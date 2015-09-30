Меняем профессию: три дня за рулем нелегального такси

Идея поменять профессию журналиста на работу таксиста принадлежит Михаилу Ефимовичу Кольцову, одному из основателей журнала «За рулем». В 1934 году он отложил перо и бумагу и сел за руль, чтобы написать фельетон «Три дня в такси». Почему бы не повторить эксперимент сейчас? Рукава засучили Илья Пименов (текст) и Георгий Садков (фото).

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ТРИ ДНЯ В ТАКСИ

Таксомотор давно перестал быть роскошью для московского трудящегося. Он стал необходимым удобством, которое экономит не только время, но и деньги.

М. Кольцов, «Три дня в такси».

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Чтобы побывать в роли таксиста, нынче необязательно устраиваться в таксопарк. Есть диспетчерские службы или интернет-агрегаторы. Они принимают заказы на перевозки от пассажиров и распространяют их среди извозчиков. Такие конторы популярны: клиенту сразу называется стоимость заказа, причем она ниже, чем у официальных таксистов, а ожидание подачи машины — от нескольких минут в небольших городах до трети часа в мегаполисах. Машин «на линии» всегда много, а значит, выше вероятность, что кто-то из водителей окажется поблизости.

Один из таких диспетчеров — «Такси Максим». Основанная курганским предпринимателем фирма работает в 89 городах, получая в пятнадцать раз больше заказов, чем «Яндекс.Такси». Есть и мировой лидер — американо-голландская компания Uber, действующая в 270 городах 54 стран, в том числе и у нас. Для чистоты эксперимента возьмем еще израильский сервис GetTaxi (Gett): у него около двух миллионов пользователей в Москве и Санкт- Петербурге.

От потенциального извозчика требуются: водительское удостоверение, планшет или смартфон на Андроиде и иномарка не старше десяти лет. С первым и вторым у меня проблем нет, а машину я взял одну из самых популярных у таксистов — лифтбек Skoda Octavia с 140‑сильным мотором и DSG.

IMG_9707 В ненастный вечер заказов множество, но удобные и выгодные быстро уходят другим водителям.

В ненастный вечер заказов множество, но удобные и выгодные быстро уходят другим водителям.

КЛЁВ БУДЕТ ТАКОЙ…

Уже дворники у нас давно куда опрятнее, вежливее, чем шоферы столичных таксомоторов. Почему бы им не приодеться?

М. Кольцов, «Три дня в такси».

На веб-сайте фирмы «Такси Максим» я оставил заявку, и через несколько минут мне позвонили: расспросили о водительском стаже и автомобиле — и пригласили в офис, напомнив, что лицензия таксиста не нужна.

«Офис» — это комната на два стола. Один из рекрутеров сфотографировал меня на фоне Шкоды, отксерил паспорт, свидетельство о регистрации машины и водительское удостоверение, взял 500 рублей для открытия личного счета, поставил на планшет программу и ознакомил с правилами работы. Машину менять нельзя — нужно держать ее (и себя) в чистоте, пополнять счет в платежных терминалах (должно быть не меньше 300 рублей), а при возникновении вопросов связываться с диспетчерской. Мне выдали бумажку с позывным и паролем. Еще одна — ламинированная, с логотипом и номером телефона компании — предназначена для встречи пассажиров.

Стену комнатушки украшает плакат о штрафе в 5000 рублей за перевозку без лицензии. На мой вопрос о смысле этой наглядной агитации рекрутер ответил, что компания оказывает информационные услуги, не неся ответственности за действия водителя.

— Если клиент потребует чек, отправляйте его в офис. Но такого практически не бывает.

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Сколько в среднем зарабатывают водители? Как «набомбить» побольше? Наставник поведал, что многое зависит от везения и расторопности. Ну, как на рыбалке. «Клёв» лучше в ненастную погоду (людям не хочется мерзнуть), самые «рыбные места» — аэропорты. Помогает ли компания с лицензиями? Нет. Дескать, незачем. Оштрафованных — раз-два и обчелся. На водителе же не написано, что он самодеятельный таксист. На пассажире тоже не указано, что он клиент. Машина не желтая (это одно из основных требований) и без опознавательных знаков такси. Доказать злой умысел сложно.

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Офисов фирмы Uber в Москве тоже несколько. Всё солиднее. Бизнес-центр, пропускная система, просторное помещение с десятком столов и планшетные компьютеры с наушниками. Пока рекрутеры ксерят документы, потенциальные извозчики смотрят промофильм про компанию. Отличия от «Такси Максим»: работа по безналу, повышенные требования к опрятности водителя и машины, точности исполнения заказа, безопасности вождения, вежливости. Интересные правила: не говорить с пассажирами о политике, не произносить Uber как «Юбер» и не употреблять это название в одном предложении со словом «такси».

Выдают не бумажки, а толстую, дорого сделанную брошюру. Денег не требуют, но необходимо представить партнеру компании свой фотопортрет и фотографии автомобиля, номер банковского счета, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, справку об отсутствии судимости. А также — главное отличие от «Такси Максим»! — лицензию на осуществление таксомоторной деятельности. С этим может помочь партнер компании — естественно, не даром.

Общение с представителем GetTaxi закончилось на том, что мне необходимо получить лицензию таксиста — и тоже у какого-то партнера компании. Стоимость услуги равна размеру штрафа за нелегальный извоз. Рискну обойтись без лицензии. И останусь с беззаботным «Максимом».

GQ7Q6813 Мое рабочее место. В центре внимания — планшетный компьютер, на втором плане — навигатор.

Мое рабочее место. В центре внимания — планшетный компьютер, на втором плане — навигатор.

ПОКАЖИТЕ МНЕ ДЕНЬГИ!

Для таксийного шофера редкая удача — получить пассажира с утра, по пути к вокзалу. Почти всегда до стоянки в этот час приходится катить на холостом ходу.

М. Кольцов, «Три дня в такси».

Я проработал извозчиком три дня. Много времени пропало даром в ожидании подходящих заказов. Несколько раз поступал заказ туда, где я был недавно, но уже уехал. Сложно оперативно реагировать на обновление записей в системе: моментально прикинуть маршрут, тут же отправить запрос на получение заказа. Город огромный — не сразу сообразишь. Приходилось на ходу вбивать адреса в навигатор и переключаться между программами. А где остановиться в центре города в ожидании клиента? Это 80 лет назад, во времена Кольцова, можно было стоять где хочешь.