Робот, механика или автомат: выбираем оптимальную коробку передач

Три автомобиля одного цвета! Такого на наших тестах еще не было. Главное видимое различие — в рычагах управления коробкой передач: разные на всех машинах! Новая роботизированная коробка передач Renault, классическая пятиступенчатая механика и четырехскоростной автомат — что предпочесть? Подвигаем рычаги и попытаемся найти сильные и слабые стороны каждой модификации.

000-3Sandero-zr10-15-HDR Renault Sandero Stepway, 82 л.с., роботизированная коробка передач; Renault Sandero Stepway, 82 л.с., механическая коробка передач; Renault Sandero Stepway, 102 л.с., автоматическая коробка передач.

В ДВЕ ПЕДАЛИ

Французы долго собирались одарить российские Logan и Sandero второго поколения автоматической трансмиссией — и решились, только когда на рынок вышел новый Sandero Stepway. Ведь Stepway прежнего поколения охотно покупали с автоматом — им оснащалась каждая третья российская машина! На «автоматические» Логаны и Sandero пришлось лишь 3% и 15% соответственно.

Долгое ожидание вознаграждено: наряду с механической коробкой передач и классическим гидромеханическим автоматом в логановскую модельную линейку внедрилась роботизированная коробка.

Классический автомат — это хорошо знакомый четырехступенчатый агрегат серии DP2. Железо не трогали, лишь перепрошили модуль управления. Что это дало? Гоняя такой Stepway по дорогам Голландии, Стас Панин не нашел существенной разницы с машиной предыдущего поколения.

011-3Sandero-zr10-15 Машина с роботом уверенно стоит даже на таком уклоне несколько секунд, позволяя спокойно отпустить тормоз и плавно нажать на педаль акселератора.

А робот Easy’R — совместное детище Renault и концерна ZF (опыт АВТОВАЗа, который предлагает Гранту с роботом, не использовали). За основу взяли механическую пятиступенчатую коробку Логана с индексом JH3 и сделали робот, что называется, с чистого листа.

Фирма ZF разработала механизм управления сцеплением и переключением передач, но этим дело не ограничилось. Французы изменили передаточные числа всех пяти ступеней. Первую и вторую заметно сблизили, чтобы уменьшить эффект клевка при разгоне, а две высшие передачи сделали более длинными — на крейсерских скоростях двигатель работает на более низких оборотах, расходуя меньше топлива. Коробку оснастили системой охлаждения и аварийным режимом работы при перегреве: о проблеме сообщит индикация на панели приборов.

Французы настояли, чтобы компания ZF использовала электрические исполнительные механизмы. Электрогидравлические аналоги на более ранних роботах, как утверждают инженеры Renault, в холодный сезон были ненадежны по причине загустевания жидкости.

012-3Sandero-zr10-15 Автомату на 30‑процентном подъеме не хватает «преднатяга», и машина откатывается назад. Поэтому переносить ногу с тормоза на газ надо максимально быстро.

Интересно, что в программу испытаний и доводки робота Easy’R помимо стендовых и дорожных тестов включили проверку в службе такси: до поставки робота на конвейер одному из московских таксопарков выделили десять машин-прототипов. У Renault с роботом Easy’R есть режим Eco. Он включается клавишей слева от руля (странно, что ее разместили не возле селектора). Экорежим заточен на экономию бензина, а потому очень рано подтыкает высокие передачи — на низких оборотах. При резком нажатии педали газа робот на время возвращается в обычный режим.

Зимой в сложных условиях коробка умеет держать передачу, ориентируясь на показания датчиков бокового ускорения и угла поворота руля, чтобы исключить лишние переключения. Но такая функция есть лишь на машинах с ESP.

А вот и главная вводная: автомат DP2 ставят только на машины с 16‑клапанным мотором 1.6 (102 л.с.), а робот Easy’R — только на восьмиклапанную версию (82 л.с.). Как их сравнивать между собой? Пришлось в качестве «печки» брать 82‑сильный Stepway с обычной механической коробкой.

013-3Sandero-zr10-15 Неопытному водителю тяжелее всего на машине с механической коробкой: или глохнет, или трогается с жестким буксом.

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Для чистоты эксперимента мы подбирали автомобили в схожих комплектациях, но они оказались настолько идентичными, что даже цвет совпал. А испытания поделили на три этапа — «город», «шоссе» и «песок».

ГОРОД

Изменение передаточных чисел роботизированной трансмиссии не спасло машину от довольно сильного клевка и последующего рывка при интенсивном разгоне. Переход в ручной режим лишь слегка сглаживает этот провал — во многом благодаря легкому сбросу газа в момент переключения, который нужно нащупывать опытным путем. Требовать такой акробатики от водителя, который хочет «просто ехать», грешно. Ленивым как раз и адресован Sandero с традиционным гидромеханическим автоматом: жмешь на газ, коробка плавно переключается вверх практически без рывков — и никакого дискомфорта.

Проложив на Дмитровском автополигоне трассу длиной 40 км, мы имитировали городской и загородный режимы движения и считали количество переключений каждой коробки при одинаковом темпе езды. Условие для машины с механикой — стандартный, разумный режим переключений, без кручения двигателя до звона и без насилования медленной ездой на повышенных передачах.

018 3Sandero zr10–15 Роботизированная пятиступенчатая коробка Easy’R. Желтым цветом показаны исполнительные механизмы управления сцеплением и переключением передач. В сущности, всё та же механическая коробка от Логана, но с измененными передаточными числами и контуром охлаждения.

Ясно, что автомат и робот делают много лишних переключений. Водитель умнее автоматики и анализирует больший объем информации, принимая решение, на какой передаче ехать. На машине с механической коробкой мы насчитали 71 переключение, автоматическая коробка меняла передачи 80 раз, а робот — 81. При этом мы не учитывали последовательные переключения автомата и робота вниз — при торможении. Значит, реальная разница в числе переключений больше. Ведь на сухой дороге водитель машины с механикой, тормозя перед светофором до полной остановки, как правило, не переходит последовательно на четвертую передачу, третью и вплоть до первой. Робот же успевает это сделать, поскольку не знает, что водитель задумал не просто снизить скорость, а остановиться.

В общем, сцепление и коробка передач машины с роботом работают в заведомо более тяжелом режиме, чем с механической коробкой (конечно, у разумного водителя).

Зато по удобству троганья в пробке Renault с роботом не уступает машине с автоматом, а порою и обыгрывает ее. На ровной дороге роботизированный Sandero плавно трогается сразу после отпускания педали тормоза. Причем сцепление испытывает фрикционные нагрузки только в самом начале движения. При нажатой педали тормоза диски сцепления постоянно разомкнуты — то же самое, кстати, происходит в режиме «драйв», если затянуть ручной тормоз.

008-3Sandero-zr10-15 На автомобиле с роботом можно включить экорежим — если уж совсем торопиться некуда.

У машины с роботом есть и противооткатная система Hill Start Assist, завязанная на систему стабилизации ESP. Она срабатывает при угле наклона больше 4% и удерживает машину в течение пары секунд, прихватывая тормоза. Обязательное условие для срабатывания системы: при остановке нужно прожать педаль тормоза от души.

Сначала мы заехали на подъем малой крутизны. При отпускании педали тормоза машина трогается довольно уверенно, даже если не касаться педали газа. Если до этого педаль тормоза была нажата недостаточно, автомобиль чуть откатывается назад, но затем едет вперед. Неплохо! Особенно для города.

Усложняем задачу и заезжаем на 30‑процентный подъем. Работает! Sandero c роботом после отпускания педали тормоза уверенно стоит — противооткатная система дает водителю время для спокойного переноса ноги на педаль газа.

В этом упражнении роботизированный автомобиль выигрывает у версии с автоматом — она-то на 30‑процентном подъеме заметно откатывается назад, требуя от водителя большей проворности или использования стояночного тормоза. Ну а троганье в крутую гору на машине с механикой требует, понятно, навыка и работы ручником.

009-3Sandero-zr10-15 На комбинации приборов машины с роботом высвечивается номер передачи.

Конечно, машине с роботом претит рваный, нервный режим движения. При интенсивном разгоне Stepway зависает на каждой передаче, проигрывая версии с механикой в разгоне до сотни 2,5 секунды. Более мощная машина с автоматом заведомо переигрывает оппонентов.

Зато при ускорениях с 60 до 100 км/ч и с 80 до 120 км/ч Stepway с роботом резвее, если, как и положено при замерах эластичности, не переключать на машине с механикой передачи. Робот-то пусть и не очень быстро, но подтыкает пониженную. Поэтому роботизированная машина и выигрывает у механической в первом упражнении 2 секунды, а во втором — почти 9 секунд.

ШОССЕ

На узких дорогах Подмосковья очень важна способность «стрельнуть» во время обгона. Роботу такой ритм дается тяжеловато. Он старательно подтыкает пониженные передачи, но делает это медленно и зачастую в тот момент, когда автомобиль уже вышел на встречную полосу.

Stepway с автоматом ведет себя более предсказуемо. Правда, в этом случае играет роль не только конструкция коробки передач, но и двадцать лишних лошадиных сил. Конечно, управляя автомобилем с роботом, можно временами переходить в ручной режим, благо левая нога все равно отдыхает. Но, положа руку на сердце, и в шоссейном режиме, и в городском вмешательство водителя картину не очень меняет.

010-3Sandero-zr10-15 На комбинации приборов версии с автоматом высвечивается только индикация включенного режима.

На версии с автоматом высвечивается только индикация включенного режима.

Очевидно, что Sandero с роботом затачивали под экономичность: коробка при первой же возможности переходит на высшие передачи. По нашим замерам, на маршруте длиной около 300 км автомобиль с механикой расходовал в смешанном режиме 8,4 л/100 км, а роботизированный — 8,2 л/100 км. Разница невелика, но все равно приятно. Sandero с 102‑сильным двигателем и четырехступенчатым автоматом оказался прожорливее: 9,9 л/100 км.

КАЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ТОЛКАТЬ

Инженеры уверяли, что для Степвея с роботом предусмотрели функцию раскачки застрявшей машины. Мы нашли подходящий песчаный участок и… При быстром переводе рычага вперед-назад и аккуратной работе педалью газа автомобиль действительно можно раскачать и выбраться из песчаного плена! Отчасти это даже проще, чем в случае с обычной механикой. Однако опытный водитель, умело использующий возможности механической коробки, чувствует себя в аналогичной ситуации увереннее. А Stepway с автоматической трансмиссией в такой ситуации почти беспомощен.

015-3Sandero-zr10-15 В песчаном плену автомобилю с автоматом почти непременно понадобится тягловая или толкающая сила.

РАБОТА РОБОТА

Французы удачно подобрали сочетания двигателя и трансмиссии, причем механическая коробка оставлена в качестве базовой для всех моторов.

Союз робота и 82‑сильного двигателя избавляет водителя от необходимости переключать передачи и при этом практически не увеличивает расход топлива. Доплата за «роботизацию» вполне разумная — около 20 000 рублей. А вот гарантия на сцепление маловата — всего 30 000 км.

Наши испытания показали, что робот имеет право на существование. Он неидеален, как подавляющее большинство подобных коробок, и отношение к нему во многом связано с неоправданными ожиданиями: мы привыкли к плавным переключениям классического автомата и подспудно ждем того же от робота. А у водителей, которые не имеют опыта езды на классических автоматах, претензий к роботизированным коробкам гораздо меньше.

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И все же странно: зачем городить огород с разными коробками? Не проще ли на все машины ставить только робот или только автомат? В Renault говорят, что хотели развести машины по разным углам рыночного поля.

Версии с роботизированной коробкой адресованы покупателям помоложе — у них и денег меньше, и к специфической работе трансмиссии они адаптируются быстрее. А классическая автоматическая коробка должна привлечь тех, кто менее стеснен в средствах и не готов жертвовать даже толикой комфорта. Такой Stepway уже на 66 000 рублей дороже модификации с механикой. Отчасти это объясняется тем, что здесь 102‑сильный мотор: машина заметно шустрее, но и прожорливее.

Так что победителя в нашем тесте нет. Хотя… Stepway с обычной механикой дешевле, экономичнее и заведомо беспроблемнее в эксплуатации.

Оружейная комната

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Большинство четырехступенчатых автоматов, даром что морально устарели, отличаются высокой надежностью по сравнению с более продвинутыми собратьями. Увы, это не касается французской коробки семейства DP.

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Автомат с индексом DP0 для моделей Renault (он же AL4 у концерна Peugeot- Citroen) первого поколения прослыл крайне ненадежным. О склонности коробки к перегреву и малом ресурсе клапанов гидроблока поведают многие, в том числе владельцы хэтчбека Peugeot 308. К слову, автомобилей Peugeot с этим автоматом на рынке было заметно больше, чем Renault.

Производители учли негативный опыт, и следующее поколение коробки с индексом DP2 (AT8 для Peugeot-Citroen) стало заметно надежнее. Но основную проблему, с перегревом агрегата, так и не решили. Теплообменнику автомата по-прежнему недостает производительности. Примечательно, что Renault Duster с такой коробкой оснащен дополнительным охлаждением из-за повышенных нагрузок. А вот на Logan и Sandero ставят более дешевую версию, и в зоне особого риска оказываются Sandero Stepway, владельцы которых чаще съезжают с асфальта.

Хорошо, что на DP2 (и на AT8) есть аварийный режим. При перегреве коробки на панели приборов загорается предупредительная индикация, призывающая остановиться и дать агрегату остыть. Это не панацея, но явно продлит коробке жизнь. Те, кто часто ездят в сложных условиях, могут разориться на дополнительное охлаждение: за установку радиатора охлаждения коробки просят от 8000 рублей.