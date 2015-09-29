Власти города Гвадалахара приняли закон, запрещающий полицейским задерживать и штрафовать граждан за секс в публичных местах, в том числе в автомобиле. Далеко не все жители в восторге от такого нововведения.
Артист оказался в ситуации, в которую рискует попасть каждый автовладелец: после ДТП выплаты от страховой компании оказалось недостаточно, и теперь пострадавшая сторона требует еще. «За рулем» сходил в суд и выяснил, как не попасть на деньги.
Известно, что самые неожиданные и порой трагические события развиваются на дороге из-за пустяка. Между тем в подобной дорожной ситуации всякий может оказаться, а потому лучше проговорить образ действий заранее.
Лет пять назад у марки Honda в России был полноценный модельный ряд с довольно разнообразной техникой, однако кризис 2014 года едва не выкосил все подчистую. При этом на других рынках компания предлагает весьма интересные автомобили.
На фоне пассивных конкурентов и галопирующего рубля Киа Сид третьего поколения выглядит вызывающе. Мы точно будем покупать, если дадут хорошую цену.
Вафельная разметка: из жизни одного перекрестка
Первого августа на трех перекрестках Москвы появилась вафельная разметка и камеры. Пока система фиксирует только одно нарушение — выезд на перекресток, за которым образовалась пробка, и создание помех машинам, едущим поперек.
Не заметить новую разметку невозможно. О том, что она означает, информируют знаки перед перекрестком. Их вид, цвет разметки и размер вафельной сетки на всех трех экспериментальных перекрестках разный. Какие лучше — решат водители.
Не заметить новую разметку невозможно. О том, что она означает, информируют знаки перед перекрестком. Их вид, цвет разметки и размер вафельной сетки на всех трех экспериментальных перекрестках разный. Какие лучше — решат водители.
Не заметить новую разметку невозможно. О том, что она означает, информируют знаки перед перекрестком. Их вид, цвет разметки и размер вафельной сетки на всех трех экспериментальных перекрестках разный. Какие лучше — решат водители.
Новая разметка обозначает границы, в которых нельзя находиться после переключения светофора на красный. Нарушителей засекает камера, и они получат «письма счастья», каждое на 1000 рублей.
В ГИБДД на наш запрос ответили, что штрафы пока не выписывают, так что у водителей есть время привыкнуть к нововведению и скорректировать манеру езды. В перспективе камеры научат следить за проездом на красный свет (штраф 1000 рублей по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ либо, при повторном нарушении, 5000 рублей по ч. 3 ст. 12.12) и пересечением стоп- линии (800 рублей по ч. 2 ст. 12.12).
А наши корреспонденты делятся наблюдениями на одном из таких перекрестков в первую неделю после нанесения разметки.
06-(1)
С трех сторон перекрестка стоп-линия нарисована на разумном расстоянии (не превышает длины легковушки) от пешеходного перехода, и за нее заезжают редко. На четвертом направлении в промежутке от зебры до таблички «Стоп» уместятся две машины одна за другой (на фото — линия за передней осью автобуса). Штрафы можно выписывать без остановки. Водители просто не ожидают увидеть границу так рано. Проведите линию в соответствии со здравым смыслом — и нарушителей не станет, как по волшебству.
С трех сторон перекрестка стоп-линия нарисована на разумном расстоянии (не превышает длины легковушки) от пешеходного перехода, и за нее заезжают редко. На четвертом направлении в промежутке от зебры до таблички «Стоп» уместятся две машины одна за другой (на фото — линия за передней осью автобуса). Штрафы можно выписывать без остановки. Водители просто не ожидают увидеть границу так рано. Проведите линию в соответствии со здравым смыслом — и нарушителей не станет, как по волшебству.
С трех сторон перекрестка стоп-линия нарисована на разумном расстоянии (не превышает длины легковушки) от пешеходного перехода, и за нее заезжают редко. На четвертом направлении в промежутке от зебры до таблички «Стоп» уместятся две машины одна за другой (на фото — линия за передней осью автобуса). Штрафы можно выписывать без остановки. Водители просто не ожидают увидеть границу так рано. Проведите линию в соответствии со здравым смыслом — и нарушителей не станет, как по волшебству.
07
Игнорирование пешеходами Правил дорожного движения порою шокирует. До включения зеленого осталось меньше десяти секунд, но кому-то «очень надо». Идут вразвалочку, не глядя по сторонам, — на красный. Кстати, половина людей переходили перекресток по диагонали. Наглядное подтверждение того, как нужны диагональные зебры и соответствующие по продолжительности фазы работы светофора.
Игнорирование пешеходами Правил дорожного движения порою шокирует. До включения зеленого осталось меньше десяти секунд, но кому-то «очень надо». Идут вразвалочку, не глядя по сторонам, — на красный. Кстати, половина людей переходили перекресток по диагонали. Наглядное подтверждение того, как нужны диагональные зебры и соответствующие по продолжительности фазы работы светофора.
Игнорирование пешеходами Правил дорожного движения порою шокирует. До включения зеленого осталось меньше десяти секунд, но кому-то «очень надо». Идут вразвалочку, не глядя по сторонам, — на красный. Кстати, половина людей переходили перекресток по диагонали. Наглядное подтверждение того, как нужны диагональные зебры и соответствующие по продолжительности фазы работы светофора.
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