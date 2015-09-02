Новый «Тойота Хайлакс» испытывали сурово, объехав на предсерийных экземплярах полмира, от тропиков до Арктики. А серийные машины вдобавок проверили дорогами и бездорожьем Сахалина российские автожурналисты.

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Повод: первый тест Toyota Hilux восьмого поколения в России (заказы на такой пикап принимаются с 27 июля 2015 года, продажи стартовали 1 сентября).

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Место действия: остров Сахалин

Впечатления: наш Дальний Восток — край суровый, и Сахалин — не Ривьера. Разнообразный рельеф, от низменных равнин до средневысотных гор, переменчивый климат. На этом крупнейшем российском острове можно найти и тайгу, и субтропики. А организаторы тест-драйва проложили такой маршрут, чтобы мы, участники тест-драйва нового «Хайлакса», могли вдоволь поездить и по ровному асфальту, и по грейдерам, и, конечно, по бездорожью.

Восьмой «Хайлакс» лучше прежнего во всем. У него усилена рама и изменена задняя подвеска, стоят новые, более тяговитые, тихие и экономичные дизели, 6-ступенчатые коробки передач, «механика» с «младшим» двигателем, 150-сильным 2.4, и «автомат» со «старшим», 177-сильным 2.8. Увеличены ходы подвески, полная защита агрегатов снизу и блокировка заднего дифференциала во всех версиях. И уже в базовой версии пикап оснащают шинами A/T — доплачивать за них больше не нужно. У раздаточной коробки теперь нет рычага, режимы переключаются тумблером на центральной консоли.

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Управлять автомобилем легко в любых условиях. В трудных случаях выручают электронные помощники, ассистенты спуска и подъема HAC и DAC, активная антипробуксовочная система A-TRC… Если переборщил со скоростью на том же грейдере и заднюю ось повело в сторону, за дело возьмется VSC (Vehicle Stabitity Control), а тебе останется только поправить направление движения рулем. Конечно, с грузом в кузове автомобиль идет более плавно, не так нервно.

Из динамических характеристик известна только максимальная скорость — 170 км/ч в обеих версиях. Время разгона до сотни тойотовцы почему-то не разглашают, хотя, по субъективным ощущениям, стесняться им нечего.

Грузовая платформа «Хайлакса» — самая длинная в классе, 1569 мм. Задний борт и колесные ниши усилены, стекло кабины в дорогих версиях защищено от повреждений. Максимальная грузоподъемность, по паспортным данным, равна 880 кг, что позволяет избежать ограничений эксплуатации, касающихся других пикапов.

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А то, что владельцы новых «Хайлаксов» будут ездить на них не только по бездорожью и загородным дорогам, не вызывает сомнения. Новый пикап красив: тойотовские дизайнеры применили и Keen Look («Острый взгляд» — одна из новых концепций марки, объединившая горизонтальные планки на решетке радиатора с фарами) и Under Priority, благодаря чему автомобиль кажется ниже, чем он есть, и при этом шире и длиннее.

У дорогой версии — 18-дюймовые колеса, светодиодная оптика, подножки, масса хромированных элементов… Но самое главное то, что ждет потенциального владельца «Хайлакса» в кабине. Слова «простота» и «утилитарность» приберегите для другого случая…

Перспективы: стоимость нового Toyota Hilux в версии «Стандарт» — 1 499 000 руб. Дешевле только Mitsubishi L200 и китайские пикапы. Но они уступают «Хайлаксу» по всем параметрам. В средней комплектации «Комфорт» автомобиль стоит 1 811 000 руб. с дизелем 2.4 и 6-ступенчатой МКП и 1 920 000 руб. — с 2.8 и АКП. «Престиж» оценен в 2 077 000 руб. и идет только с двигателем 2.8 и «автоматом». Дорого, но зато «Хайлакс» может служить много лет и ценится на вторичном рынке.

Оценка: пикап стал лучше по всем статьям. Хочется покритиковать синюю подсветку приборов…

Подробности: ЗР, 2015, № 10.