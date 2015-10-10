Обновленный Fiat 500: проверка на измену

Наша встреча с обновленным хэтчбеком Fiat 500 подарила массу впечатлений. Мы смогли и проверить свои чувства, и подобрать факты для досье и, как и прежде, получить заряд эмоций. А ведь у «пятисотого» 2015 года выпуска, как гласит пресс-релиз, появилось 1800 новых деталей. Ну-ка, где они?

00-Fiat-500_zr-10_15 У обновленной «пятисотки» иные решетка радиатора, фары и чуть больше хрома. На выбор тринадцать цветов кузова и два варианта двухцветной окраски.

Fiat 500. Производство Польша. В России с августа 2015 года. От 781 000 рублей. У обновленной «пятисотки» иные решетка радиатора, фары и чуть больше хрома. На выбор тринадцать цветов кузова и два варианта двухцветной окраски.

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В Италии его обожают и с любовью провожают взглядом и пожилые водители на дорогих седанах, и скутеристы-тинейджеры. Причем, я в этом уверен, большинству невдомек, что сейчас пред их очами мелькнул обновленный «пятисотый». Ведь внешних изменений в нем мизер. Основной целью было освежить модель, но ни в коем разе не испортить стиль!

У «пятисотого» 2015 года выпуска, как гласит пресс-релиз, 1800 новых деталей. Ну-ка, где они?

Ходовые огни, напоминающие нули в логотипе модели, оригинальные фонари, обновленная решетка радиатора, новые цвета кузова… К радости поклонников культовой машины, предусмотрен пакет персонализации Second Skin. На выбор — шесть вариантов аппликаций, которые наносят на капот, боковины или стойки. С таким «мейкапом» помолодевшая машина отличается от постаревшей не меньше, чем модник Милан от работяги Турина. Ход не новый, но действенный. По тому же пути идет Peugeot со своим бестселлером 208 (ЗР, 2015, № 7), да и Mini не отстает.

Но довольно глазеть! Я прыгаю за баранку «пятисотки» с базовым 69‑сильным мотором и роботом Dualogic. Петляю по узким улочкам и радуюсь точному рулю. В итальянской провинции всё как в кино: слепые повороты, попивающие кофе сухопарые старцы и — куда же без них? — семейные драмы, о которых непременно должен знать весь город.

02-Fiat-500_zr-10_15 В центре передней панели появился пятидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect. Чуть подрихтован руль, перерисован кругляш монохромного дисплея в комбинации приборов.

В центре передней панели появился пятидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы Uconnect. Чуть подрихтован руль, перерисован кругляш монохромного дисплея в комбинации приборов.

— Антонио, ты опять ходил к Изабелле?!

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— Лаура, остынь! Я иду с рынка к Джузеппе — смотреть, как будет играть «Турин»!

— Сегодня «Турин» проиграет, потому что мой муж бабник!

Основная аудитория машин с роботом — дамы. Трансмиссия у «пятисотого» такая же ревнивая, как и они сами, потому обходиться с ней нужно ласково и внимательно. А это значит, что педалью газа следует работать только нежно и дозированно. Иначе — клевки при переключениях, свойственные большинству роботов.

Спешка лишь вгонит коробку и мотор в ступор. Всё как в итальянской семье! В России поток побыстрее, а нравы жестче. На таком автомобиле у нас будет сложновато.

Потому я легко изменяю роботизированной машине и беру 105‑сильную «пятисоточку» с открытым верхом. Под ее капотом — турбомотор TwinAir, работающий в паре с механикой. Агрегат родился в 2007 году, а четырьмя годами позже получил престижную премию «Двигатель года» в категории «до литра». В России этот 900‑кубовый двигатель сменит 100‑сильный атмосферник объемом 1,4 литра.

05-Fiat-500_zr-10_15 Для сидений подготовили девять разных обивок. У передних кресел — продольная регулировка с большим диапазоном, а у водительского — еще и лифт.

Для сидений подготовили девять разных обивок. У передних кресел — продольная регулировка с большим диапазоном, а у водительского — еще и лифт.

С турбиной разгон напористее. Голос двигателя бодрит, словно утренний эспрессо, а механика позволяет насладиться характером машины в полной мере. Хочешь — гони стрелку тахометра до красной зоны, а нет — переключайся уже на 1500 об/мин и экономь топливо.

Ходовая проглатывает мелкие неровности, словно пряные печенья мостачиолли, ну а крупных на итальянских дорогах не валяется. Неплохо работает подвесочка, да и в целом шасси хорошо настроено. Электропривод сдвигает мягкую крышу назад, и салон наполняется воздухом почти осязаемой свободы и радости. Я ловлю южные ароматы и вдруг вспоминаю первую любовь. Пробудить эмоции под силу лишь очень харизматичной машине.

Обручившись с «пятисоткой» при покупке, вы наверняка проживете с ней долгую и счастливую жизнь. Что до измены… В моем случае — только с новым поколением и только этой модели!

01-Fiat-500_zr-10_15 Фонари — в форме колец, а в середине пластик, окрашенный в цвет кузова. Предлагается восемь вариантов литых дисков.

Фонари — в форме колец, а в середине пластик, окрашенный в цвет кузова. Предлагается восемь вариантов литых дисков.

Пять фактов

Новый Fiat 500 представили ровно через 50 лет после появления культового Cinquecento. Несмотря на романтический имидж, Fiat несет службу в полиции Амстердама. Машину любят и гонщики — она есть в гаражах Фелипе Массы и Валентино Росси. Самый мощный Fiat 500 придворного ателье Abarth разгоняется до сотни за 8,2 секунды. В мультфильме «Тачки» забавный «пятисотый» исполняет роль Луиджи (модель 1959 года) — владельца шинного магазина.

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