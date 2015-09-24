Оператив ЗР: обновленный Kia cee'd с наддувом и «роботом»

Как сообщал «За рулем.РФ», с октября дилеры марки Kia приступят к продажам обновленного хэтчбека cee'd, дебютировавшего недавно во Франкфурте. Автомобиль получил посвежевшую внешность, новые мотор и коробку передач и... новые ценники. Максим Гомянин одним из первых оказался за баранкой обновленного автомобиля и спешит поделиться впечатлениями с тест-драйва Kia cee'd.

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Повод: рестайлинг модельного ряда Kia cee'd.

Место действия: Рим, Италия.

Впечатления: внешне машина практически осталась прежней. Обновлены лишь бамперы, решетка радиатора и фонари. Внутри изменений больше. Добавлены новые опции и мелочи, такие как подсветка клавиш стеклоподъемников, подсветка USB и AUX, изменен дизайн зоны дефлекторов вентиляции.

Навигация теперь проложит путь в объезд пробок, есть автопарковщик, способный поставить машину как параллельно, так и перпендикулярно, в списке и система контроля «слепых» зон.

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В гамме двигателей появился наддувный литровый мотор, но в России его не будет. Малообъемники к нам завозить боятся. И здесь корейцы не одиноки. Скажем, Ford также не торопится предлагать «экобусты» объемом до литра.

Хорошая новость для тех, кто с опаской относится к новым технологиям: 1,6-литровый атмосферник мощностью 129 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатым «автоматом» либо «механикой», как и прежде, в продаже. Остался и 1,4-литровый агрегат в 100 «лошадей», правда, это уже другой, более современный мотор семейства Kappa.

На вершине гаммы двигателей для гражданских авто — 1,6-литровый бензиновый GDI в 135 л.с. Работает в паре только с 6-ступенчатым «роботом» DCT с двумя сцеплениями. Трансмиссия не новая. «Сиды» с «роботами» уже продают в Европе, теперь настал черед нашей страны. А вот новейшую 7-ступенчатую роботизированную «механику» корейцы ставят лишь на дизельные модели. Ее в России не будет.

Наконец, для версии GT корейцы припасли 1,6-литровый T-GDI с новой системой наддува мощностью 204 л.с. С ним хэтчбек ускоряется до сотни за каких-то 7,6 с (-0,1 с).

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Новый бензиновый двигатель понравился. У пятидверного хэтчбека хороша разгонная динамика. Ощущения такие, что после нажатия на газ машину кто-то подхватывает и плавно уносит вперед. Нервозностей в работе трансмиссии не заметил. На малых скоростях есть небольшая дерготня, но если перевести селектор в спортивный режим, она исчезает. Агрегат добавил «Сиду» того, что корейским машинам частенько недостает — характера.

Ходовая часть конструктивно не поменялась, но кое-какие доработки все же были сделаны. Результат — в движении автомобиль более цельный и сбалансированный.

Помню, дорестайлинговый cee'd в скоростных поворотах да на неровной дороге быстро терял боевые качества, и машина начинала ерзать по трассе. Теперь нервозности в поведении меньше, у руля более четкий «ноль», но для ответа на вопрос, догнал ли cee'd немецких конкурентов — нужен полноценный тест. Его мы и проведем, как только товарные машины поступят к дилерам.

Кстати, сейчас уже идет прием заказов, а «живые» автомобили появятся в салонах в октябре.

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Теперь о ценах. Базовая пятидверка с мотором 1,4 л стоит 739 900 руб. За версию 1.6 с «роботом» просят от 1 029 900 руб. Ну а цены на средние комплектации, которые пользуются самой большой популярностью, остались прежними.

Перспективы: стала богаче комплектация, при этом цены на рестайлинговые машины по-прежнему демократичные, и это большой плюс. Cee'd — цельный и сбалансированный автомобиль, с которым придется считаться конкурентам. Главное, чтобы надежность новомодного «робота» не подкачала. Представители компании сказали, что в Европе проблем с такими коробками нет. Что ж, надеемся, что поломки обойдут стороной и нас.

Оценка: как и прежде, cee'd — богато оснащенный, симпатичный автомобиль за приемлемые деньги. Еще бы настроить подвеску на немецкий манер…

Подробности: ЗР, 2015, № 11