Вафельная разметка: из жизни одного перекрестка

Первого августа на трех перекрестках Москвы появилась вафельная разметка и камеры. Пока система фиксирует только одно нарушение — выезд на перекресток, за которым образовалась пробка, и создание помех машинам, едущим поперек.

04-(1) Не заметить новую разметку невозможно. О том, что она означает, информируют знаки перед перекрестком. Их вид, цвет разметки и размер вафельной сетки на всех трех экспериментальных перекрестках разный. Какие лучше — решат водители.

Не заметить новую разметку невозможно. О том, что она означает, информируют знаки перед перекрестком. Их вид, цвет разметки и размер вафельной сетки на всех трех экспериментальных перекрестках разный. Какие лучше — решат водители.

Новая разметка обозначает границы, в которых нельзя находиться после переключения светофора на красный. Нарушителей засекает камера, и они получат «письма счастья», каждое на 1000 рублей.

В ГИБДД на наш запрос ответили, что штрафы пока не выписывают, так что у водителей есть время привыкнуть к нововведению и скорректировать манеру езды. В перспективе камеры научат следить за проездом на красный свет (штраф 1000 рублей по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ либо, при повторном нарушении, 5000 рублей по ч. 3 ст. 12.12) и пересечением стоп- линии (800 рублей по ч. 2 ст. 12.12).

А наши корреспонденты делятся наблюдениями на одном из таких перекрестков в первую неделю после нанесения разметки.

06-(1) С трех сторон перекрестка стоп-линия нарисована на разумном расстоянии (не превышает длины легковушки) от пешеходного перехода, и за нее заезжают редко. На четвертом направлении в промежутке от зебры до таблички «Стоп» уместятся две машины одна за другой (на фото — линия за передней осью автобуса). Штрафы можно выписывать без остановки. Водители просто не ожидают увидеть границу так рано. Проведите линию в соответствии со здравым смыслом — и нарушителей не станет, как по волшебству.

С трех сторон перекрестка стоп-линия нарисована на разумном расстоянии (не превышает длины легковушки) от пешеходного перехода, и за нее заезжают редко. На четвертом направлении в промежутке от зебры до таблички «Стоп» уместятся две машины одна за другой (на фото — линия за передней осью автобуса). Штрафы можно выписывать без остановки. Водители просто не ожидают увидеть границу так рано. Проведите линию в соответствии со здравым смыслом — и нарушителей не станет, как по волшебству.

07 Игнорирование пешеходами Правил дорожного движения порою шокирует. До включения зеленого осталось меньше десяти секунд, но кому-то «очень надо». Идут вразвалочку, не глядя по сторонам, — на красный. Кстати, половина людей переходили перекресток по диагонали. Наглядное подтверждение того, как нужны диагональные зебры и соответствующие по продолжительности фазы работы светофора.

Игнорирование пешеходами Правил дорожного движения порою шокирует. До включения зеленого осталось меньше десяти секунд, но кому-то «очень надо». Идут вразвалочку, не глядя по сторонам, — на красный. Кстати, половина людей переходили перекресток по диагонали. Наглядное подтверждение того, как нужны диагональные зебры и соответствующие по продолжительности фазы работы светофора.