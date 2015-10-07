Взорвет ли премиум-сегмент обновленный Infiniti Q70?

Рестайлинг подарил бизнес-седану Infiniti Q70 новое лицо, светодиодную оптику не только в фарах и фонарях, но и в повторителях поворотов, и в противотуманках, причем уже в базовой версии, и современных электронных помощников. С технической точки зрения автомобиль, известный своим молодежно-спортивным характером, не изменился, но зато слегка подешевел в базе по сравнению с предшественником. Посторонитесь, конкуренты?

DSC_1858-HDR Новые бампер, решетка радиатора и, конечно же, светодиодные фары сделали Q70 выразительнее. В корпусах зеркал заднего вида появились повторители указателей поворотов.

Infiniti Q70. Производство Япония. В продаже с августа 2015 года. От 1 995 000 рублей. Новые бампер, решетка радиатора и, конечно же, светодиодные фары сделали Q70 выразительнее. В корпусах зеркал заднего вида появились повторители указателей поворотов.

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Бизнес-седан Infiniti Q70 не новичок на российском рынке — его официально продают у нас с лета 2008 года. С тех пор японцы не трогали ни техническую начинку, ни облик, с поистине самурайским спокойствием созерцая борьбу своего подопечного с седанами Lexus GS, Jaguar XF и базовыми модификациями «пятерки» BMW.

Бой, положа руку на сердце, неравный, потому представителю премиального бренда Nissan приходилось туго. Прошлый год, наконец, принес новости. Модели присвоили иное имя — литеру M поменяли на Q. А число 70 обозначает иерархическое положение в модельной линейке — чуть выше серединки. В том же 2014‑м провели легкий фейслифтинг. До нас модернизированный Infiniti Q70 добрался минувшим летом.

Посвежевший фейс, новые фары и фонари приободрили Q70. Светодиодная оптика отныне и в повторителях поворотов, и в противотуманках, причем уже в базовой версии. А Lexus GS и BMW пятой серии примеряют LED- фары лишь как опцию.

DSC_1879-Edit Сзади иные фонари (тоже со светодиодами), чуть измененные крышка багажника и бампер.

Сзади иные фонари (тоже со светодиодами), чуть измененные крышка багажника и бампер.

Появились дополнительные электронные помощники: камера кругового обзора, система обнаружения объектов в слепых зонах Blind Spot Warning и система автоматического торможения, как на младшем Q50. Легкие штрихи не поменяли сути бизнес-седана, ведь технически машина не изменилась. Разве что стало тише в салоне благодаря улучшенной шумоизоляции.

Семиступенчатый автомат по-прежнему резво пришпоривает 333 боевых «коня», загнанных в недра 3,7‑литрового мотора. На этот агрегат в сочетании с полным приводом делается основная ставка на нашем рынке. Его я и выбрал для тестового пробега.

Газ! «Кью-семьдесят» после паузы буквально прыгает вперед. В спортрежиме задержка меньше, а следующий за ней бросок молниеносен. Уж лучше выбрать режим Eco. Так реакции на нажатие педали плавнее, а более размеренная езда лучше подходит престижной машине. Колейная магистраль треплет нервы. Ох уж эти опциональные 20‑дюймовые колеса! Руль так и норовит вырваться из рук.

DSC_2540 Салон прежний. Некоторые решения напоминают старшие модели Nissan. Появились камера кругового обзора и система обнаружения движущихся объектов.

Салон прежний. Некоторые решения напоминают старшие модели Nissan. Появились камера кругового обзора и система обнаружения движущихся объектов.

Прыгаю в машину с таким же мотором, но на базовых 18‑дюймовых шинах. Другое дело! Ход уже не такой жесткий, и нет надобности накидывать на баранку аркан судорожно сжатых рук.

Интересно, что рестайлинговый седан примерно на 100 тысяч рублей дешевле, чем еще недавно просили за предшественника. Неплохо! Но для кого он? Силовой агрегат и шасси с выраженным молодежно-спортивным норовом диссонируют с напыщенными формами и чопорным салоном, в котором лучше всего живется заднему пассажиру. Эти противоречивые черты, объединенные в одной машине, и мешают определиться.

Сместить бы акцент в сторону комфорта! Но если это и случится, то уже с принципиальной новой машиной — следующего поколения.

Взорвать премиум

Concept1

Именно так хотели поступить японцы с сегментом премиальных машин, показав на прошлогоднем мотор-шоу в Париже концепт Infiniti Q80 Inspiration. Среди основных конкурентов — Porsche Panamera, Audi A7 Sportback и Mercedes-Benz CLS. Серийный Q80 должен появиться в 2016 или 2017 году. А пока некоторые стилистические решения концепт-кара применили на рестайлинговом Q70.

Удлинитель статуса

InfinitiQ70Long

На прошлогоднем мотор-шоу в Нью-Йорке показали удлиненную версию люксового седана — Q70L. До короткобазного Audi A8 модель уже дотянулась, значит почти перешла в другой класс. По колесной базе (3050 мм) Q70L обогнала «восьмерку» на 58 мм, а по длине уступила 40 мм. Дебют в США дал понять, что интерес к модели, до этого нацеленной лишь на Китай, есть и на cевероамериканском рынке.

О Китае японцы не забыли — и на апрельском автосалоне в Шанхае показали версию Q70L Bespoke Edition. Технически машина не изменилась, однако обрела белый кожаный салон, а на передней панели появился деревянный декор. Кузов окрасили в цвет Arctic Aluminum, как у концепта Infiniti Q80 Inspiration.

В Китае длиннобазные версии боготворят. Скажем, Audi продает там A4L, а Volvo — S60L, причем даже с гибридной силовой установкой. Зажиточные китайцы стремятся подчеркнуть свой социальный статус.

ПЛЮС: Его уважают на дороге; привлекает богатым оснащением и просторным салоном МИНУС: Излишняя нервозность на руле и резкий силовой агрегат не сочетаются с имиджем автомобиля для делового человека