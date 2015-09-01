Как упавший рубль и новые законы повлияют на развитие придорожного сервиса

Может ли падение российской валюты положительно отразиться хотя бы на какой-то отрасли? Сама постановка вопроса кажется парадоксальной, однако есть по меньшей мере две сферы, которые способны не просто выйти на первый план, а переродиться в это время. Речь о внутреннем туризме и сопутствующем ему придорожном сервисе.

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Еще в самом начале 2015 года «рублевый отдых» победил остальные со значительным отрывом. В новогодние каникулы россияне изменили загранице с Краснодаром, Сочи и Минеральными Водами. Например, рост поисковых запросов в Адлер составил 89%, в Анапу — 150%. А уже в июне исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предрекла, что сильнее всего в деньгах просядут продажи европейских направлений. Специалисты туристической индустрии считают, что россияне начнут путешествовать и по России, и за границей на своих автомобилях, предпочтя их самолетам и поездам.

Родит ли спрос предложение?

Путешествие на автомобиле подразумевает остановки и отдых. Согласно опубликованным данным Министерства транспорта РФ и Центра безопасности дорожного движения Московской области, в 2014–2015 годах насчитывалось порядка 3 тыс. парковок и площадок для отдыха водителей транспортных средств на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения в 49 регионах и семи федеральных округах нашей страны. Получается, что на тысячу километров дороги путешественнику предлагается две стоянки. Лидером по их количеству является Приволжский федеральный округ, а аутсайдером — Южный, это особенно печально, учитывая, что в его состав входит Краснодарский край, который особенно котируется среди туристов. Сравним с Германией, где через каждые 50–60 км вполне реально отыскать стоянку для отдыха.

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Но только ли туристы заинтересованы в развитии придорожного сервиса? Не только, и скорее даже не они главные желающие.

Росавтодор

В наступившем году российское законодательство обязало владельцев грузового автопарка оборудовать транспорт тахографами — приборами, позволяющими контролировать режим труда и отдыха водителей. С одной стороны, тахограф — важный фактор безопасности: если водитель вовремя отдыхает и вовремя работает, риск того, что он попадет и вовлечет в ДТП других участников движения, значительно снижается. С другой стороны, водители грузового транспорта, как и автотуристы, являются категорией, непосредственно заинтересованной в развитии придорожного сервиса.

Причем если путешественник может сделать остановку в любое время и в любом месте, то водители грузовиков подчинены достаточно жестким рамкам законодательства, и остановка, сделанная на 5 минут позже, влечет за собой штраф.

И водители грузового транспорта, и путешественники-любители отмечают, что самое большое неудобство им доставляет не низкий уровень сервиса, не большие расстояния от одной стоянки до другой и даже не дефицит самих объектов и их непропорциональное размещение, а крайне низкий уровень безопасности и страх быть обворованным.

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Страх остановиться

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Одобренная Минтрансом концепция развития объектов дорожного сервиса называет безопасность одним из приоритетных направлений транспортной стратегии, наряду с созданием условий повышения конкурентоспособности транспортной системы, интеграцией в мировое транспортное сообщество, развитием механизмов государственно-частного партнерства и многого другого.

Опасность, которой подвергают себя путешественники и дальнобойщики, исходит не только от воров и мошенников, но и от полулегального положения, в котором существуют объекты этого сервиса. Множество кафе и заправок не имеют положенных лицензий, в них нарушаются нормы дорожной безопасности в прямом смысле слова. Например, существующие законы обязывают все АЗС иметь полосы для разгона и торможения, а владельцы подобных заведений из экономии игнорируют эти нормы, создавая возможность для аварийной ситуации уже при въезде на автозаправку.

Запрос потребителя можно направить двум адресатам, и первым, конечно, является государство. Увеличение количества объектов придорожного сервиса, обеспечение безопасности, начиная от вопросов, связанных с воровством и угрозой жизни, заканчивая проверкой качества еды и чистоты помещений, улучшение самих дорог, льготы для бизнеса, занятого дорожной инфраструктурой, — глобальные условия, без которых не случится глобальных перемен.

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Но и от руководства придорожных кафе и заправочных станций зависит немало. Долгое время российские туристы предпочитали зарубежные курорты, приводя аргумент, с которым сложно спорить: качество оказания услуг в родной стране не вызывает желания получать их. И государство не сможет научить официантов улыбаться, следить за тем, чтобы кофе был горячим, а постель чистой, поэтому от управленцев на местах сейчас будет очень сильно зависеть развитие придорожного сервиса.