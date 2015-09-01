Атака клонов: 5 китайских марок, которые скоро пропишутся в России

SAIC
co120Q2105146–0MG3
Например, компания Shanghai Automotive Industry Corporation, выкупившая без малого 10 лет назад британский MG Rover, от которого автостроителю достались не только готовые платформы и агрегаты, но и целый ряд наработок, еще не успевших воплотиться в жизнь. Кстати, не так давно представители корпорации объявили о намерениях начать атаку сразу на несколько мировых рынков, в частности, Южную Америку, Ближний Восток и Россию. По предварительным сведениям, до конца года в нашей стране появится хэтчбек с модельным именем MG3, укомплектованный 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 105 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой механической трансмиссией. Уже в базе новинка порадует наличием полного электропакета, климатической установки, акустической системы с Bluetooth-модулем и поддержкой дополнительных USB-устройств, а также светодиодной оптикой и широким спектром электронных ассистентов.
Кроме того, производитель анонсировал вывод некоего кроссовера, построенного на архитектуре SSA, знакомой нам по корейскому SsangYong Korando и его российской интерпретации TagAZ Tager. Агрегаты, задействованные в автомобиле, предоставлены другим партнером марки — концерном Volkswagen. Но информации о точной дате выхода моделей, равно как и о ценах, пока нет.
GAC
А эти амбициозные ребята, выступающие, кстати, в содружестве с Nissan, FIAT, Honda, Toyota и Mitsubishi, пригрозили своей экспансией российскому рынку еще в начале года в рамках дебюта на Детройтском мотор-шоу. Если верить заявлениям автопроизводителя, то уже в этом году наши соотечественники смогут познакомиться с премиальным кроссовером GS4, который поступит в продажу с двумя вариантами турбированных двигателей объемом 1,3 и 1,5 л. Нельзя не отметить, что автомобиль нашпигован по последнему слову техники. А это и светодиодная оптика с «ангельскими глазками», и система мониторинга по всему периметру авто, и помощник при старте на подъеме, не говоря уже о мультимедиа с голосовым интерфейсом, интуитивном круиз-контроле и интеллектуальной системе парковки.
Главное, чтобы все это богатство не сильно отразилось на конечной стоимости. В противном случае GAC рискует отправиться вслед за ушедшим восвояси Luxgen. Впрочем, ожидаются машинки и попроще. В частности, более доступные по цене седаны GA3, GA5 и GA6. Правда, о спецификациях и прайсах пока не сообщается.
Zotye
20141014124407416Zotye T600
Российская презентация двух моделей бренда — седана С-класса Z300 и кроссовера Т600 — должна была состояться еще в середине августа. Но что-то, видимо, не заладилось, и китайцы решили повременить. Однако сомневаться в том, что новая марка из Поднебесной осядет на нашем рынке, не стоит. Доподлинно известно, что по осени оба автомобиля встанут на конвейерную ленту ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане и будут собираться силами компании «Алабуга-Моторс». Объявлены и предварительные цены. Так, седан, оснащенный безальтернативным 1,5-литровым 112-сильным двигателем и пятискоростной «механикой», обойдется в минимальные 750 тыс. руб. Кроссовер предстанет перед покупателями в нескольких комплектациях и с двумя типами силовых агрегатов, самый мощный из которых с отдачей в 190 «лошадей». Его стартовая стоимость — 850 тыс. руб.
Кстати, если приглядеться к SUV, можно увидеть сходства с VW Touareg, но это не СП и никаких соглашений с немцами у азиатов подписано не было. Еще более комичной выглядит ситуация с флагманским вседорожником бренда — Т700 (его у нас не будет, во всяком случае пока), «нелегально» копирующим Porsche Macan, за что штутгартская марка уже подготовила соответствующий судебный иск.
Qoros
uploads-2013-02-201302151517_649723_qoros_3_sedan_front_qtr_wheels_turned_highQoros 3 sedan
Еще в январе текущего года премиальный бренд Qoros, не очень-то успешно напавший на Европу с парочкой своих легковушек (напомним, речь о седанах и хэтчбеках Qoros 3, получивших наивысшую оценку по безопасности EuroNCAP), объявил о готовности прийти на российский рынок. Правда, выход марки, принадлежащей китайской Chery и израильской Quantum LLC, вынужденно отложили. Причина — стагнация авторынка, вызванная, в частности, крайне нестабильной ситуацией с рублем.
Впрочем, планы все же реализованы будут. И как нам сообщили в офисе Chery Automobile Rus, в настоящий момент уже идет подготовка к созданию профильного сайта компании, а также обсуждаются возможности взаимодействия с дилерами. Будет ли Qoros иметь собственное представительство в нашей стране или представление ее интересов ляжет на плечи Chery, пока неизвестно. Ясно одно: в отечественных шоу-румах появятся оба автомобиля, но произойдет это только в следующем году. Поэтому о ценах и комплектациях говорить рановато.
Foton
Снимок экрана 2015-09-01 в 13.32.18Foton Sauvana
Этот бренд для нашего брата новым не назовешь, ведь несколько лет кряду Foton тихой сапой продает в России грузовые и коммерческие автомобили. Но буквально на днях стало известно о грядущем появлении у дилеров вcедорожника Sauvana и пикапа Tunland. Подтверждение тому — подготовка к открытию головного офиса на Можайском шоссе, чья деятельность будет сконцентрирована на сегменте легковых машин. Что касается SUV, то он будет доступен с бензиновым и дизельным моторами, а также полным приводом. Пикап же похвастает исключительно дизелем, рамной конструкцией и пружинной подвеской. Привод — подключаемый полный.
О стоимости новинок представители марки пока умалчивают. Однако, проведя параллель с китайскими прайсами, можно предположить, что Sauvana будет недешевой — примерно 1,6 млн руб., а Tunland может уложиться в миллион.
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