Отправляемся в космос на обновленном Kia Quoris 5.0

Большой и солидный, этот автомобиль адресован тем, кто раз в год готов отдать государству более 60 тыс. руб. транспортного налога. Эмблема на его руле переворачивает все с ног на голову — она такая же, как на недорогих компактных моделях Kia. Но на их фоне Quoris похож на космический корабль, и аудитория у него соответствующая. Недавний рестайлинг дал российским покупателям возможность приобрести седан не только с базовым двигателем — 3,8-литровым V6, но и с 5-литровым 424-сильным мотором, популярным в США. А финансовый кризис, похоже, дал «Куорису» шанс оттеснить в сторону признанных флагманов класса люкс.

KQE_037_новый размер Kia Quoris. Флагман Kia после модернизации. Производство Южная Корея. В продаже с октября 2015 года. От 3 299 900 рублей за версию с V8.

Флагман Kia после модернизации. В продаже с октября 2015 года. От 3 299 900 рублей за версию с V8.

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«Наши клиенты — состоятельные люди в возрасте 35–50 лет, — говорят представители компании. — Они ценят комфорт и технологии, а престиж марки не имеет для них решающего значения». Верю, что такие есть. Но пока это отнюдь не армия поклонников.

Российский рынок для флагмана Kia не ключевой. Основные продажи идут в Корее, Китае и Северной Америке. Однако Quoris постепенно прижился и в нашей стране, где представители немецкого, японского и британского автопрома давно уже поделили между собой кусок премиального пирога. Скажем, в 2013 году (машина появилась у дилеров в марте) продали 658 «Куорисов» — немного, но все же больше, чем, к примеру, Lexus LS, на счету которого было в России в тот год 447 единиц,

Важную роль сыграли корпоративные парки. Они предпочли «нафаршированный» комфортный седан, обслуживание которого обходится дешевле моделей премиум-брендов.

Кризис 2015-го подкосил рост — за первые полгода «Куорисов» продали всего 114 штук. Но зато осенью у нас появились рестайлинговые машины.

Внешних изменений минимум. Корейцы, как и в случае с популярным «Сидом», пошли по пути эволюции. Изменили бамперы, решетку радиатора (это, кстати, уже третья ее разновидность), перекроили задние фонари.

KQI_001_новый размер Kia Quoris. В салоне появился двухсекционный подлокотник, есть проекционный дисплей, выводящий маршрут навигации на лобовое стекло.

В салоне появился двухсекционный подлокотник, есть проекционный дисплей, выводящий маршрут навигации на лобовое стекло.

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Салон также не претерпел кардинальных переделок. Данные трип-компьютера и навигации теперь проецируются на ветровое стекло, более мощный процессор позволяет быстрее работать бортовому мультимедиакомплексу, появилась отделка деревом. Внедрена система автоторможения, а в случае опрокидывания автомобиля сработает датчик переворота, который подаст сигнал на раскрытие подушек и шторок безопасности.

Интересно, что рестайлинг не изменил цену машины с базовым 3,8-литровым V6 — за 334-сильный автомобиль, как и прежде, просят от 2 339 900 рублей. Но главная новость — появление пятилитрового 424-сильного мотора. Он для тех, кто привык ездить… сзади. V-образная «восьмерка», популярная в США, добавляет седану шарма. Легко, тихо и плавно уносит автомобиль со светофоров, требуя взамен оплатить более двадцати литров 95-го на сотню километров пробега. И даже езда в экорежиме редко опускает расход намного ниже «двадцатки» по трип-компьютеру.

Мне понравилась и еще одна фраза из презентации, описывающая целевую аудиторию «Куориса»: «Им свойственно „недемонстративное потребление“. То есть Quoris адресован таким покупателям, которые не выставляют благосостояние напоказ, но желают окружить себя комфортом. Не подумайте, ничего криминального! Скорее, речь о том, что владельцы флагмана рационально подходят к тратам, а в кризис такая модель поведения работает лучше всего. Так что финансовая турбулентность может помочь „Куорису“ выйти из тени интернациональных премиум-брендов.

Родословная

Concept Kia GT Concept Kia GT

Concept Kia GT

История флагманского седана Kia началась в 2011 году, когда на автосалоне во Франкфурте корейцы показали концепт Kia GT работы дизайнера Петера Шрайера. Размеры (длина — 4690 мм, база — 2860 мм), классическая компоновка концепта (двигатель спереди, задний привод) и 395-сильная V-образная «шестерка» под капотом дали понять, что компания готовит люксовый автомобиль — конкурента продукции премиальных немецких брендов.

2013-kia-k9 2013 Kia K9

2013 Kia K9

В мае 2012 года представительский седан под именем K9 дебютировал в Корее. Машина построена на разработанной в концерне Hyundai-Kia платформе для заднеприводных машин. На ней же базируется родственный Hyundai Equus.

Большая часть кузовных элементов «Куориса» изготовлена методом горячей штамповки. Такая технология увеличивает их прочность в три раза.

В США и Канаде седан известен как Kia K900. Для рынков этих стран создавали и 5,0-литровый мотор.