Топ-10 автомобилей от 700 000 до 1 000 000 рублей (оптимальные версии)

Это уже не автомобили для тех, кто сильно стеснен в средствах, но еще не выбор людей зажиточных. Такая промежуточная позиция накладывает свой отпечаток и на предъявляемые к ним требования. Откровенная бедность оснащения тут не в почете, но и нарочитая роскошь не находит понимания. Именно поэтому выбор оптимальной версии определялся для нас прежде всего разумным уровнем безопасности и комфорта, затем данными продаж и в заключение опытом журналистов издательского дома.

Диа_топ10 Самые продаваемые модели в ценовом диапазоне 700 000- 1 000 000 рублей (по данным АЕБ)

Самые продаваемые модели в ценовом диапазоне 700 000- 1 000 000 рублей (по данным АЕБ)

1. Skoda Rapid 1.6 Ambition с опциями — 717 800 руб.

rapid

Двигатель: 1598 см 3 ; 105 л.с.; 153 Нм

1598 см ; 105 л.с.; 153 Нм Темперамент: 193 км/ч, 10,6 с

193 км/ч, 10,6 с Расход: 4,9–8,9 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и SD.

За счет нечасто встречающегося кузова лифтбек, который смотрится снаружи как хэтчбек, но по объему легко бьет седаны , автомобиль весьма практичен, но в то же время изящен. То, что в начальных комплектациях Entry и Active нет второй фронтальной подушки безопасности, электропривода и обогрева зеркал, какого-никакого кондиционера, заставило нас пройти мимо этих версий. А к оптимальной Ambition пришлось-таки докупить кожаную отделку руля за 8800 рублей.

2. Renault Duster 2.0MT 4WD Privilege — 855 990 руб.

Renault Duster

Двигатель: 1998 см 3 ; 143 л. с.; 195 Нм

1998 см ; 143 л. с.; 195 Нм Темперамент: 180 км/ч; 10,3 с

180 км/ч; 10,3 с Расход: 5,5–10,1 л/100 км

Оснащение: подушка безопасности водителя, ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, дневные ходовые огни, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Встречаются и исключения из правил, по которым мы определяем оптимальную комплектацию. Чтобы заполучить вторую подушку безопасности, покупателю Renault Duster придется выложить солидную сумму, а комплектация Privilege располагает лишь одним эйрбэгом, но продается за вменяемые деньги. В остальном к этой версии претензий нет. Можно разве что пожелать систему динамической стабилизации, которая, впрочем, предлагается опционально.

3. Kia cee’d 1.6 АТ Comfort — 879 900 руб.

Ceed

Двигатель: 1591 см 3 ; 129 л. с.; 157 Нм

1591 см ; 129 л. с.; 157 Нм Темперамент: 192 км/ч; 11,5 с

192 км/ч; 11,5 с Расход: 5,2–9,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, круиз-контроль, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, обогрев руля, электропривод и обогрев зеркал, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, сигнализация.

Начиная с версии Comfort появляется возможность выбрать 6-ступенчатую автоматическую коробку, и это весьма существенный аргумент для многих наших соотечественников. Помимо этого комплектация может похвастаться неплохим оснащением — так, за ней следует Luxe, которая за дополнительные 40 тысяч предлагает только не самые нужные диски из легкого сплава, климат-контроль и датчик дождя. Комплекс специальных предложений Kia, в том числе кредитное и при сдаче своего старого автомобиля по системе трейд-ин, дает возможность при покупке «Сида» в данной комплектации сэкономить до 110 000 рублей.

4. Kia Soul 1.6 AТ Comfort — 934 900 руб.

Soul

Двигатель: 1591 см 3 ; 124 л. с.; 152 Нм

1591 см ; 124 л. с.; 152 Нм Темперамент: 177 км/ч; 12,5 с

177 км/ч; 12,5 с Расход: 6,3–10,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев сидений, обогрев и отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.

Именно в этой версии появляются обогрев руля и задних сидений, а также диски из легкого сплава и противотуманки. Однако на наш выбор повлияли скорее четыре дополнительные подушки безопасности, отделка руля кожей и центральный замок с дистанционным управлением. Те, кто хочет сэкономить, могут купить машину прошлого модельного года, и она обойдется им еще немного дешевле. Максимальная скидка с учетом действующих спецпредложений — 70 000 рублей.

5. Ford Focus седан SYNC Edition 1.6 (125 л. с.) Powershift — 932 000 руб.

Focus

Двигатель: 1596 см 3 ; 125 л. с.; 159 Нм

1596 см ; 125 л. с.; 159 Нм Темперамент: 195 км/ч; 11,8 с

195 км/ч; 11,8 с Расход: 4,9–8,7 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, противотуманные фары, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, обогрев зеркал, MP3‑аудиосистема с USB и Bluetooth.

Несмотря на значительное сентябрьское подорожание , эта комплектация по-прежнему не имеет серьезной альтернативы, ибо выглядит она достойно, хотя и не роскошно. Вряд ли можно в современных условиях обойтись без обогрева зеркал, аудиосистемы, кондиционера, электростеклоподъемников на всех дверях или обогрева передних сидений. Тем более что за кожаную отделку руля и боковые подушки, которые тоже нельзя назвать бесполезными, а также диски из легкого сплава, климатическую систему и светодиодные ходовые огни придется платить куда больше, чем прошедшим летом. С учетом скидки за трейд-ин и при использовании специального кредитного предложения экономия для покупателя автомобиля может составить 125 000 рублей.

6. Nissan Sentra 1.6 CVT Comfort — 933 000 руб.

Sentra

Двигатель: 1598 см 3 ; 117 л. с.; 158 Нм

1598 см ; 117 л. с.; 158 Нм Темперамент: 184 км/ч; 11,3 с

184 км/ч; 11,3 с Расход: 5,4–8,1 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (2), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Аскетичная комплектация Welcome не устраивает отсутствием аудиосистемы, устанавливать которую своими силами покупатель автомобиля такого класса вряд ли будет. Музыка появляется в «Комфорте», и за нее придется доплатить 55 тысяч рублей, что совсем не мало. Если продолжить эти рассуждения, то 60 тысяч за систему доступа в салон без ключа, электропривод складывания зеркал, климат-контроль и диски из легкого сплава совсем не покажутся грабежом, однако без них можно вполне обойтись. Максимальная скидка с учетом всех спецпредложений Nissan — 100 000 рублей.

7. Toyota Corolla 1.6 CVT Style — 966 000 руб. (цена с учетом скидки, действующей до 30 сентября 2015 г.)

Corolla

Двигатель: 1598 см 3 ; 122 л. с.; 157 Нм

1598 см ; 122 л. с.; 157 Нм Темперамент: 185 км/ч; 11,1 с

185 км/ч; 11,1 с Расход: 5,3–8,2 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, бортовой компьютер, кондиционер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, отделка руля кожей, электропривод и обогрев зеркал, противотуманные фары, MP3‑аудиосистема с USB, диски из легкого сплава.

На более доступных версиях, чем Style, отсутствуют аудиосистема и задние электростеклоподъемники, а также диски из легкого сплава. Они представлены в списке опций комплектации Style Plus, однако к ним в нагрузку идут светодиодные ходовые огни, климатическая система, камера заднего вида, системы безопасности и Bluetooth, которые можно посчитать излишеством. В сентябре для покупателей «Короллы» действуют специальные цены (базовая цена данной комплектации по прайсу — 1 034 000 рублей).

8. Skoda Octavia 1.6 Ambition с опциями — 975 900 руб.

Octavia

Двигатель: 1598 см 3 ; 110 л. с.; 155 Нм

1598 см ; 110 л. с.; 155 Нм Темперамент: 191 км/ч; 10,8 с

191 км/ч; 10,8 с Расход: 5,2–8,5 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), отделка руля кожей, обогрев передних сидений, регулировка передних сидений по высоте, электропривод и обогрев зеркал, датчик дождя и освещенности, MP3-аудиосистема с USB и SD, диски из легкого сплава.

Точно так же, как и ее младший собрат Rapid, Octavia выигрывает в практичности за счет кузова лифтбек. Кстати говоря, и оптимальная комплектация у обеих машин одна и та же — Ambition (937 000 руб. с МКП). Она интересна тем, что в список ее опций включаются боковые подушки безопасности, регулировка поясничного подпора, полный пакет электростеклоподъемников, обогреваемые передние сиденья, кондиционер и аудиосистема. Но доплачивать придется и тут: 22 200 рублей стоит кожаная отделка руля и 16 700 рублей — диски из легкого сплава.

9. Volkswagen Jetta 1.6 АТ Trendline — 979 000 руб.

VW Jetta

Двигатель: 1598 см 3 ; 105 л. с.; 153 Нм

1598 см ; 105 л. с.; 153 Нм Темперамент: 177 км/ч; 12,5 с

177 км/ч; 12,5 с Расход: 5,4–9,8 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (6), ABS, ESP, система помощи при трогании на подъеме, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по длине и углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), обогрев передних сидений, регулировка водительского сиденья по высоте, электропривод и обогрев зеркал, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth.

Если вам не принципиален вопрос обладания кожаным рулем, климат-контролем и противотуманными фарами, то вы можете не покупать Comfortline и сэкономить 51 000 рублей. Кстати сказать, четверть покупателей этой модели с вами согласны, ибо предпочли версию Trendline, в которую входит неплохой набор опций, а именно четыре дополнительных подушки безопасности, кондиционер, обогрев передних сидений, дистанционное управление центральным замком и аудиосистема. Сентябрьская скидка для тех, кто воспользуется предложениями Volkswagen по кредиту и утилизации/трейд-ин, может составить 105 000 рублей.

10. Nissan Terrano 2.0 AT Elegance Plus — 994 000 руб.

terrano

Двигатель: 1998 см 3 ; 135 л. с.; 191 Нм

1998 см ; 135 л. с.; 191 Нм Темперамент: 168 км/ч; 11,2 с

168 км/ч; 11,2 с Расход: 6,7–11,0 л/100 км

Оснащение: подушки безопасности (4), ABS, ESP, Isofix, иммобилайзер, центральный замок с ДУ, кондиционер, бортовой компьютер, регулируемый по углу наклона руль с усилителем, электростеклоподъемники (4), электропривод и обогрев зеркал, регулировка водительского сиденья по высоте, обогрев передних сидений, отделка руля кожей, противотуманные фары, MP3-аудиосистема с USB и Bluetooth, диски из легкого сплава.