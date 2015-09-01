Атака клонов: 5 китайских марок, которые скоро пропишутся в России

Как бы скептически мы ни относились к китайскому автопрому, а делают азиаты, надо сказать, уверенные и очевидные шаги вперед. За последние годы они явно выросли в качестве своей продукции, что, впрочем, и немудрено, ведь технологии, реализуемые при производстве, так или иначе были переняты у грандов мировой автоиндустрии. Причем, как оказалось, на наших просторах скоро может появиться еще с пяток марок из Поднебесной.

SAIC

co120Q2105146–0 MG3

MG3

Например, компания Shanghai Automotive Industry Corporation, выкупившая без малого 10 лет назад британский MG Rover, от которого автостроителю достались не только готовые платформы и агрегаты, но и целый ряд наработок, еще не успевших воплотиться в жизнь. Кстати, не так давно представители корпорации объявили о намерениях начать атаку сразу на несколько мировых рынков, в частности, Южную Америку, Ближний Восток и Россию. По предварительным сведениям, до конца года в нашей стране появится хэтчбек с модельным именем MG3, укомплектованный 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Уже в базе новинка порадует наличием полного электропакета, климатической установки, акустической системы с Bluetooth-модулем и поддержкой дополнительных USB-устройств, а также светодиодной оптикой и широким спектром электронных ассистентов.

Кроме того, производитель анонсировал вывод некоего кроссовера, построенного на архитектуре SSA, знакомой нам по корейскому SsangYong Korando и его российской интерпретации TagAZ Tager. Агрегаты, задействованные в автомобиле, предоставлены другим партнером марки — концерном Volkswagen. Но информации о точной дате выхода моделей, равно как и о ценах, пока нет.

GAC

GAC GS4

А эти амбициозные ребята, выступающие, кстати, в содружестве с Nissan, FIAT, Honda, Toyota и Mitsubishi, пригрозили своей экспансией российскому рынку еще в начале года в рамках дебюта на Детройтском мотор-шоу. Если верить заявлениям автопроизводителя, то уже в этом году наши соотечественники смогут познакомиться с премиальным кроссовером GS4, который поступит в продажу с двумя вариантами турбированных двигателей объемом 1,3 и 1,5 л. Нельзя не отметить, что автомобиль нашпигован по последнему слову техники. А это и светодиодная оптика с «ангельскими глазками», и система мониторинга по всему периметру авто, и помощник при старте на подъеме, не говоря уже о мультимедиа с голосовым интерфейсом, интуитивном круиз-контроле и интеллектуальной системе парковки.

Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на конечной стоимости. В противном случае GAC рискует отправиться вслед за ушедшим восвояси Luxgen. Впрочем, ожидаются машинки и попроще. В частности, более доступные по цене седаны GA3, GA5 и GA6. Правда, о спецификациях и прайсах пока не сообщается.

Zotye

20141014124407416 Zotye T600

Zotye T600

Российская презентация двух моделей бренда — седана С-класса Z300 и кроссовера Т600 — должна была состояться еще в середине августа. Но что-то, видимо, не заладилось, и китайцы решили повременить. Однако сомневаться в том, что новая марка из Поднебесной осядет на нашем рынке, не стоит. Доподлинно известно, что по осени оба автомобиля встанут на конвейерную ленту ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и будут собираться силами компании «Алабуга-Моторс». Объявлены и предварительные цены. Так, седан, оснащенный безальтернативным 1,5-литровым 112-сильным двигателем и пятискоростной «механикой», обойдется в минимальные 750 тыс. руб. Кроссовер предстанет перед покупателями в нескольких комплектациях и с двумя типами силовых агрегатов, самый мощный из которых с отдачей в 190 «лошадей». Его стартовая стоимость — 850 тыс. руб.

Кстати, если приглядеться к SUV, можно увидеть сходства с VW Touareg, но это не СП и никаких соглашений с немцами у азиатов подписано не было. Еще более комичной выглядит ситуация с флагманским вседорожником бренда — Т700 (его у нас не будет, во всяком случае пока), «нелегально» копирующим Porsche Macan, за что штутгартская марка уже подготовила соответствующий судебный иск.

Qoros

uploads-2013-02-201302151517_649723_qoros_3_sedan_front_qtr_wheels_turned_high Qoros 3 sedan

Qoros 3 sedan

Еще в январе текущего года премиальный бренд Qoros, не очень-то успешно напавший на Европу с парочкой своих легковушек (напомним, речь о седанах и хэтчбеках Qoros 3, получивших наивысшую оценку по безопасности EuroNCAP), объявил о готовности прийти на российский рынок. Правда, выход марки, принадлежащей китайской Chery и израильской Quantum LLC, вынужденно отложили. Причина — стагнация авторынка, вызванная, в частности, крайне нестабильной ситуацией с рублем.

Впрочем, планы все же реализованы будут. И как нам сообщили в офисе Chery Automobile Rus, в настоящий момент уже идет подготовка к созданию профильного сайта компании, а также обсуждаются возможности взаимодействия с дилерами. Будет ли Qoros иметь собственное представительство в нашей стране или представление ее интересов ляжет на плечи Chery, пока неизвестно. Ясно одно: в отечественных шоу-румах появятся оба автомобиля, но произойдет это только в следующем году. Поэтому о ценах и комплектациях говорить рановато.

Foton

Снимок экрана 2015-09-01 в 13.32.18 Foton Sauvana

Foton Sauvana

Этот бренд для нашего брата новым не назовешь, ведь несколько лет кряду Foton тихой сапой продает в России грузовые и коммерческие автомобили. Но буквально на днях стало известно о грядущем появлении у дилеров вcедорожника Sauvana и пикапа Tunland. Подтверждение тому — подготовка к открытию головного офиса на Можайском шоссе, чья деятельность будет сконцентрирована на сегменте легковых машин. Что касается SUV, то он будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, а также полным приводом. Пикап же похвастает исключительно дизелем, рамной конструкцией и пружинной подвеской. Привод — подключаемый полный.

О стоимости новинок представители марки пока умалчивают. Однако, проведя параллель с китайскими прайсами, можно предположить, что Sauvana будет недешевой — примерно 1,6 млн руб., а Tunland может уложиться в миллион.