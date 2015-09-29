Приложения и сайты, защищающие от мошенничества при покупке подержанного авто

За последний год авторынок в нашей стране просел более чем на 30%. Из-за кризиса многие автодилеры работают почти без выручки, а некоторые и вовсе прекратили свою деятельность. Ситуация на вторичном рынке немногим лучше. К тому же вновь активизировались мошенники, которые продают машины со скрученным пробегом, скрытыми следами ДТП или вовсе с поддельными документами. Чтобы рядовой покупатель не попался на удочку нечистых на руку продавцов, web-разработчики и создатели приложений для разных платформ запустили несколько сервисов, которые призваны помочь покупателю сделать правильный выбор и не стать жертвой автомошенников.

Adaperio

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Этот интернет-портал содержит подробную информацию о прошлом подержанных автомобилей. В его отчете пользователь найдет:

криминальную историю (числится ли авто в розыске или угоне);

кредитную историю (была ли машина оформлена как залог для банка);

информацию о ДТП и список ремонтных работ;

причастность к службам такси и доставки;

реальный пробег;

историю сервисного обслуживания автомобиля.

Минусы: отчет формируется очень долго и приходит на электронную почту, что не всегда удобно, если под рукой нет компьютера, а информация нужна срочно. Плюсы: актуальность и размер базы, которая на сегодняшний день является самой крупной и достоверной из всех существующих.

Такое количество данных разработчиком удалось собрать благодаря тесному сотрудничеству со страховыми компаниями, банками, аукционами и другими организациями, деятельность которых связана с автомобилями.

«АвтоПравда»

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Это приложение не только повторяет функционал сайта Adaperio, но и использует его базу. Однако помимо указанных функций имеет дополнительные фишки, которые могут помочь пользователю при выборе авто. Например, приложение может определить среднюю стоимость автомобиля. Другая его отличительная черта — возможность проверить продавца на причастность к «перекупщикам». Для этого достаточно ввести в приложение его мобильный номер. Если он будет найден в других объявлениях о продаже, то, скорее всего, вы связались с перекупщиком.

Минусы: приложение выдает отчеты не бесплатно, причем их стоимость несколько выше, чем у конкурентов. Доступна только пользователям iOS. Плюсы: благодаря формату мобильного приложения информация об автомобиле приходит почти мгновенно и не заставляет покупателя долго ждать отчет в виде письма на электронную почту. Самая крупная база по истории авто, а также возможность выявить перекупщика.

«Проверка VIN»

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Данное приложение также позиционирует себя как помощник при покупке автомобиля, однако в отличие от конкурентов содержит меньше данных о прошлом авто. Программа расскажет о:

кредитной истории (была ли машина оформлена как залог для банка);

ограничениях на регистрационные действия;

криминальной истории (числится ли авто в розыске или угоне).

Минусы: база приложения очень ограничена по параметрам. Плюсы: приложение достаточно простое в использовании, а его цена невысока (15 рублей). Работает на платформах iOS и Android.

Благодаря функции сканирования ПТС приложение само заполнит длинный VIN-код, а не заставит это делать пользователя вручную.

«АвтоАссистент»

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Это приложение, по сути, повторяет функционал предыдущего сервиса, с той лишь разницей, что в нем можно проверить не только автомобиль, но и водителя. Для этого в приложении есть функция, которая расскажет все о выданном водительском удостоверении и покажет, лишался ли его владелец прав. Также приложение поможет пользователю проверить все свои штрафы и произвести их оплату.

Минусы: не самый красивый и понятный интерфейс, возможность проверить авто только на предмет угона или залога. Квитанция по оплате штрафов не приходит на почту (как это сделано в приложениях конкурентов). Доступна только пользователям ОС Android. Плюсы: возможность проверить не только автомобиль, но и продавца (в случае, если он был водителем машины, которую продает).

«Автокод»

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Это единая платформа в Сети, созданная по инициативе ГИБДД. Стоит отметить, что вышеупомянутые приложения «Проверка VIN» и «АвтоАссистент» пользуются информацией, взятой как раз с этого интернет-портала. Сам же сайт может предоставить следующие данные:

история владения и особенности эксплуатации автомобиля;

начисленные штрафы или административные правонарушения;

сроки действия тех или иных документов;

дорожно-транспортные происшествия;

действующие ограничения на операции с транспортным средством.

Минусы: отсутствие мобильного приложения и сложный интерфейс. Сайт встречает пользователя десятками кнопок, настроек и данных, в результате тратится много времени, чтобы найти нужную информацию. Плюсы: благодаря взаимодействию разработчиков с ГИБДД и другими госорганами вся информация на сайте достоверная и актуальная.