Кроссоверы от 1 200 000 до 2 000 000 рублей: делаем оптимальный выбор

Этот обзор мы посвящаем солидным кроссоверам, неплохо оснащенным и носящим на капоте символ солидной компании.

Кроме ценовых рамок есть и еще одно ограничение — сюда не вошли автомобили премиальных и люксовых марок, вроде BMW, Lexus или Land Rover. Даже если их цена меньше 2 миллионов, они все равно заслуживают особого внимания. Также за рамками нашего обзора оказались универсальные и профессиональные вседорожники, ибо они относятся к другому автомобильному классу.

Сегменту недорогих кроссоверов был посвящен предыдущий обзор.

Диаграмма

В графике указаны данные продаж всех модификаций (по данным AEB) кроссоверов по цене от 1 200 000 до 2 000 000 руб.

Традиционно заметим, что основной критерий выбора оптимальной версии — итоги продаж, а также опыт журналистов нашего издательства. Цены в заголовках указаны без учета действующих акций и приведены по состоянию на 16 сентября 2015 года.

1. Nissan Qashqai 2.0 CVT 2WD SE — 1 233 000 руб.

qashqai

Двигатель: 1997 см 3 ; 144 л. с.; 200 Нм

1997 см ; 144 л. с.; 200 Нм Темперамент: 184 км/ч; 10,1 с

184 км/ч; 10,1 с Расход: 6,9 л/100 км (средний)

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, датчик дождя, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

«Кашкай» никогда не воспринимался как вседорожник, поэтому полный привод у него — своего рода фенечка, причем недешево стоящая. Почему покупатели больше берут комплектацию SE, а не базовую XE? Разгадка проста — из-за климат-контроля и дисков из легкого сплава в первую очередь. Дополнительным плюсом могут считаться также подлокотник заднего ряда, поясничной поддержки водительского сиденья, электропривод складывания зеркал, противотуманки и, может быть, даже датчик дождя.

2. Volkswagen Tiguan 1.4 DSG Trend&Fun с пакетом «Техника» — 1 300 700 руб.

tiguan

Двигатель: 1390 см 3 ; 150 л. с.; 240 Нм

1390 см ; 150 л. с.; 240 Нм Темперамент: 193 км/ч; 9,3

193 км/ч; 9,3 Расход: 6,9 — 8,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система «старт-стоп», Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, электронный стояночный тормоз, противотуманные фары, дневные ходовые огни, MP3-аудиосистема с SD, сигнализация.

Один из немногих случаев, когда более четверти покупателей выбирают базовую версию. Впрочем, марка выглядит солидно и без особых наворотов. Тем не менее мы добавим к Trend&Fun пакет «Техника», который включает в себя кожаную отделку руля и рычага коробки передач, противоугонную сигнализацию и центральный подлокотник переднего ряда стоимостью 17 700 рублей. На автомобиль действует скидка 100 000 рублей.

3. Kia Sportage 2.0 AТ 4WD Luxe — 1 344 900 руб.

sportage

Двигатель: 1999 см 3 ; 150 л. с.; 191 Нм

1999 см ; 150 л. с.; 191 Нм Темперамент: 174 км/ч; 11,7 с

174 км/ч; 11,7 с Расход: 6,7 — 11,2 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обогрев и отделка руля кожей, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, сигнализация.

Если бы не отсутствие регулировки руля по длине, мы бы порекомендовали более дешевую комплектацию Comfort. Но поскольку эта опция весьма желательна, то приходится присматриваться к Luxe, у которой также есть климат-контроль, системы динамической стабилизации и помощи при трогании на подъеме, Bluetooth и охлаждаемый перчаточный ящик. Спецпредложения Kia позволяют сэкономить на покупке кроссовера до 130 000 рублей.

4. Mazda CX-5 2.0 AT Active — 1 344 000 руб.

CX-5

Двигатель: 1997 см 3 ; 150 л. с.; 210 Нм

1997 см ; 150 л. с.; 210 Нм Темперамент: 191 км/ч; 8,9 с

191 км/ч; 8,9 с Расход: 5,4 — 7,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, электронный стояночный тормоз, противотуманные фары, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

В комплектации Active присутствует все необходимое, при этом цена кроссовера не кажется запредельной. Если брать навороченный Supreme, то там есть, конечно, и кожаный салон, и Smart Card, и парктроник с камерой заднего вида, но тогда за автомобиль придется выложить уже более полутора миллионов.

5. Skoda Yeti 1.8 DSG 4WD Ambition с опциями — 1 347 600 руб.

yeti

Двигатель: 1798 см 3 ; 152 л. с.; 250 Нм

1798 см ; 152 л. с.; 250 Нм Темперамент: 192 км/ч; 9,0 с

192 км/ч; 9,0 с Расход: 6,8 — 10,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (2), электропривод и обогрев зеркал, регулировка передних сидений по высоте, отделка руля кожей, обогрев передних сидений, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Неоднозначность подбора опций в оптимальной комплектации бросается в глаза — тут есть круиз-контроль, система помощи при трогании на подъеме, но нет кожаной отделки руля, климатической установки и задних электростеклоподъемников. Причем приобретать все это по отдельности достаточно дорого. Поэтому ограничимся лишь «Дизайн-пакетом 1» за 9600 рублей, в который входит только кожа на трехспицевом руле.

6. Mitsubishi ASX 1.8 CVT Instyle — 1 359 990 руб.

ASX

Двигатель: 1798 см 3 ; 140 л. с.; 177 Нм

1798 см ; 140 л. с.; 177 Нм Темперамент: 189 км/ч; 12,7 с

189 км/ч; 12,7 с Расход: 6,2 — 9,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, электропривод регулировок водительского сиденья, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, кожаный салон, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

В этой комплектации продается примерно треть всех автомобилей в России. От предшествующей версии она выгодно отличается разве что светодиодными ходовыми огнями, кожаным салоном, электроприводом регулировок сиденья, камерой заднего вида и разъемом USB. Поневоле приходится делать вывод, что решающим в принятии окончательного решения является именно наличие USB… В настоящее время на автомобиль действует скидка в размере 100 000 рублей.

7. Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort — 1 438 900 руб.

ix35

Двигатель: 1999 см 3 ; 149,6 л. с.; 191 Нм

1999 см ; 149,6 л. с.; 191 Нм Темперамент: 175 км/ч; 11,7 с

175 км/ч; 11,7 с Расход: 7,0 — 11,7 л/100 км

7,0 — 11,7 л/100 км Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, отделка руля кожей, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Оптимальная комплектация предлагает систему динамической стабилизации, камеру заднего вида, задний парктроник, электропривод складывания зеркал, тачскрин — и все это за дополнительные 40 тысяч рублей по сравнению с более бедной версией Start LE. К слову, скидка на автомобиль в рамках действующего спецпредложения сейчас составляет 150 000 рублей.

8. Citroen C4 Aircross 2.0 4WD CVT Tendance — 1 499 000 руб.

aircross

Двигатель: 1998 см 3 ; 150 л. с.; 197 Нм

1998 см ; 150 л. с.; 197 Нм Темперамент: 188 км/ч; 10,9 c

188 км/ч; 10,9 c Расход: 6,8 — 10,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, обогрев передних сидений, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, задний парктроник, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Из трех комплектаций, положенных модели, Tendance занимает место посередине. Она располагает системой динамической стабилизации, набором боковых подушек безопасности, обогревом передних сидений и дисками из легкого сплава, чего вполне достаточно, чтобы признать ее оптимальной. А ведь еще у нее есть парктроник, Bluetooth и кожаная отделка руля. И скидка в 200 000 рублей.

9. Ford Kuga 1.6 AT 4WD Trend Plus — 1 514 000 руб.

kuga

Двигатель: 1596 см 3 ; 150 л. с.; 240 Нм

1596 см ; 150 л. с.; 240 Нм Темперамент: 192 км/ч; 10,7 с

192 км/ч; 10,7 с Расход: 6,3 — 10,2 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава, сигнализация.

Trend Plus выглядит более привлекательным, чем базовый Trend, поскольку в списке опций числятся не только диски из легкого сплава, но и куда более полезные для России обогрев передних сидений, сигнализация с датчиками периметра и объема, двухзонный климат-контроль и электрообогрев лобового стекла. С учетом всех действующих специальных предложений стоимость автомобиля в выбранной комплектации можно снизить до вполне приемлемых 1 124 000 рублей.

10. Subaru XV 2.0 CVT FG — 1 555 000 руб.

xv

Двигатель: 1995 см 3 ; 150 л. с.; 198 Нм

1995 см ; 150 л. с.; 198 Нм Темперамент: 187 км/ч; 10,7 с

187 км/ч; 10,7 с Расход: 6,5 — 10,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод регулировок водительского сиденья, кожаный салон, ксеноновые фары, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

В отличие от «Форестера», владельцам XV нужен комфорт побольше и оснащенность побогаче. Поэтому они, в основном, выбирают версию FG со всеми прелестями цивилизации вроде электропривода регулировок водительского сиденья, систем доступа в салон без ключа и запуска двигателя кнопкой. Они готовы за это платить на 80 тысяч больше.

11. Mitsubishi Outlander 2.0 CVT 4WD Instyle — 1 599 990 руб.

Outlander

Двигатель: 1998 см 3 ; 146 л. с.; 196 Нм

1998 см ; 146 л. с.; 196 Нм Темперамент: 188 км/ч; 11,7 с

188 км/ч; 11,7 с Расход: 6,4 — 9,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, электропривод регулировок водительского сиденья, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, кожаный салон, противотуманные фары, светодиодные фонари, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Круче оборудованы только комплектации Ultimate и Sport, которые включают в себя светодиодные фары, навигацию, электропривод багажной двери и люк с электроприводом. Прямо скажем, вещи не первой и даже не второй необходимости. И двигатели там устанавливаются куда мощнее, ну и цена, соответственно, повыше. Действующая скидка на автомобиль в выбранной нами комплектации — 150 000 рублей.

12. Toyota RAV4 2.0 CVT 4WD «Комфорт Плюс» — 1 613 000 руб.

rav4

Двигатель: 1998 см 3 ; 146 л. с.; 187 Нм

1998 см ; 146 л. с.; 187 Нм Темперамент: 180 км/ч; 11,1 с

180 км/ч; 11,1 с Расход: 6,3 — 9,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем,, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Теоретически можно обойтись и комплектацией «Стандарт», которая дешевле на 150 тысяч и при этом также располагает полным приводом и вариатором, однако половина всех автомобилей модели продаются в комплектации «Комфорт Плюс», поскольку у покупателей есть непреодолимое желание иметь ксеноновые фары, диски из легкого сплава, камеру заднего вида, климат-контроль и прочие опции, приличествующие совсем не дешевой машине. Сейчас на этот автомобиль действуют специальные цены . Так, машина в выбранной комплектации до 30 сентября обойдется в 1 442 000 рублей.

13. Nissan X-Trail 2.0 CVT 4WD SE — 1 616 000 руб.

xTrail

Двигатель: 1997 см 3 ; 144 л. с.; 200 Нм

1997 см ; 144 л. с.; 200 Нм Темперамент: 180 км/ч; 12,1 с

180 км/ч; 12,1 с Расход: 6,4 — 9,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, запуск двигателя кнопкой, система «старт-стоп», Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, электропривод двери багажника, парктроник, противотуманные фары, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Вторая по уровню оснащенности комплектация должна удовлетворить самый взыскательный вкус. Конечно, можно замахнуться, скажем, на систему кругового обзора, 7-дюймовый сенсорный дисплей, серебристые рейлинги и панорамную крышу с люком за доплату в сто с лишним тысяч рублей, но это уже вряд ли можно будет назвать «оптимальным» выбором. Кстати, скидка по программе утилизации составляет 80 тысяч рублей.

14. Subaru Forester 2.0 CVT VF — 1 629 900 руб.

forester

Двигатель: 1995 см 3 ; 150 л. с.; 198 Нм

1995 см ; 150 л. с.; 198 Нм Темперамент: 192 км/ч; 11,8 с

192 км/ч; 11,8 с Расход: 6,3 — 10,6 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод регулировок водительского сиденья, камера заднего вида, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Выбирая базовую комплектацию, покупатели отказываются от ксеноновых фар, светодиодных ходовых огней, кожаного салона, доступа в салон без ключа и запуска двигателя кнопкой. Однако при этом они экономят как минимум 100 тысяч рублей, и, судя по итогам продаж, это их вполне устраивает. Еще 105 242 рубля можно сэкономить, если воспользоваться фирменной кредитной программой марки.

15. Peugeot 4008 2.0 CVT Allure — 1 659 000 руб.

4008

Двигатель: 1998 см 3 ; 150 л. с.; 197 Нм

1998 см ; 150 л. с.; 197 Нм Темперамент: 188 км/ч; 10,9 c

188 км/ч; 10,9 c Расход: 6,8 — 10,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (7), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, доступ в салон без ключа, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, обогрев передних сидений, ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Если рассуждать логически, то оптимальной следует признать комплектацию Active. Однако поскольку на автомобили версии Allure действует скидка 200 тысяч рублей, их цены практически сравнялись. Так что нет смысла упускать возможность заполучить даром электропривод складывания зеркал, систему доступа в салон без ключа, ксеноновые фары, ЖК-дисплей и более продвинутую аудиосистему.

16. Kia Sorento 2.4 AТ 4WD Luxe — 1 669 900 руб.

sorento

Двигатель: 2359 см 3 ; 175 л. с.; 225 Нм

2359 см ; 175 л. с.; 225 Нм Темперамент: 190 км/ч; 11,5 с

190 км/ч; 11,5 с Расход: 6,9 — 12,3 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обогрев руля, кожаный салон, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, сигнализация.

Что бы вы еще хотели видеть в своей машине ? Сложно придумать так сразу, с ходу. Однако следующая по рангу комплектация Prestige предлагает светодиодные фонари, адаптивные ксеноновые фары, электропривод регулировок водительского сиденья, ассистент парковки, сабвуфер и вентиляцию передних сидений — все за 1 829 900 рублей. Тем не менее оптимальной версией мы все-таки признаем Luxe.

17. Renault Koleos 2.5 CVT 4WD Dynamique Confort — 1 714 990 руб.

koleos

Двигатель: 2488 см 3 ; 171 л. с.; 226 Нм

2488 см ; 171 л. с.; 226 Нм Темперамент: 185 км/ч; 10,3 с

185 км/ч; 10,3 с Расход: 8,0 — 12,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, противоугонная система.

Формально цена на автомобиль стартует со смешных 1 199 000 рублей, однако же набрать перечисленный выше список оборудования, достойный кроссовера, удается лишь вместе с третьей по уровню комплектацией Dynamique Confort. И это не предел — максимально упакованная машина потянет на 1 847 990 рублей, причем ее главное отличие будет заключаться в системе контроля «слепых» зон, кожаном салоне и биксеноновых фарах.

18. Hyundai Santa Fe 2.4 AT Comfort — 1 734 000 руб.

Santa Fe

Двигатель: 2359 см 3 ; 174 л. с.; 226 Нм

2359 см ; 174 л. с.; 226 Нм Темперамент: 190 км/ч; 11 с

190 км/ч; 11 с Расход: 7,0 — 11,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, датчик дождя, MP3-аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

Comfort — версия базовая и, по нашим соображениям, оптимальная. В этом покупатели с нами согласны. Что предлагает следующая после нее комплектация Dynamic? Ксенон, светодиодные фонари, комбинированную отделку салона, обогрев задних сидений и руля, электропривод складывания зеркал, камеру заднего вида. В принципе, все эти опции в ходу у RAV4 и ix35, но машины с ними дешевле, чем Santa Fe

19. Mazda CX-9 — 1 919 000 руб.

cx-9

Двигатель: 3726 см 3 ; 277 л. с.; 367 Нм

3726 см ; 277 л. с.; 367 Нм Темперамент: 192 км/ч; 10,1 с

192 км/ч; 10,1 с Расход: 9,0 — 15,4 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, доступ в салон без ключа, запуск двигателя кнопкой, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, электропривод передних сидений, обогрев руля, кожаный салон, дневные ходовые огни, биксеноновые фары, противотуманные фары, камера заднего вида, задний парктроник, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, сигнализация.

Комплектация у автомобиля всего одна — разница может быть лишь в цветовой гамме отделки салона. Однако к стандартному оборудованию можно прикупить охранно-поисковую спутниковую систему, навигацию, люк и целый набор систем помощи водителю.

20. Honda CR-V 2.4 4WD CVT Sport — 1 949 000 руб.

cr-v

Двигатель: 2356 см 3 ; 188 л. с.; 245 Нм

2356 см ; 188 л. с.; 245 Нм Темперамент: 190 км/ч; 10,0 с

190 км/ч; 10,0 с Расход: 6,5 — 10,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (8), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, климат- и круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев складываемых зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, ксеноновые фары, светодиодные ходовые огни, противотуманные фары, камера заднего вида, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава, сигнализация.

На первый взгляд вполне достойного оснащения все-таки недостаточно для автомобиля почти под 2 миллиона рублей. Хотелось бы видеть какой-никакой парктроник, кожаный салон, систему запуска двигателя без ключа и прочие дорогие игрушки. Однако, чтобы получить их, придется заплатить куда больше двух миллионов, а это уже цена премиального авто. На машины этой модели пока действуют скидки в размере до 150 тысяч рублей.