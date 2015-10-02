«И плевать на сервис»: почему россияне терпят бюджетные автомобили

На бюджетные машины сегодня приходится более половины продаж на российском авторынке. Эксперты выяснили, какими моделями российские потребители остались довольны, а какие не оправдали их ожиданий. Показательно, что рейтинг удовлетворенности значительно отличается от рейтинга продаж, ведь покупатели «бюджетников» зачастую выбирают модель не по ее потребительским свойствам, а по цене, которая пришлась им по карману.

На твердую четверку

1369197513_23_rada_rargus_uni Lada Largus поделила второе место в рейтинге удовлетверенности покупателей с Volkswagen Polo. Высокую оценку «Ларгуса» эксперты объясняют тем, что этот универсал представляет собой много автомобиля и много функциональности за относительно небольшие деньги, а качество продукта оказалось выше, чем ожидалось от АВТОВАЗа.

Lada Largus поделила второе место в рейтинге удовлетворенности покупателей с Volkswagen Polo. Высокую оценку «Ларгуса» эксперты объясняют тем, что этот универсал представляет собой много автомобиля и много функциональности за относительно небольшие деньги, а качество продукта оказалось выше, чем ожидалось от АВТОВАЗа.

Эксперты «Автостата» выяснили у российских автомобилистов, какие бюджетные модели их приятно удивили в процессе эксплуатации, а какие принесли разочарование. Исходя из результатов опроса более 2 тыс. владельцев бюджетных автомобилей 2012–2014 года выпуска, в целом они остались довольны покупкой — средний уровень удовлетворенности «бюджетниками» оказался выше «четверки» по пятибалльной шкале. При этом женщины — наверное, в силу своей эмоциональности — чаще лестно отзываются о своем автомобиле, а вот мужчины, как более опытные автомобилисты, оказались прагматичнее и критичнее в своих оценках.

Больше всего покупатели бюджетных автомобилей довольны дизайном своей машины, что эксперты объясняют непритязательным вкусом потребителей таких авто. Кроме того, они особо ценят обзорность и безопасность вождения, управляемость и устойчивость на дороге, а также надежность. Чуть меньше значения владельцы «бюджетников» придают функциональности, интерьеру и эргономике машины. А вот такие критерии, как коррозийная стойкость, динамика разгона и качество сборки, респонденты оценили на «четверку с минусом». Однако больше всего они жалуются на плохую шумоизоляцию бюджетных автомобилей.

skoda_fabia_4_1 Skoda Fabia заняла первую строчку в опросе, посвященном удовлетворенности клиентов в бюджетном сегменте

Покинувшая российский рынок Skoda Fabia заняла первую строчку в опросе, посвященном удовлетворенности клиентов в бюджетном сегменте

Дешево и сердито

Самой лучшей бюджетной моделью российские автомобилисты назвали Skoda Fabia, притом что она никогда не покоряла вершин рейтингов продаж, а с прошлого года и вовсе покинула российский рынок. По словам директора по связям с общественностью группы официальных дилеров Wagner Оксаны Сосновской, Fabia предыдущего поколения стала очень удачным автомобилем по цене, качеству и набору важнейших опций, а новое поколение этой модели Skoda пока не выводит на российский рынок именно в связи с его высокой стоимостью.

Иномарки

Данные опроса, проведенного ИА «Автостат»

Второе место в рейтинге удовлетворенности бюджетными авто поделили Volkswagen Polo и Lada Largus, показавшие одинаковый результат. Как отмечают в аналитическом центре международного автомобильного холдинга «Атлант-М», Largus представляет собой много автомобиля и много функциональности за относительно небольшие деньги, а качество продукта оказалось выше, чем ожидалось от АВТОВАЗа. Не мудрено, ведь Largus — суть перелицованный Renault Logan MCV, а не собственная разработка тольяттинцев.

А вот самым продаваемым в России иномаркам — Kia Rio и Hyundai Solaris — участники опроса отдали лишь третье и четвертое места. Впрочем, их показатели все равно оказались значительно выше среднего. Достаточно высоко российские автомобилисты оценивают такие бюджетные иномарки, как Chevrolet Aveo, Renault Logan и Sandero, отечественные Lada Kalina и Lada Granta, а также китайские Chery Very и Chery IndiS. Результаты всех этих моделей также превосходят среднее значение по выборке. А вот ниже среднего оказались показатели, например, у таких бестселлеров, как Renault Duster и Nissan Almera.

Не стоят своих денег

1363069546_2190-hdri0097-wide19

Lada Granta, которая по объему продаж занимает половину бюджетного сегмента, по уровню удовлетворенности находится лишь на десятом месте

«Уровень удовлетворенности рассчитывается по многим показателям и при этом зависим от групп клиентов, ведь даже при покупке бюджетных автомобилей они будут отличаться. Клиент Lada может быть более удовлетворенным своей покупкой, чем клиент Volkswagen, так как ожидания от автомобиля у них будут совсем разные. Чем дороже машина и сложнее комплектация, тем придирчивее и взыскательнее запросы у клиента», — утверждает руководитель отдела маркетинга и рекламы Суперавтомаркета «Формула 91» Мария Бильбулян.

Впрочем, безусловный бестселлер среди «бюджетников» — Lada Granta, которая занимает половину этого сегмента, по уровню удовлетворенности находится лишь на десятом месте. «Самый продаваемый — не значит лучший. Зачастую люди получают сильное разочарование в ходе эксплуатации купленного автомобиля. Чувство неудовлетворенности в большинстве случаев вызывает несоответствие обещанной надежности и уровня сервиса», — комментирует директор компании «ПодборАвто» Денис Еременко.

Снимок экрана 2015-10-02 в 11.16.52

Явными аутсайдерами рейтинга стали Daewoo Nexia, Geely MK и Chevrolet Niva, которые набрали меньше всего баллов. По словам аналитиков «Атлант-М», основная проблема китайских автомобилей — чрезвычайно низкое качество сборки, в противном случае приемлемая цена делала бы их достаточно терпимыми в бюджетном сегменте. А у Daewoo Nexia и Chevrolet Niva общая беда — устаревшая конструкция, многолетнее опоздание с обновлением моделей, неэффективные по нынешним временам инженерные решения.

В свою очередь, Мария Бильбулян отмечает, что Chevrolet Niva демонстрирует, как ожидания клиента зависят от бренда автомобиля. «Покупая Chevrolet Niva, клиент не выбирает простую „Ниву“ от АВТОВАЗа. Он выбирает автомобиль улучшенный, от GM, соответственно хочет ощутить комфорт, качество и улучшения, а вот насколько завод их удовлетворил, и говорят нам опросы потребителей», — рассуждает она.

Отечественные

АВТОВАЗ не оставил выбора

Кстати, при выборе автомобиля россияне, в первую очередь, исходят из его стоимости, ведь в бюджетном сегменте именно цена служит одним из основных конкурентных преимуществ, говорится в исследовании «Автостата». В остальном же запросы покупателей массовых иномарок и отечественных машин несколько разнятся. Так, для первых большое значение имеет внешний вид автомобиля, тогда как для владельцев российских авто дизайн играет далеко не первую роль. Для них куда важнее стоимость обслуживания и ремонта, а также показатели расхода топлива. Покупатели иномарок же обращают внимание, прежде всего, на мощность двигателя, а не его экономичность.

Как отмечает Денис Еременко, отечественный автопром не предоставляет особого выбора моторов, да и дизайном своих машин не побалует, что и объясняет непритязательность покупателей отечественных авто, которым зачастую не с чем сравнивать. «С иномарками есть выбор, отсюда и желание выбирать», — говорит он. А первостепенным фактором при выборе автомобиля вне зависимости от марки является его надежность и стоимость содержания.

«Полный фарш» по-российски

Между тем компания Ford изучила покупательские привычки водителей в странах Европы, включая Россию. Исследование, в частности, показало, какие опции наиболее востребованы у российских автомобилистов, а какие оказались для них бесполезными. Так, более 90% покупателей Ford в России заказывают подогрев сидений. Что касается управления температурой в салоне, большинство (64%) россиян предпочитают покупать автомобили с климат-контролем, остальным (36%) достаточно иметь обычный кондиционер в машине.

1443040009_kia_magentis_seats По данным компании Ford, более 90% покупателей автомобилей американской марки в России заказывают подогрев сидений

По данным компании Ford, более 90% покупателей в массовом сегменте в России заказывают подогрев сидений

Как говорит Мария Бильбулян, автозапуск, подогрев зеркал и лобового стекла — это те опции, которые ставятся клиентом бюджетного автомобиля в приоритет в дополнение к уже упомянутым. А обусловлено это в первую очередь климатическими условиями нашей страны. В обязательном порядке российские автовладельцы оснащают свою машину противоугонным устройством и магнитолой. Кроме того, пользуются спросом недорогие опции, такие как передние подлокотники. Также набирают популярность системы громкой связи, синхронизации автомобильных музыкальных систем со смартфонами, добавляет Оксана Сосновская. Об этом свидетельствует и исследование Ford: в России мультимедийную систему приобретают 40% водителей, хотя на европейском рынке — почти вдвое больше. Из систем безопасности российские автомобилисты считают необходимыми антиблокировочную систему тормозов, электронную систему динамической стабилизации автомобиля, а также подушки безопасности, отмечает Денис Еременко.

Бесполезные автогаджеты

А вот полуавтономные технологии, которые сегодня набирают популярность в Европе, у российских потребителей особым спросом пока не пользуются. Так, системой помощи при парковке оснащается лишь 11% новых машин Ford в России, тогда как в Европе она стоит на каждом третьем автомобиле марки. Систему автоматического торможения заказывают 7% российских покупателей — почти вдвое меньше, чем в Старом Свете. Адаптивный круиз-контроль в случае доступности выбирают 30% наших соотечественников по сравнению с более чем 50% европейцев.

NewFordFocus-interior-04 Адаптивным круиз-контролем пользуются 30% наших соотечественников, а в Европе этой технологией оборудованы более половины новых машин Ford.

Адаптивный круиз-контроль в случае доступности выбирают 30% наших соотечественников по сравнению с более чем 50% европейцев

«Внимание к собственной безопасности, комфорту вождения и экономичности всегда было для европейского покупателя одним из основных критериев при выборе автомобиля. Прозрачная доходность в европейской экономике позволяет обслуживать автомобили одного сегмента по привычным ценам, — комментирует Мария Бильбулян. — В России же автономные технологии сразу удорожат ремонт машины, кроме того, не всегда на эти узлы есть гарантия или ее сложно подтверждать с производителем. В случае поломки клиент вынужден тратить крупные суммы, что не предполагалось им изначально».

К тому же электронные ассистенты зачастую оказываются бесполезными для российских автомобилистов в силу особенностей передвижения на автомобиле и состояния дорог в нашей стране. Как говорит Денис Еременко, в отличие от Европы, у нас свой трафик и идеология движения: бесконечные пробки, бессмысленные разгоны и торможения, отсутствие необходимости ездить на работу от 200 км каждый день. Поэтому в России полноценное использование электронных помощников водителя по назначению невозможно. «Это больше баловство, чем реальная польза», — полагает эксперт.

1442997459__c2a8086_result_kopiya

Наши автовладельцы в основной массе еще не разучились парковаться самостоятельно, говорят в Ford

Что касается помощи при парковке, то наши автовладельцы в основной массе еще не разучились парковаться самостоятельно. Кроме того, такие системы хороши для ровного асфальта, правильных бордюров, размеченных парковочных мест и соседних автомобилей, припаркованных по правилам. Если же надо заехать на бордюр, стать колесами на зеленую зону и подпереть мусорный бак — то здесь они бесполезны, иронизируют в «Атлант-М». Аналогичная ситуация с системами контроля нахождения автомобиля в своей полосе — они хорошо работают только при наличии ровных дорог и качественной разметки. Иные системы пока попросту дороги для среднего российского покупателя.

По данным Wagner, очень редко клиенты заказывают обогрев сидений задних пассажиров, разнообразные шторки на двери, перегородки для багажников, а также дорогие опции, относящиеся скорее к разряду роскоши, — штатные музыкальные системы высокого класса, например. Однако в последнее время у российских потребителей появился интерес к датчикам слепых зон.

«Между тем многие автопроизводители подстроились под российских покупателей и предлагают „пакетные“ машины, где за специальную цену клиент получает автомобиль с определенным пакетом опций, от которых нельзя отказаться», — резюмирует Денис Еременко.

Сайт «За рулем.РФ» проводил свой опрос среди пользователей, чтобы понять, какие функции в автомобиле им необходимы прежде всего. Ниже — диаграмма, на которой видно, как распределились голоса.