Чистка рядов: почему в шоу-румах стало меньше моделей?

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Считаем потери
Модельные ряды автомобилей, представленных в России, стремительно редеют. Если в 2014 году на российском рынке официально продавалось 388 моделей 56 брендов, то на сегодняшний день число марок сократилось до 49, а их ассортимент насчитывает всего 306 наименований, подсчитали в «Автостате». Таким образом, за последний год нашу страну покинула каждая пятая модель. По мнению аналитиков, оптимизация модельных рядов только началась, и автопроизводители будут сокращать их и дальше. В результате уже в следующем году на выбор российским потребителям предложат не более 300 моделей.
По словам руководителя направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаила Маракушева, сокращение перечня моделей в первую очередь связано с экономической ситуацией и как следствие — снижением покупательского спроса и объема продаж новых автомобилей. Из представленного в России ассортимента исчезли, прежде всего, те модификации и модели, которые были нишевыми или имиджевыми, а также те, что не пользовались активным спросом покупателей и их продажи ранее носили единичный характер — например, Ford Edge, Volkswagen Golf Plus, Mazda 2. «Прежде всего, уменьшением количества моделей, представленных в России, мы обязаны уходу с российского рынка некоторых брендов — от гигантов из группы General Motors до небольших китайских марок», — добавляет директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити» Владимир Мирошников.
Так, сошли на нет продажи украинских ZAZ и Bogdan, которые в свое время не выдержали конкуренции по цене из-за введения утилизационного сбора в России. Не смогли закрепиться на нашем рынке такие премиум-марки, как Dodge и Alfa Romeo, а также достаточно экзотичные Luxgen и SEAT. Ну и, конечно же, самым громким стал уход из России General Motors — американский концерн до конца этого года намерен завершить продажи автомобилей Opel и массовых моделей Chevrolet. Впрочем, как недавно выяснилось, наиболее популярные Chevrolet останутся в нашей стране под «маской» Ravon. Под этим брендом совместное предприятие GM Uzbekistan будет поставлять к нам модели Chevrolet Cobalt, а также Aveo и Spark прошлого поколения. В дальнейшем модельный ряд Ravon должны пополнить еще нескольких новых автомобилей, заявили в компании «УзАвто». Судя по всему, речь может идти о седанах Chevrolet Malibu и Impala, а также кроссоверах Captiva и Tracker, которые уже выпускаются или планируются к производству на заводе в Узбекистане.
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Естественный отбор
На грани ухода с российского рынка оказался и SsangYong, чьи автомобили исчезли из дилерских салонов из-за остановки производства Actyon и Kyron на предприятии во Владивостоке и прекращения импорта Rexton, Stavic и Actyon Sports. Однако компания Sollers не отказывается от сотрудничества с корейским автопроизводителем и рассчитывает на возобновление поставок машинокомплектов для сборки вседорожников SsangYong на Дальнем Востоке до конца года, о чем в настоящее время ведутся переговоры.
Переход на продажи автомобилей Honda и Acura по предзаказу напрямую через головной офис японской компании был воспринят экспертами и дилерами не иначе как уход с рынка. Тем не менее «Хонда Мотор Рус» недавно начала продажи в России обновленного вседорожника Acura MDX, а в следующем году обещает привезти новое поколение Honda Pilot. Пока же основу продаж «Хонды» составляют преимущественно кроссоверы CR-V, тогда как остальные модели в нашу страну больше не поставляются и продаются по остаточному принципу.
По словам гендиректора компании «Артекс» Михаила Кормеса, в условиях кризиса автопроизводители предпочитают перестраховаться, поэтому везут на свои склады модели с высокой ликвидностью. В текущей рыночной ситуации такое поведение является вполне целесообразным и объем продаж марки страдает несильно, тем более что никто из дилеров не отказывается привезти автомобиль под заказ для конкретного клиента.
А вот директор по продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев полагает, что сокращение модельного ряда снижает интерес покупателей к марке, ведь клиенты привыкли к большому ассортименту разнообразных автомобилей. «Принимая решение о покупке авто, будущий автовладелец в первую очередь пойдет в автосалон той марки, где ему предложат большой выбор моделей по доступным ценам. Именно стоимость автомобиля сейчас является самым важным фактором при покупке. Большинство потенциальных покупателей готовы поменять и бренд, и модель, лишь бы ценовое предложение оказалось наиболее выгодным», — рассуждает он.
Жертвы низкого спроса
Действительно, в условиях низкого спроса многие автопроизводители убрали из своих модельных линеек нишевые или непопулярные у россиян модели, сделав ставку на проверенные рынком хиты продаж и новинки. К примеру, из-за существенного падения спроса в сегменте субкомпактов Suzuki прекратила в России продажи хэтчбека Swift. Останется ли в нашей стране вседорожник Grand Vitara, также будет зависеть от его дальнейших продаж. «Убирать автомобиль из модельного ряда целесообразно в случае крайне низкого спроса. Сокращение модельного ряда за счет непопулярных моделей, представленных в сегментах с малым спросом, на имидж бренда не влияет», — комментируют в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус». Кроме того, в связи c завершением производства покинули рынок компактвэн Splash и кроссовер SX Classic. В то же время российские дилеры Suzuki недавно начали продажи нового кроссовера Vitara. Пополнить модельный ряд Suzuki в нашей стране могут и представленные недавно седан Alivio и хэтчбек Baleno, однако сроки их появления на рынке определит экономическая целесообразность проекта, заявили в японской компании.
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Несколько поредел модельный ряд в России у Skoda, отказавшейся от поставок минивэна Roomster в связи с сокращением сегмента компактных MPV. Также российский рынок покинул один из бестселлеров марки — хэтчбек Fabia, предыдущее поколение которого сменила на конвейере завода в Калуге новая модель Rapid в более популярном у россиян кузове лифтбек. «То, что решение по замене Fabia на Rapid было правильным, подтверждают результаты продаж. Ну а новое поколение Fabia — более молодежное, более статусное — мы планировали привозить из Чехии, но, к сожалению, так и не начали этого делать из-за ситуации с курсами валют», — рассказал PR-директор Skoda в России Тимур Алиев. Между тем недавно Skoda вывела на российский рынок флагманский седан Superb нового поколения и планирует также привезти универсал этой модели.
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