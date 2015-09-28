Утюжим дороги Эстонии на возрожденной Suzuki Vitara

Нашим читателям Suzuki Vitara хорошо знаком, поскольку одним из первых на нем поездил Александр Виноградов (ЗР, 2015, № 1). Но то был рассказ о предсерийной машине, — японцы просили не судить строго качество сборки. Да и расклад для российского рынка не был известен — твердо обещали лишь 120‑сильную версию с бензиновым атмосферником 1.6 серии М16 А.

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ОПЕРАЦИЯ «ИДИВИДУАЛИЗАЦИЯ»

С тех пор вводные подкорректировали: в процессе адаптации под наши условия мощность мотора опустили до 117 л.с. (крутящий момент прежний — 156 Н·м). А еще для Витары предложили два пакета опций. «Городской» включает в себя спойлер над пятой дверью, хромированные молдинги и окантовку противотуманных фар. «Внедорожный» отличается обвесом кузова из некрашеного пластика. На этом возможности индивидуализации не заканчиваются. Покупателям предлагают выбрать цвет накладок на переднюю панель, окантовочных колец воздуховодов и решетки радиатора. И — умри все живое! — три варианта дизайна стрелочных часов. Неплохо для этого ценового сегмента. Не удивлюсь, если на просьбу украсить салон перламутровыми пуговицами японцы пойдут навстречу.

Впрочем, разбираться в этом гроссбухе опций необязательно. Ведь уже в базовом исполнении GL (от 899 000 рублей) Vitara вовсе не простушка: семь подушек безопасности, ESP, система помощи при старте в гору Hill Hold, кондиционер, обогрев передних сидений и внешних зеркал, аудиосистема, мультифункциональный руль. Однако маркетологи Suzuki прогнозируют, что основной спрос придется на модификацию GL+, в оснащение которой добавлены задние электростеклоподъемники, климат-контроль, кожаная обшивка руля, часы на центральной консоли, камера заднего вида, передние противотуманки и легкосплавные колеса. У меня же в руках — ключ от топ-версии GLX, щеголяющей панорамной крышей, комбинированной отделкой сидений, светодиодным ближним светом (дальний по-прежнему галогеновый), 17‑дюймовыми колесами и прочими радостями, которые подняли цену до 1 405 000 рублей!

02-Vitara_zr-10_15 Плавность хода неплоха. И управляемость вполне, хотя рулевому управлению недостает обратной связи.

Плавность хода неплоха. И управляемость вполне, хотя рулевому управлению недостает обратной связи.

Невольно призадумаешься: за сопоставимую сумму можно купить более крупные и мощные кроссоверы — такие как Mazda CX‑5, Nissan X‑Trail и Volkswagen Tiguan.

В Suzuki считают, что у Витары другие конкуренты — Ford EcoSport, Kia Soul, Nissan Juke. В этот список я добавил бы кроссовер Suzuki SX4, на платформе которого и создана Vitara. Не боятся ли японцы внутреннего каннибализма? В ответ я услышал, что Витару будут брать молодые и активные люди, а SX4 адресован автомобилистам постарше, которым важнее практичность и вместимость. Хм, насчет недостатка практичности и простора у Витары я бы поспорил.

МАГИЯ ПЛАНИРОВКИ

Вы бывали в магазинах ИКЕА? На выставочных экспозициях там уму- дряются обставить малогабаритное «жилье» таким образом, что тесноты и зажатости совершенно не ощущаешь. Вот и Витару «обставили» талантливые интерьерщики: машина невелика, но салон получился на удивление просторным. Не только спереди места навалом, но во втором ряду совсем не тесно! Запас пространства по длине и ширине здесь даже чуть больше, чем в Гранд Витаре. И при наличии панорамной крыши над моей макушкой остается немаленький зазор.

Vitara невелика, но салон получился на удивление просторным!

05-Vitara_zr-10_15 Опционные декоративные накладки в цвет кузова оживляют салон.

Опционные декоративные накладки в цвет кузова оживляют салон

Обзорность чудо как хороша: большие внешние зеркала, «прозрачные» стойки, край капота виден даже при полностью опущенном кресле.

Габариты машины чувствуешь так хорошо, что камерой заднего вида и парктроником можно не пользоваться.

Простор и воздушность — это отлично, но обстановочка скромная. Твердокаменный пластик, пожалуй, норма для компактных кроссоверов, но здесь он еще и прогибается при касании, дверные панели заметно дышат, а сами двери тугие и не всегда закрываются с первого раза.

С ХАРАКТЕРОМ

Утюживший горные дороги Виноградов сетовал на скромную динамику, а здесь, на равнинах Эстонии, где все ездят чинно-спокойно, жаловаться на «сердечную недостаточность» не приходится. Vitara ускоряется не молниеносно, но и тихоходом ее не назовешь. Вот только мотор при активном разгоне воем воет — складывается впечатление, что он пашет из последних сил. Очень понравилась работа шестиступенчатого автомата Aisin. Благодаря его точным и своевременным переключениям я вообще не пользовался ручным режимом.

01-Vitara_zr-10_15 На бездорожье Vitara оказалась отнюдь не беззубой: проходимость и выносливость приятно удивили.

На бездорожье Vitara оказалась отнюдь не беззубой: проходимость и выносливость приятно удивили

В управлении Vitara весьма задорна. Крепко держит траекторию и почти не кренится, вот только руль слишком легкий и не балует обратной связью. Зато на него почти не проходят удары от неровностей. Подвеска на ямах тоже держится молодцом: мелочь исправно транслируется в салон, зато крупнокалиберные выбоины она успешно «скругляет», а до пробоев дело не дошло ни разу. То что надо для наших дорог!

Но по-настоящему Vitara удивила на бездорожье. Казалось бы, чего ждать от очередной асфальтовой неженки? Однако в песчаном карьере близ Таллина Suzuki проявил себя настоящим бойцом. Я лишь перевел кругляш трансмиссии AllGrip из режима Auto (в нем задние колеса вступают в дело только при пробуксовке передних) в Snow. На экране трип-компьютера вспыхнула надпись Snow Mud («снег и грязь»), хотя этот режим логичнее было бы назвать Off Road: полный привод подключен постоянно, на задние колеса подается до половины всей тяги.

И Vitara прет как танк! Плоское днище и 185 мм дорожного просвета позволяют многое. А перед подъемами я нажимал кнопку Lock: муфта жестко блокируется, крутящий момент распределяется между осями поровну, ESP имитирует блокировку межколесных дифференциалов, подтормаживая буксующие колеса. И ведь помогает! Vitara влезала на такие кручи, куда я не на каждом вседорожнике рискнул бы сунуться!

04-Vitara_zr-10_15 На равнине незагруженная Vitara резва. «Лошадок» не хватает разве что в горах.

На равнине незагруженная Vitara резва. «Лошадок» не хватает разве что в горах.

За полчаса активного драйва в песках многодисковая муфта не перегрелась, что для многих нынешних кроссоверов нетипично.

Не все покупатели Витары смогут прочувствовать ее таланты на бездорожье. Потому что не захотят. Как про- гнозируют в Suzuki, около 70% спроса придется на переднеприводную модификацию, которая на 100 тысяч рублей дешевле. Но я советую доплатить (если есть возможность, конечно) за полный привод. И однажды вы поблагодарите Витару не только за асфальтовые таланты, но и за смелость вне дорог.

Дела сердечные

В конце нынешнего года Витару предложат с еще одним вариантом двигателя: более мощным 1.4 турбо, который только что представили на автосалоне во Франкфурте. А вот европейский 120-сильный дизель у нас продавать пока не планируют. Отговорка традиционная — плохое качество топлива.

ПЛЮС: Проходимость и выносливость вне асфальта впечатляют МИНУС: Vitara ощутимо дороже основных конкурентов





