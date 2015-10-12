Тема ОСАГО по-прежнему остается одной из самых обсуждаемых. Письма и обращения читателей в редакцию в большинстве своем касаются именно обязательного страхования гражданской ответственности. Сергей Смирнов отвечает на самые злободневные вопросы автомобилистов и предлагает присылать ему документально подтвержденные факты занижения выплат. Мы сделаем подборку по страховым компаниям и опубликуем народный рейтинг по размерам недоплат.

Без полиса ОСАГО за последствия ДТП придется платить самому. Без полиса ОСАГО за последствия ДТП придется платить самому.

Без полиса ОСАГО за последствия ДТП придется платить самому.

Первое место по количеству обращений занимает дороговизна полиса. Действительно, цена ОСАГО сильно увеличилась. Напомню, что первое повышение было в октябре 2014 года, когда стоимость полиса выросла на 23–30%. Второй раз тарифы пересмотрели в апреле этого года, прибавка составила 40%. Конечно, такой рост для многих стал неприятным сюрпризом. Однако столь значительным увеличение выглядит по той причине, что в течение десяти предыдущих лет тариф не менялся.

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Кроме того, не стоит забывать, что изменились и условия возмещения ущерба пострадавшим. Выплаты «по железу» теперь с лимитом 400 тысяч рублей, по здоровью — 500 тысяч рублей. Причем стоимость ремонта сейчас определяется по единой методике, а выплаты по здоровью максимально упрощены.

Да и цена ОСАГО у нас пусть и не маленькая, но, на мой взгляд, вполне разумная. Если взять, к примеру, среднестатистический автомобиль «Лада Калина» (одна из самых распространенных машин в стране), то стоимость полиса составит в среднем 7900 рублей. Это при условии, что стаж больше трех лет и владелец старше 22 лет (примерял на себя).

И еще нужно понимать, что это стоимость защиты на год. Вот мой знакомый съездил в Италию. Там стоимость полиса ОСАГО — 769 евро за полгода. Из них за гражданскую ответственность — 608 евро. Еще 97 евро — это налоги, а без малого 64 евро — взнос в национальную медицинскую службу (Servizio Sanitario Nazionale (SSN) для покрытия медицинских расходов государства за аварии с человеческими жертвами. Как вам такая разница? А средний уровень зарплат на Сицилии — около 1000 евро. Согласитесь, разница ощутима. Да, вы скажете, что там нет лимита по выплатам. Но статистика говорит о том, что и у нас, и в Европе 99% выплат — мелкие суммы.

В скором времени большинство полисов ОСАГО будет покупаться минуя офисы страховых компаний. Е-полис получает все большее распространение.

В скором времени большинство полисов ОСАГО будет покупаться минуя офисы страховых компаний. Е-полис получает все большее распространение.

Следующий момент, который интересует автовладельцев: как купить ОСАГО, если поблизости нет представителя страховой компании?

Есть вариант, воспользовавшись компьютером и Интернетом, приобрести полис электронный (Е-полис). Покупку можно оформить на сайте страховой компании, оказывающей такие услуги. Сейчас к системе электронных продаж подключено 27 компаний. Двадцать из них уже вовсю торгуют Е-полисами. Фактически электронное ОСАГО — полноценный полис. Выглядит покупка как заказ авиабилета. Вы вводите необходимые данные, страховщик рассчитывает сумму, после оплаты (расчет можно произвести банковской картой) получаете по электронной почте полис. Его нужно распечатать и возить с собой, как обычный. К слову, таких полисов продано уже больше 8 тысяч.

Многие читатели боятся покупать электронный полис ОСАГО, так как не уверены, что такой полис понравится инспектору ДПС. Тут не должно быть никаких проблем. Правила говорят, что водитель обязан иметь при себе и предъявлять сотруднику полиции полис ОСАГО. Не важно, в каком он виде — на типографском бланке или оформленный через Интернет с распечаткой. Тем более что сейчас у сотрудников ДПС есть возможность проверить наличие ОСАГО у водителя, подключившись к системе АИС РСА, в которой имеется информация по всем полисам.

Каждый инспектор имеет доступ к базе АИС РСА. Пробить фальшивку труда не составит. Каждый инспектор имеет доступ к базе АИС РСА. Пробить фальшивку труда не составит.

Каждый инспектор имеет доступ к базе АИС РСА. Пробить фальшивку труда не составит.

А если ОСАГО не покупать вовсе, спрашивают нас читатели, или купить полис поддельный — так, для инспектора ДПС?

Тут все просто. Без ОСАГО (как и с поддельным полисом) за ДТП придется отвечать самому. Да и скидку на следующий раз при покупке обязательного страхования вы потеряете. Даже если ни в какие аварии вы не попадете. А отказаться от скидки 50% — это уже вне здравого смысла. Дело в том, что при пропуске даже одного года по страхованию ОСАГО ваш коэффициент вернется на начальный уровень. Для всех страховщиков вы вновь будете новичком.

С определением КБМ (коэффициента по скидкам за ОСАГО) тоже бывают проблемы. Водитель, например, несколько лет проездил без аварий, а ему отказывают в скидке. Отчего такое происходит? Часто водитель ездит на разных машинах и, соответственно, вписан в разные полисы ОСАГО. На своей машине он в аварии не попадает, тогда как другой автомобиль, под управлением друга, например, был участником столкновения. При покупке нового полиса «бонус-малус» рассчитывается по последнему закончившемуся договору. Вот и появляется у казалось бы аккуратного водителя аварийная история.

Ну а если вы покажете сотруднику полиции «фальшивку», тут можно и на уголовное наказание попасть — от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до 6 месяцев. К слову, штраф за отсутствие полиса ОСАГО у нас небольшой — всего 800 рублей. В той же Италии наказание строже — штраф 2000 евро и лишение прав на месяц.

При покупке Е-полиса вместо типографского бланка водитель должен возить с собой распечатку ОСАГО. Оформив Е-полис, водитель вместо типографского бланка должен возить с собой распечатку полиса ОСАГО.

Оформив Е-полис, водитель вместо типографского бланка должен возить с собой распечатку полиса ОСАГО.

Навязываемые услуги при покупке ОСАГО также не нравятся читателям.

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Нам это явление также не по душе. Но с введением электронного ОСАГО, а также с ужесточением контроля со стороны РСА и Банка России страховщики стали прибегать к подобного рода уловкам все реже. В большинстве своем дополнительные услуги страховщики предлагают как «товары по акции» в супермаркетах. Это так называемые кросс-продажи. Тут все просто. Никто не вправе навязать вам то, чего вы не хотите приобретать. Если страховщик продолжает настаивать, запишите беседу на диктофон и «сдавайте» такого страховщика в Российский союз автостраховщиков. Наказание будет неотвратимо. А чтобы не конфликтовать со страховщиками, покупайте ОСАГО через Интернет. Там уж вам точно никто и ничего не предложит дополнительно.

Другая часть обращений читателей — недостаточность страховых выплат.

Действительно, выплаты по ОСАГО далеки до идеала. Но сейчас споров по компенсациям все же становится меньше. Дело в том, что после введения Единой методики оценки ущерба, а также принятия ценовых справочников по запасным частям расхождения между расчетами разных экспертов свелись на нет. Бывают расхождения по определению объемов ремонтных воздействий, но это, скорее, исключение. Не стоит забывать, что у нас в Законе об ОСАГО прописано неполное возмещение. Речь идет об износе запасных частей. Надеюсь, что в скором времени это положение будет отменено. Правда, и цена страховки тогда может подрасти. Ведь страховые компании получат повышенные нагрузки по суммам выплат.

Размер восстановительного ремонта определяется по единой методике. Разногласий по сумма становиться все меньше. Размер восстановительного ремонта определяется по единой методике. Разногласий по суммам становится все меньше.

Размер восстановительного ремонта определяется по единой методике. Разногласий по суммам становится все меньше.

P.S. Журнал «За рулем» в ближайшее время проведет ряд рейдов для проверки работы страховых компаний в регионах, о чем мы обязательно вам расскажем. Если у вас есть документально подтвержденные факты занижения выплат, присылайте свои истории на электронный адрес info@zr.ru с пометкой «Для Смирнова». Мы сделаем подборку по страховым компаниям и опубликуем народный рейтинг по размерам выплат и недоплат.