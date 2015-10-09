Фабрика звезд: почему российские грузовики Mercedes-Benz обходятся дешевле импортных

В сентябре исполнилось пять лет с начала выпуска на заводе в Набережных Челнах грузовиков Mercedes-Benz. Первое предприятие Daimler на постсоветском пространстве вопреки кризису развивает новые направления: в частности, готово предложить покупателям среднетоннажный Atego модели 1222 полной массой 11 990 кг, который явно обещает стать бестселлером. Рассказываем, как живет сегодня сборочное производство Mercedes-Benz в России и почему челнинские машины с трехлучевой звездой обходятся подешевле чистопородных немецких.

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Пять лет для автозавода — не возраст. И почти 8000 выпущенных грузовиков — не те объемы, которыми концерн Daimler AG мог бы гордиться. Важно другое: завод в Набережных Челнах — первый у мерседесовцев на постсоветском пространстве и работает, несмотря на кризис.

Сборочное производство расположено в трех километрах от территории КамАЗа — в технопарке «Мастер». Минувшим летом снесли внутреннюю перегородку, разделявшую прежде цеха сборки грузовиков Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso Canter.

Концерн Daimler AG — главный акционер компании Mitsubishi Fuso Truck and Bus с долей почти 90%. В 2009 году было подписано соглашение с Mitsubishi Fuso о создании СП «Фузо КамАЗ Тракс Рус». С лета этого года российско-японское СП вошло в состав OOO «Мерседес-Бенц Тракс Восток». Эта производственная площадка — единственная в мире, где одновременно делают грузовики Mercedes-Benz и Mitsubishi Fuso.

FV4A3412 Управляемые оси точно такие же, как на грузовиках, собранных в Европе.

ЧТО НА КОНВЕЙЕРЕ?

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Бюджетный тягач Mercedes-Benz для России — это Axor в исполнениях 1835 LS и 1840 LS.

В качестве шасси под изотермический фургон выпускают Axor 1824 L, но при желании и к нему можно подцепить прицеп. Для перевозчиков, предпочитающих флагманскую модель, собирают относительно недорогой тягач Actros 1841 LS, а для тяжелой работы с тралом или самосвальным полуприцепом — седельный тягач 6×4, конструктивно близкий к шасси под самосвальные установки Actros 3336 К.

Сравнительно новое направление — трехосный Actros 2541 L 6×2 под установку изотермического фургона. Если использовать двухосный прицеп со сквозной загрузкой, можно с успехом возить на «дальняк» пельмени и мороженое. А вообще, заказчику соберут Mercedes в любой спецификации.

Среднетоннажный Atego — это преимущественно модель 1222. Важно, что челнинский Atego имеет полную массу 11 990 кг. Сейчас число 12 (если в тоннах) стало особенным для российских перевозчиков — по крайней мере, для тех, кто хочет заехать днем на Московскую кольцевую автодорогу. Тенденция запретов и взимания мзды за проезд потихоньку расползется по всей стране, поэтому 12‑тонный Atego обещает стать бестселлером.

FV4A3531 Моторы, коробки и мосты еще долго будут возить в Набережные Челны из Германии.

Mitsubishi Fuso Canter полной массой 7,5 тонны перестали собирать в апреле (до этого было сделано почти 6900 машин). Но в сентябре конвейер вновь пустили. Последняя версия Кантера: 8,5 тонны, 180 л.с., Евро‑4 с EGR.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ

Собираемые в Набережных Челнах грузовики Mercedes-Benz признаны отечественными автомобилями, а потому им обеспечена господдержка: действуют программы утилизации, льготного лизинга и «трейд-ин». Благодаря этому покупателю удастся сэкономить, а сами автомобили немного дешевле чистопородных немецких. В Челнах собирают рамы из деталей, поставляемых европейцами. Шины нижнекамские, марки Continental. Плюс отечественные трансмиссионное масло и другие технические жидкости, фильтры грубой очистки топлива, седла для тягачей, самосвальные установки и фургоны. Остальное приходит из Германии.

В ближайших планах — локализовать производство шин размерностью 12,00 R24, стальных колес, АКБ, цифровых тахографов. Затем наступит черед малолистовых рессор, теплообменников интеркулера и сидений Grammer из соседней Елабуги. Чуть позже пойдут российские стальные топливные баки, пластмассовые резервуары для жидкости AdBlue.

FV4A3326 Сборка рам локализована. Зеленые гидрострубцины обжимают «на холодную» немногочисленные заклепки.

Велика вероятность, что на камазовском производстве наладят сборку кабин Актросов третьего поколения и мерседесовских ведущих мостов.

С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ

У Актроса и Аксора одинаковые рамы, подвеска и мосты. Это существенно упрощает поставки комплектующих и сборку. Вот с Atego у них мало общего. А Unimog вообще стоит особняком.

Но общее у всех челнинских Мерседесов все же есть — двигатели стандарта Евро‑5 с индивидуальным для каждого цилиндра мини-ТНВД. При переходе с Евро‑3 на Евро‑4 немцы применили технологию SCR (впрыск в отработавшие газы двигателя водного раствора мочевины), назвав ее BlueTec. С ней расход топлива уменьшается на 7%

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Под заказ в Челнах соберут любой грузовик Mercedes-Benz, вплоть до элитных версий Актроса

Мощность мотора V8 ОМ 502 (510–653 л.с.) у нас считается избыточной. У российских Актросов дизель скромнее — V6 OM 501 LA (11,94 л, 320–476 л.с.).

На Axor обычно ставят рядные «шестерки» ОМ 457 (354–428 л.с.) и ОМ 906 (6,37 л, 238 л.с.). Второй мотор слабоват для тягача в 40‑тонной упряжке, но для одиночного грузовика полной массой 18 тонн его возможностей вполне достаточно.

На Atego устанавливают другой четырехцилиндровый двигатель — ОМ 924 (4,8 л, 218 л.с.).

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

У каждой модели выпускаемых в Челнах грузовиков Mercedes-Benz может быть около двухсот модификаций: с механической коробкой или с автоматом PowerShift 2, с рессорной подвеской или с пневматической. У Аксора больше трех осей не бывает (колесные формулы 4×2, 4×4, 6×2, 6×4), а вот Actros может быть и четырехосным, причем полноприводным. Для некоторых машин доступно до дюжины вариантов колесной базы — смонтируют даже девятиметровый фургон. Поскольку в России разрешены 20‑метровые автопоезда, получится создать очень выгодную в работе «сцепку».

02 Mercedes Actros третьего поколения: мотор V8, 510 л.с., 12-ступенчатый робот, роскошная кабина Megaspase.

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Самая распространенная кабина российских Актросов — со спальником, длинная, серии L. У нее три варианта высоты крыши. Самая низкая — кабина для автовозов: от пола до потолка 140 см. У кабины с одной спальной полкой средняя высота — 156 см. А самая высокая — кабина с двумя спальными полками: 192 см. Заказать можно любую отделку, вплоть до стеганого кожаного коврика на пол. На электронике тоже не экономят: от датчиков дождя и освещения до адаптивного круиз-контроля.

Кабины Аксора и Atego сделаны на одной основе. Одинаковы каркас и большинство панелей. Они поуже кабины Актроса — их ширина лишь 2300 мм. В мерседесовской классификации короткая кабина с низкой крышей имеет обозначение S; спального места в ней нет, это в чистом виде кабина развозного грузовика. Длинная и высокая называется L, но и у нее может быть низкая крыша. Внутренняя высота — 151 или 191 см. Длина спальных полок Аксора 2 метра, но они узковаты: нижняя — 685 мм, верхняя — 700 мм.

На машинах с низкой кабиной солидную ступеньку, образующуюся между крышей кабины и крышей фургона, закрывают обтекателем. Альтернатива — монтаж рефрижераторной установки.

08 Mercedes Atego: полная масса 12 тонн, 218 л.с., механическая шестиступенчатая коробка, задняя пневмоподвеска, кабина L.

Стилистически кабины Atego и Аксора схожи с кабиной флагманского Актроса — некоторые детали интерьера вообще одинаковые. Есть мультифункциональные рули — они позволяют войти в меню трип-компьютера, посмотреть пробег до ТО или расход топлива, управлять аудиосистемой или телефоном. По сути, функции многих клавиш, располагавшихся ранее на панели приборов, перенесены на руль. При этом важно, что электронная бортовая система кардинальных изменений не претерпела. А для России важно вдвойне, чтобы автомобиль был узнаваем на дороге, понятен перевозчику и имел предсказуемый ресурс.

Сколько сделано?

По состоянию на 1 июля 2015 года в Набережных Челнах произведено 7812 автомобилей Mercedes-Benz. Из них 4672 Актроса разных модификаций (от седельных тягачей 4×2 до шасси 8×4), 2585 Аксоров и 520 Atego. Кроме того, собрано 35 Унимогов.