Китайцы уже на КАМАЗе: заменит ли китайский автопром GM в России?

Из России продолжают уходить иностранные автопроизводители, в том числе и китайские. При этом автопром КНР даже в кризис настойчиво выводит на наш рынок все новые бренды. Дело в том, что автомобильный рынок наших соседей сам переживает спад, и местные автозаводы в панике ищут спасения на внешних рынках. В свете крепнущей дружбы между двумя странами Россия кажется им наиболее перспективной для экспорта. Впрочем, закрепиться на нашем рынке китайцам не удавалось и во времена его бурного роста.

«Китайцев» становится меньше

Снимок экрана 2015-10-09 в 12.49.53

Снимок экрана 2015-10-09 в 12.49.53Данные АЕБ
Данные АЕБ
Данные АЕБ

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В различные годы на российском рынке продавались автомобили около 20 китайских марок, сегодня же их представлено лишь десять. Автопроизводители КНР упорно пытаются завоевать рынок нашей страны, однако до сих пор так и не смогли добиться больших успехов. Более того, в условиях продолжающегося падения спроса они теряют позиции на российском авторынке, в большинстве своем оставаясь аутсайдерами продаж. Если в прошлом году падение доли «китаемобилей» стало следствием «высокой базы» — рекордного для них 2013 года, то теперь автопроизводители из Поднебесной, которые не особо вкладываются в локализацию российского производства, стали жертвой слабого рубля. По итогам девяти месяцев 2015 года продажи автомобилей китайских марок в нашей стране рухнули на 55% до 26,4 тыс. единиц, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Такое пике превысило снижение авторынка в целом, а доля автомобилей made in China сократилась с прошлогодних 3,3% до 2,2%.

По словам директора дилерского центра Mitsubishi Рольф Сити Владимира Мирошникова, во время экономической нестабильности продажи бюджетных моделей падают сильнее рынка. В последние месяцы спрос на автомобили в нижнем ценовом сегменте поддерживает программа льготного кредитования. Однако китайские бренды остались за бортом госпрограммы, поэтому вполне закономерно, что их результаты оказались ниже рынка.

«Высочайшая степень неопределенности на рынке влияет и на китайцев — они просто не понимают, что происходит и на что рассчитывать хотя бы в ближайшей перспективе, — рассуждает независимый эксперт по китайскому автопрому Евгений Межов. — Продажи страдают у всех китайских автопроизводителей, но по-разному. В целом можно сказать, что они пока так и не завоевали российского покупателя. Соответственно, в период экономической нестабильности и падения реальных доходов населения покупатели делают выбор в пользу более знакомых брендов и моделей».

Geely пошла на обгон

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1441853747_02_china07_zr07_15Geely CS9 появится в России к концу года
Geely CS9 появится в России к концу года
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Лидерство в китайском сегменте по-прежнему сохраняет Lifan — на эту марку приходится треть всех продаж «китаемобилей» в нашей стране. И хотя по итогам девяти месяцев 2015 года реализация «Лифанов» сократилась почти на 45%, в последнее время показатели продаж китайской марки стали заметно улучшаться. Как рассказал заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский, благодаря продуманной стратегии и мощной инвестиционной поддержке головной Lifan Industry компания смогла переломить отрицательную динамику этого года. «В итоге мы практически не отклонились от своих плановых показателей и со второго полугодия показываем стабильный ежемесячный прирост, — говорит он. — Конечно, одна из главных причин того, что мы смогли остановить падение, — своевременный вывод на рынок новой модели, городского кроссовера Lifan X50. Также большим подспорьем стал выход обновленного Lifan X60, в том числе и с автоматической трансмиссией».

Ближайшими новинками марки на российском рынке станут бизнес-седан Lifan Cebrium с вариатором и совершенно новый седан Lifan Solano, которые уже проходят сертификацию. В перспективе Lifan рассчитывает укрепить позиции на российском рынке благодаря запуску собственного завода в Липецкой области, где с 2017 года планируется наладить производство всех моделей китайской марки.

Еще больше набирают обороты продажи Geely, причем в августе-сентябре марка сумела не только увеличить реализацию к прошлому году, но и выйти на первое место в китайском сегменте. Локомотивами роста стали две самые продаваемые модели Geely — седан Emgrand EC7 и кроссовер Emgrand X7, который имеет все шансы стать новым бестселлером марки. Как говорит генеральный директор Geely в России Игорь Овсянников, добиться устойчивого роста продаж компании помогла грамотная ценовая политика, возобновление кредитной программы Geely Finance и предложение выгодных условий финансирования, а также увеличение гарантии на Emgrand X7, которая, как и для Emgrand EC7, теперь составляет пять лет. Geely намерена сохранить положительную динамику продаж, в том числе с помощью рестайлингового кроссовера Emgrand X7 — он должен появиться у дилеров в первой половине 2016 года. Кроме того, в будущем году китайцы планирует привезти в Россию новое поколение Emgrand EC7, а также флагманский седан Geely GC9.

Наибольшее падение реализации по итогам января-сентября показывают Chery (-69%) и Great Wall (-75%), которые занимают третье и четвертое места среди китайских марок. В пятерку лидеров также вошел новый бренд DFM, представленный на российском рынке седаном С-класса S30 и хэтчбеком с увеличенным дорожным просветом H30 Cross. Глава представительства «Дунфэн Мотор Рус» г-н Ван Пэн отмечает стабильное увеличение спроса на автомобили DFM. «Для марки, которая только вышла на рынок в 2014 году и сразу попала в ситуацию, когда спрос на автомобили резко сократился, это положительный фактор, — констатирует он. — Мы одна из немногих марок, которая сумела сохранить цены на модельный ряд 2015, заявленные в начале года, — мы не повышали их с 1 марта. Кроме того, в конце сентября заработала фирменная программа автокредитованмя DFM Finance». В 2016 году «Дунфэн Мотор Рус» намерена представить в России кроссовер АХ7 и компактный седан А30, таким образом вдвое расширив модельный ряд.

Уйти по-китайски

Снимок экрана 2015-10-09 в 12.53.59

Снимок экрана 2015-10-09 в 12.53.59Данные АЕБ
Данные АЕБ
Данные АЕБ

А вот продажи таких китайских марок, как Brilliance, Changan, Haima и JAC, измеряются сегодня десятками автомобилей в месяц. Впрочем, это не мешает им строить планы на будущее и анонсировать новые модели. К примеру, Brilliance в начале будущего года обещает привезти в Россию компактный кроссовер Brilliance V3. Ближайшей новинкой Haima на российском рынке также станет «паркетник» Haima S5, за которым в первой половине 2016 года должны последовать полноразмерный кроссовер S7 и седан бизнес-класса М6. Однако, по мнению участников рынка, не все из заявленных новинок смогут доехать до нашей страны, поскольку при нынешнем уровне продаж некоторые китайские автопроизводители будут вынуждены покинуть российский рынок из-за убытков. Тем более что все без исключения «китаемобили» выпускаются в России по контракту либо поставляются по импорту, и собственных инвестиций в местное производство китайцам терять не придется.


«Надо понимать, что китайская модель бизнеса органически не воспринимает возможность работы в минус — это противоречит природе китайцев, — рассказывает Евгений Межов. — Несколько лет назад один из руководителей представительства китайской автомобильной компании сказал, что наиболее комфортно себя чувствует при долларе, равном 28 рублям. Сейчас же доллар стоит свыше 60 рублей!»
Китайцы уже на КАМАЗе: заменит ли китайский автопром GM в России?

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