперь поверх него не создается вороха проводов и ничто не мешает регулировке. Картинка выводится на цветной дисплей диагональю аж 4,3 дюйма, встроенный в затемненный зеркальный элемент. Затемнение очень кстати — не слепят фары машин сзади. Прибавьте сюда лучший обзор назад из-за большей площади зеркала по сравнению со штатным, и MR-710GP можно покупать даже без учета его прочих возможностей.

Видео на зеркале скрывается автоматически, чтобы не отвлекать от управления и не затмевать отражение позади. Поскольку клавиши управления находятся снизу, то их обозначения для удобства сделаны подсвечиваемыми на самом зеркале. Спустя несколько секунд подсветка гаснет, то есть перед вами остается обычное зеркало.

TrendVision TDR-718GP CPL-фильтр

CPL-фильтр (настроен на фото справа) прибирает блики в картинке от салонного пластика

Одна из особенностей видеорегистраторов TrendVision — наличие CPL-фильтра. Нужен он для устранения бликов в солнечный день. Так говорит сам производитель, причем предлагает предварительно настроить картинку перед поездкой. По ходу движения лучи света многократно меняют направление (по сравнению с тем, что было перед поездкой во дворе), но можно быть уверенным, что именно от салонного пластика бликов не будет. Хотя от обычных солнечных зайчиков вы, конечно, по-прежнему не защищены. Нюанс: если в TDR-718GP фильтр просто примагничивается к объективу, то в MR-710GP его приходится прикручивать, так что при регулировке светопропускной способности фильтра он норовит открутиться.

Вы видите хоть один из двух светофоров справа со стоп-линии, где находится автомобиль в данный момент? Вот и я нет. Перед покупкой видеорегистратора-зеркала убедитесь, что картинку ничто не будет загораживать.

Технические особенности

С технической точки зрения оба устройства идентичны: матрица (OmniVision OV4689, CMOS 1/3, 4 Мп), процессор (Ambarella A7LA70) и режимы съемки схожи. Различаются они объективами: у 718-й модели стеклянный с шестью линзами (угол обзора по диагонали — 160°, по горизонтали — 115°, F=1.8) и ИК-фильтром, у 710-й уже восемь линз, правда, угол обзора лишь 147° (107° по горизонтали, F=1.6). Обе камеры 5-мегапиксельные. На одном из фото ниже — иллюстрация возможностей тестовых видеорегистраторов. Для удобства мы выставили их в различные режимы и отправились колесить по дорогам.

Подключение парковочной камеры заднего вида — несомненный плюс модели MR-710GP

Самый мощный из используемых на сегодняшний день в устройствах такого типа процессор Ambarella A7LA70 позволяет не только производить съемку в высоком разрешении, обрабатывать картинку в широком световом диапазоне (WDR) и выдавать картинку с лучшей экспозицией (HDR). Его хватает и на некоторые «плюшки». Автопроизводители за них попросят дополнительных денег, а в ряде случаев и вовсе не смогут предложить такой функционал. Это я о системе контроля полосы движения (LDWS) и предупреждениях о столкновении (FCWS). Если в двух словах, то функции пока сыроваты, в TrendVision их еще будут дорабатывать. Первая пригодится для поездок на дальние расстояния, когда бдительность за рулем может утратиться в любой момент. Вторая поможет в городе, в пробках. При критическом приближении к автомобилю происходит голосовое оповещение. В меню устройства вы можете настроить скорость, после которой активируется система.