Приложения и сайты, защищающие от мошенничества при покупке подержанного авто

Adaperio
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Этот интернет-портал содержит подробную информацию о прошлом подержанных автомобилей. В его отчете пользователь найдет:
- криминальную историю (числится ли авто в розыске или угоне);
- кредитную историю (была ли машина оформлена как залог для банка);
- информацию о ДТП и список ремонтных работ;
- причастность к службам такси и доставки;
- реальный пробег;
- историю сервисного обслуживания автомобиля.
Минусы: отчет формируется очень долго и приходит на электронную почту, что не всегда удобно, если под рукой нет компьютера, а информация нужна срочно. Плюсы: актуальность и размер базы, которая на сегодняшний день является самой крупной и достоверной из всех существующих.
«АвтоПравда»
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Это приложение не только повторяет функционал сайта Adaperio, но и использует его базу. Однако помимо указанных функций имеет дополнительные фишки, которые могут помочь пользователю при выборе авто. Например, приложение может определить среднюю стоимость автомобиля. Другая его отличительная черта — возможность проверить продавца на причастность к «перекупщикам». Для этого достаточно ввести в приложение его мобильный номер. Если он будет найден в других объявлениях о продаже, то, скорее всего, вы связались с перекупщиком.
Минусы: приложение выдает отчеты не бесплатно, причем их стоимость несколько выше, чем у конкурентов. Доступна только пользователям iOS. Плюсы: благодаря формату мобильного приложения информация об автомобиле приходит почти мгновенно и не заставляет покупателя долго ждать отчет в виде письма на электронную почту. Самая крупная база по истории авто, а также возможность выявить перекупщика.
«Проверка VIN»
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Данное приложение также позиционирует себя как помощник при покупке автомобиля, однако в отличие от конкурентов содержит меньше данных о прошлом авто. Программа расскажет о:
- кредитной истории (была ли машина оформлена как залог для банка);
- ограничениях на регистрационные действия;
- криминальной истории (числится ли авто в розыске или угоне).
Минусы: база приложения очень ограничена по параметрам. Плюсы: приложение достаточно простое в использовании, а его цена невысока (15 рублей). Работает на платформах iOS и Android.
«АвтоАссистент»
unnamed-5
Это приложение, по сути, повторяет функционал предыдущего сервиса, с той лишь разницей, что в нем можно проверить не только автомобиль, но и водителя. Для этого в приложении есть функция, которая расскажет все о выданном водительском удостоверении и покажет, лишался ли его владелец прав. Также приложение поможет пользователю проверить все свои штрафы и произвести их оплату.
Минусы: не самый красивый и понятный интерфейс, возможность проверить авто только на предмет угона или залога. Квитанция по оплате штрафов не приходит на почту (как это сделано в приложениях конкурентов). Доступна только пользователям ОС Android. Плюсы: возможность проверить не только автомобиль, но и продавца (в случае, если он был водителем машины, которую продает).
«Автокод»
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Это единая платформа в Сети, созданная по инициативе ГИБДД. Стоит отметить, что вышеупомянутые приложения «Проверка VIN» и «АвтоАссистент» пользуются информацией, взятой как раз с этого интернет-портала. Сам же сайт может предоставить следующие данные:
- история владения и особенности эксплуатации автомобиля;
- начисленные штрафы или административные правонарушения;
- сроки действия тех или иных документов;
- дорожно-транспортные происшествия;
- действующие ограничения на операции с транспортным средством.
Минусы: отсутствие мобильного приложения и сложный интерфейс. Сайт встречает пользователя десятками кнопок, настроек и данных, в результате тратится много времени, чтобы найти нужную информацию. Плюсы: благодаря взаимодействию разработчиков с ГИБДД и другими госорганами вся информация на сайте достоверная и актуальная.
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