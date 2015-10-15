Снижение смертности в ДТП: чем на самом деле нужно заняться

Из публикаций в прессе и выступлений с различных трибун мы постоянно слышим о катастрофической ситуации со смертностью в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) на наших дорогах. Действительно, согласно статистике ГИБДД РФ, в 2014 году смертность в авариях составила 18 человек на каждые 100 тыс. населения страны. По этому показателю Россия соседствует с такими странами, как Гондурас, Гамбия, Никарагуа, Туркменистан и Мозамбик. При этом в Евросоюзе средний показатель смертности составляет пять, а в США — 10 человек на 100 тыс. населения. Что же у нас пошло не так?

ДТП с участием автомобиля Porshe-911 на улице Большая Якиманка Москва. 27 июня 2015. На месте ДТП на улице Большая Якиманка с участием автомобиля Porshe 911, в результате которого погибли два человека.

Москва. 27 июня 2015 г. На месте ДТП на улице Большая Якиманка с участием автомобиля Porsche 911, в результате которого погибли два человека.

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Обычно анализ информации о смертности в ДТП в России обрывается на этом этапе, и далее звучат заученные мантры об извечных российских проблемах в виде плохих дорог и дураках на них. В качестве мер по исправлению ситуации из десятилетия в десятилетие предлагается привычное законодательное закручивание гаек и «выработка мер».

Сегодня, 15 октября, МВД и Министерство юстиции планируют представить проект закона, который в очередной раз ужесточит наказание для злостных нарушителей ПДД, введет принудительное лечение для нетрезвых водителей, а также ответственность водителей за «опасное вождение», а чиновников — за некачественный ремонт и строительство дорог.

Все эти меры правильные, но направлены, прежде всего, на снижение уровня аварийности, а не смертности в ДТП. Вопреки бытующему мнению удельное (в пересчете на 100 тыс. населения) количество аварий, в которых страдают люди в России, и так существенно меньше, чем во многих странах Евросоюза и США.

Так почему же аварии в России уносят так много жизней?

Если внимательно проанализировать мировую статистику пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и сравнить ее с российской, то может оказаться, что существует незамеченная или игнорируемая профильными министерствами и ведомствами проблема, в значительной мере определяющая высокую смертность в ДТП в России. Ниже приведена сводная таблица, отражающая данные по количеству пострадавших в ДТП на 100 тыс. населения разных стран мира и количество смертных исходов в ДТП в 2013–2014 гг.

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Для наглядности представим табличные данные в виде сравнительной диаграммы.

Копия dtp-1

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Эти данные позволяют по-новому взглянуть на сложившиеся стереотипы о «дураках и дорогах» России и сделать следующие выводы:

«Дураки». В России по дорогам ездят совсем не дураки: по удельному количеству пострадавших и количеству ДТП с пострадавшими на 100 тыс. населения российских водителей далеко опережают водители из Евросоюза и США. В Германии удельное количество пострадавших вдвое выше, чем в России, а в США — в 4 раза.

В России по дорогам ездят совсем не дураки: по удельному количеству пострадавших и количеству ДТП с пострадавшими на 100 тыс. населения российских водителей далеко опережают водители из Евросоюза и США. В Германии удельное количество пострадавших вдвое выше, чем в России, а в США — в 4 раза. «Дороги». Все страны, опережающие Россию по удельному количеству пострадавших в ДТП, имеют более высокий уровень жизни населения, лучшее состояние дорожной сети и более новые автомобили в автопарках. Хорошее состояние дорог, большая протяженность дорожной сети и состояние автопарка не уменьшают, а увеличивают количество пострадавших в ДТП. (Удельный вес плохого технического состояния автомобиля как фактора ДТП одинаков в России и Евросоюзе и составляет около 2%).

Все страны, опережающие Россию по удельному количеству пострадавших в ДТП, имеют более высокий уровень жизни населения, лучшее состояние дорожной сети и более новые автомобили в автопарках. Хорошее состояние дорог, большая протяженность дорожной сети и состояние автопарка не уменьшают, а увеличивают количество пострадавших в ДТП. (Удельный вес плохого технического состояния автомобиля как фактора ДТП одинаков в России и Евросоюзе и составляет около 2%). Аварийность и смертность. Смертность пострадавших в ДТП не связана напрямую с аварийностью и количеством аварий с пострадавшими. В США и Германии удельное количество аварий с пострадавшими в 2 раза выше, чем в России, а смертность — в 8–9 раз ниже.

Смертность пострадавших в ДТП не связана напрямую с аварийностью и количеством аварий с пострадавшими. В США и Германии удельное количество аварий с пострадавшими в 2 раза выше, чем в России, а смертность — в 8–9 раз ниже. Смертность и выживаемость. Высокая смертность в ДТП на российских дорогах обусловлена не большим количеством аварий с пострадавшими, а низким уровнем выживаемости пострадавших после ДТП. Выживаемость пострадавших после ДТП в России в 3–10 раз ниже, чем в отдельных странах Евросоюза и США.

[caption id="attachment_820942" align="aligncenter" width="575"] Сравнительная диаграмма выживаемости в ДТП в различных странах[/caption]

Почему в России низкая выживаемость пострадавших в ДТП?

Выживаемость пострадавших в ДТП напрямую связана со своевременностью и качеством оказания экстренной медицинской помощи. Проведенные Еврокомиссией исследования показали, что чем ниже уровень экономического развития страны-члена Евросоюза, тем выше смертность при ДТП на догоспитальном этапе, так как система оказания экстренной медицинской помощи в таких странах развита недостаточно хорошо. Данные европейской статистики приведены на диаграмме ниже. Высокий уровень смертности в ДТП наблюдается в таких небогатых странах Евросоюза, как Польша, Литва, Латвия, Болгария и Румыния, и тем не менее там она в 1,8–2,2 раза ниже, чем в России.

Снимок экрана 2015-10-14 в 21.40.40 Сравнительная диаграмма выживаемости в ДТП в различных странах

Смертность в ДТП в странах Евросоюза, чел. на 1 млн населения

По данным статистики ДТП многих европейских стран, большинство смертельных исходов в ДТП происходит в сельской местности (например, 73% случаев в Испании в 2013 году). Чем дальше место аварии от места базирования сил экстренной медицинской помощи и лечебных учреждений, тем больше вероятность смертельных случаев в ДТП.

Роль экстренной медицинской помощи

В отчете роли оказания экстренной медицинской помощи после дорожных происшествий, подготовленном в 2009 году по заказу Европейской комиссии, указывается, что примерно половина смертей при ДТП происходят в течение нескольких минут после аварии, в результате травм, не совместимых с жизнью, и асфиксии (удушья) при отсутствии немедленной помощи. Борьба за жизнь тех, кто не скончался сразу во время аварии, определяет уровень выживаемости в дорожно-транспортных происшествиях. Автомобильная (транспортная) травма, как и боевая травма, является тяжелой, часто сочетанной и множественной. Автомобильная травма во многих случаях сопровождается кровопотерей, развитием шока и других тяжелых осложнений. Например, по испанской статистике за 2013 год, причиной смерти 37,7% всех скончавшихся на госпитальном этапе в результате автомобильных травм послужило повреждение головного мозга, а у 33,3% — повреждение органов грудной и брюшной полости.

Для оказания помощи пострадавшим в ДТП с тяжелыми повреждениями требуется не просто высокий уровень квалификации специалистов и хорошее оснащение лечебного учреждения, а специализированное отделение для оказания помощи при сочетанной травме, где помощь пострадавшим оказывает слаженная команда из врачей нескольких смежных специальностей.

dtp-2 Силы и средства экстренных служб, задействованных при оказании помощи при ДТП на Северной автомагистрали A1 в Иль-де-Франс

Силы и средства экстренных служб, задействованных при оказании помощи при ДТП на Северной автомагистрали A1 в Иль-де-Франс

Тяжело пострадавшие в ДТП (кто не погиб сразу) расстаются с жизнью в период от 1 до 4 часов после аварии из-за незамеченных медиками внутренних повреждений (5%), несвоевременной доставки в стационар (12%) или доставки в лечебное учреждение, не имеющее специализированного отделения по оказанию помощи при тяжелой сочетанной травме (32%).

Поэтому для уменьшения смертности в ДТП в Российской Федерации прежде всего требуется создание современной системы экстренной медицинской помощи при дорожных происшествиях.

«Что делать»?

Статистика Евросоюза говорит, что социально-экономический ущерб от гибели и получения инвалидности граждан в происшествиях на дорогах превышает потери от смертности населения из-за онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый третий европеец хотя бы раз в жизни проходит лечение в стационаре из-за травм, полученных при ДТП. Потери от гибели людей в авариях составляют 2% от ВВП Евросоюза. По данным СМИ, в нашем случае — до 3% ВВП.

dtp-4 Охраняемый, но свободный проезд для публики к приемному отделению для неотложных случаев (ER- Emergency Room) Парижского госпиталя. Для карет «скорой помощи» с лежачими пациентами организован отдельный въезд с соседней улицы

Охраняемый, но свободный проезд для публики к приемному отделению для неотложных случаев (ER- Emergency Room) парижского госпиталя. Для карет «скорой помощи» с лежачими пациентами организован отдельный въезд с соседней улицы.

Смерти и инвалидность людей в результате ДТП в нашей стране значительно превосходят потери современных армий в боевых действиях. Ситуацию с низкой выживаемостью в дорожных происшествиях можно исправить, если привести систему оказания экстренной медицинской помощи при авариях к лучшему европейскому уровню по доступности, скорости и качеству. Для этого нужно:

Осознать, что проблема высокой смертности в ДТП в нашей стране не идентична проблеме высокой аварийности на дорогах и ее невозможно решить исключительно методом законодательного «закручивания гаек», улучшением качества дорог, борьбой с пьянством за рулем, обновлением автопарка и т.п.

Изменить систему работы российской «скорой помощи» с территориально-административной системы «обслуживаемых» территорий на систему радиусов доступности. Это позволит избежать ситуаций, когда «скорая» выезжает на ДТП из райцентра за несколько десятков километров, в то время как рядом находятся медики из «другого» района.

Оснастить автомобили скорой помощи современным оборудованием и необходимыми медикаментами. До сих пор во многих каретах «скорой помощи» нет ни современных эвакуационных носилок, ни фиксирующих воротников на шею, ни даже старых шин Дитерихса, используемых при переломах бедренной кости и повреждении суставов нижней конечности. Не говоря уже о современном реанимационном оборудовании, сильнодействующих обезболивающих средствах и других необходимых медикаментах.

Создать равномерно распределенную сеть спасательных центров вдоль основных, наиболее загруженных трасс России с дежурными экипажами скорой помощи, спасателей МЧС, полицией и дорожными службами.

Развернуть в лечебных учреждениях страны, находящихся вдоль основных загруженных трасс, современные специализированные отделения для оказания помощи при сочетанной травме. Работать такие отделения должны постоянно в полном штатном режиме без «послаблений» на ночное время, выходные и праздники.

Сделать приемные отделения больниц доступными: убрать шлагбаумы, заборы и другие препятствия на подъезде и подходе к приемным отделениям больниц.

Ввести обязательную практическую подготовку для сотрудников ГИБДД и МЧС по базовым аспектам первой помощи при автомобильной травме и оснастить машины полиции и спасателей расширенными тактическими укладками для оказания помощи пострадавшим с автомобильной травмой.

dtp-3 Обычная картина на въезде на территорию одной из больниц Санкт-Петербурга и проезде к приемному отделению: заставленный машинами проезд и закрытый шлагбаум.

Обычная картина на въезде на территорию одной из больниц Санкт-Петербурга и к приемному отделению: заставленный машинами проезд и закрытый шлагбаум

Андрей Демкин, врач ВМедА им. С.М. Кирова.