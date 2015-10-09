Китайцы уже на КАМАЗе: заменит ли китайский автопром GM в России?

Из России продолжают уходить иностранные автопроизводители, в том числе и китайские. При этом автопром КНР даже в кризис настойчиво выводит на наш рынок все новые бренды. Дело в том, что автомобильный рынок наших соседей сам переживает спад, и местные автозаводы в панике ищут спасения на внешних рынках. В свете крепнущей дружбы между двумя странами Россия кажется им наиболее перспективной для экспорта. Впрочем, закрепиться на нашем рынке китайцам не удавалось и во времена его бурного роста.

«Китайцев» становится меньше

Снимок экрана 2015-10-09 в 12.49.53 Данные АЕБ

Данные АЕБ

Материалы по теме «И плевать на сервис»: почему россияне терпят бюджетные автомобили

В различные годы на российском рынке продавались автомобили около 20 китайских марок, сегодня же их представлено лишь десять. Автопроизводители КНР упорно пытаются завоевать рынок нашей страны, однако до сих пор так и не смогли добиться больших успехов. Более того, в условиях продолжающегося падения спроса они теряют позиции на российском авторынке, в большинстве своем оставаясь аутсайдерами продаж. Если в прошлом году падение доли «китаемобилей» стало следствием «высокой базы» — рекордного для них 2013 года, то теперь автопроизводители из Поднебесной, которые не особо вкладываются в локализацию российского производства, стали жертвой слабого рубля. По итогам девяти месяцев 2015 года продажи автомобилей китайских марок в нашей стране рухнули на 55% до 26,4 тыс. единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Такое пике превысило снижение авторынка в целом, а доля автомобилей made in China сократилась с прошлогодних 3,3% до 2,2%.

По словам директора дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимира Мирошникова, во время экономической нестабильности продажи бюджетных моделей падают сильнее рынка. В последние месяцы спрос на автомобили в нижнем ценовом сегменте поддерживает программа льготного кредитования. Однако китайские бренды остались за бортом госпрограммы, поэтому вполне закономерно, что их результаты оказались ниже рынка.

«Высочайшая степень неопределенности на рынке влияет и на китайцев — они просто не понимают, что происходит и на что рассчитывать хотя бы в ближайшей перспективе, — рассуждает независимый эксперт по китайскому автопрому Евгений Межов. — Продажи страдают у всех китайских автопроизводителей, но по-разному. В целом можно сказать, что они пока так и не завоевали российского покупателя. Соответственно, в период экономической нестабильности и падения реальных доходов населения покупатели делают выбор в пользу более знакомых брендов и моделей».

Geely пошла на обгон

1441853747_02_china07_zr07_15 Geely CS9 появится в России к концу года

Geely CS9 появится в России к концу года

Материалы по теме Китайские автомобили в России: ветер с Востока

Лидерство в китайском сегменте по-прежнему сохраняет Lifan — на эту марку приходится треть всех продаж «китаемобилей» в нашей стране. И хотя по итогам девяти месяцев 2015 года реализация «Лифанов» сократилась почти на 45%, в последнее время показатели продаж китайской марки стали заметно улучшаться. Как рассказал заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, благодаря продуманной стратегии и мощной инвестиционной поддержке головной Lifan Industry компания смогла переломить отрицательную динамику этого года. «В итоге мы практически не отклонились от своих плановых показателей и со второго полугодия показываем стабильный ежемесячный прирост, — говорит он. — Конечно, одна из главных причин того, что мы смогли остановить падение, — своевременный вывод на рынок новой модели, городского кроссовера Lifan X50. Также большим подспорьем стал выход обновленного Lifan X60, в том числе и с автоматической трансмиссией».

Ближайшими новинками марки на российском рынке станут бизнес-седан Lifan Cebrium с вариатором и совершенно новый седан Lifan Solano, которые уже проходят сертификацию. В перспективе Lifan рассчитывает укрепить позиции на российском рынке благодаря запуску собственного завода в Липецкой области, где с 2017 года планируется наладить производство всех моделей китайской марки.

Еще больше набирают обороты продажи Geely, причем в августе-сентябре марка сумела не только увеличить реализацию к прошлому году, но и выйти на первое место в китайском сегменте. Локомотивами роста стали две самые продаваемые модели Geely — седан Emgrand EC7 и кроссовер Emgrand X7, который имеет все шансы стать новым бестселлером марки. Как говорит генеральный директор Geely в России Игорь Овсянников, добиться устойчивого роста продаж компании помогла грамотная ценовая политика, возобновление кредитной программы Geely Finance и предложение выгодных условий финансирования, а также увеличение гарантии на Emgrand X7, которая, как и для Emgrand EC7, теперь составляет пять лет. Geely намерена сохранить положительную динамику продаж, в том числе с помощью рестайлингового кроссовера Emgrand X7 — он должен появиться у дилеров в первой половине 2016 года. Кроме того, в будущем году китайцы планирует привезти в Россию новое поколение Emgrand EC7, а также флагманский седан Geely GC9.