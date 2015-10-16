Чистка рядов: почему в шоу-румах стало меньше моделей?

Российские автовладельцы, за многие годы избалованные разнообразием продаваемых моделей, могут остаться без особого выбора. В условиях слабого рубля и низкого спроса большинство автопроизводителей стали сокращать ассортимент в России, сохраняя лишь наиболее ходовые модели. А выводить новинки на наш рынок сегодня решаются немногочисленные бренды, стремящиеся захватить рыночную долю в условиях кризиса продаж.

GQ7Q7419_новый размер

Считаем потери

Модельные ряды автомобилей, представленных в России, стремительно редеют. Если в 2014 году на российском рынке официально продавалось 388 моделей 56 брендов, то на сегодняшний день число марок сократилось до 49, а их ассортимент насчитывает всего 306 наименований, подсчитали в «Автостате». Таким образом, за последний год нашу страну покинула каждая пятая модель. По мнению аналитиков, оптимизация модельных рядов только началась, и автопроизводители будут сокращать их и дальше. В результате уже в следующем году на выбор российским потребителям предложат не более 300 моделей.

Материалы по теме Автопроизводители вынуждены оптимизировать модельный ряд для России

По словам руководителя направления продаж новых автомобилей ГК «Автомир» Михаила Маракушева, сокращение перечня моделей в первую очередь связано с экономической ситуацией и как следствие — снижением покупательского спроса и объема продаж новых автомобилей. Из представленного в России ассортимента исчезли, прежде всего, те модификации и модели, которые были нишевыми или имиджевыми, а также те, что не пользовались активным спросом покупателей и их продажи ранее носили единичный характер — например, Ford Edge, Volkswagen Golf Plus, Mazda 2. «Прежде всего, уменьшением количества моделей, представленных в России, мы обязаны уходу с российского рынка некоторых брендов — от гигантов из группы General Motors до небольших китайских марок», — добавляет директор дилерского центра «Mitsubishi Рольф Сити» Владимир Мирошников.

Так, сошли на нет продажи украинских ZAZ и Bogdan, которые в свое время не выдержали конкуренции по цене из-за введения утилизационного сбора в России. Не смогли закрепиться на нашем рынке такие премиум-марки, как Dodge и Alfa Romeo, а также достаточно экзотичные Luxgen и SEAT. Ну и, конечно же, самым громким стал уход из России General Motors — американский концерн до конца этого года намерен завершить продажи автомобилей Opel и массовых моделей Chevrolet. Впрочем, как недавно выяснилось, наиболее популярные Chevrolet останутся в нашей стране под «маской» Ravon. Под этим брендом совместное предприятие GM Uzbekistan будет поставлять к нам модели Chevrolet Cobalt, а также Aveo и Spark прошлого поколения. В дальнейшем модельный ряд Ravon должны пополнить еще нескольких новых автомобилей, заявили в компании «УзАвто». Судя по всему, речь может идти о седанах Chevrolet Malibu и Impala, а также кроссоверах Captiva и Tracker, которые уже выпускаются или планируются к производству на заводе в Узбекистане.

1444341427_dsc_2458_новый размер

Естественный отбор

На грани ухода с российского рынка оказался и SsangYong, чьи автомобили исчезли из дилерских салонов из-за остановки производства Actyon и Kyron на предприятии во Владивостоке и прекращения импорта Rexton, Stavic и Actyon Sports. Однако компания Sollers не отказывается от сотрудничества с корейским автопроизводителем и рассчитывает на возобновление поставок машинокомплектов для сборки вседорожников SsangYong на Дальнем Востоке до конца года, о чем в настоящее время ведутся переговоры.

Материалы по теме Sollers может возобновить сборку SsangYong во Владивостоке

Переход на продажи автомобилей Honda и Acura по предзаказу напрямую через головной офис японской компании был воспринят экспертами и дилерами не иначе как уход с рынка. Тем не менее «Хонда Мотор Рус» недавно начала продажи в России обновленного вседорожника Acura MDX, а в следующем году обещает привезти новое поколение Honda Pilot. Пока же основу продаж «Хонды» составляют преимущественно кроссоверы CR-V, тогда как остальные модели в нашу страну больше не поставляются и продаются по остаточному принципу.

По словам гендиректора компании «Артекс» Михаила Кормеса, в условиях кризиса автопроизводители предпочитают перестраховаться, поэтому везут на свои склады модели с высокой ликвидностью. В текущей рыночной ситуации такое поведение является вполне целесообразным и объем продаж марки страдает несильно, тем более что никто из дилеров не отказывается привезти автомобиль под заказ для конкретного клиента.

А вот директор по продажам ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев полагает, что сокращение модельного ряда снижает интерес покупателей к марке, ведь клиенты привыкли к большому ассортименту разнообразных автомобилей. «Принимая решение о покупке авто, будущий автовладелец в первую очередь пойдет в автосалон той марки, где ему предложат большой выбор моделей по доступным ценам. Именно стоимость автомобиля сейчас является самым важным фактором при покупке. Большинство потенциальных покупателей готовы поменять и бренд, и модель, лишь бы ценовое предложение оказалось наиболее выгодным», — рассуждает он.

Жертвы низкого спроса

Действительно, в условиях низкого спроса многие автопроизводители убрали из своих модельных линеек нишевые или непопулярные у россиян модели, сделав ставку на проверенные рынком хиты продаж и новинки. К примеру, из-за существенного падения спроса в сегменте субкомпактов Suzuki прекратила в России продажи хэтчбека Swift. Останется ли в нашей стране вседорожник Grand Vitara, также будет зависеть от его дальнейших продаж. «Убирать автомобиль из модельного ряда целесообразно в случае крайне низкого спроса. Сокращение модельного ряда за счет непопулярных моделей, представленных в сегментах с малым спросом, на имидж бренда не влияет», — комментируют в пресс-службе «Сузуки Мотор Рус». Кроме того, в связи c завершением производства покинули рынок компактвэн Splash и кроссовер SX Classic. В то же время российские дилеры Suzuki недавно начали продажи нового кроссовера Vitara. Пополнить модельный ряд Suzuki в нашей стране могут и представленные недавно седан Alivio и хэтчбек Baleno, однако сроки их появления на рынке определит экономическая целесообразность проекта, заявили в японской компании.

suzuki_baleno_7

Несколько поредел модельный ряд в России у Skoda, отказавшейся от поставок минивэна Roomster в связи с сокращением сегмента компактных MPV. Также российский рынок покинул один из бестселлеров марки — хэтчбек Fabia, предыдущее поколение которого сменила на конвейере завода в Калуге новая модель Rapid в более популярном у россиян кузове лифтбек. «То, что решение по замене Fabia на Rapid было правильным, подтверждают результаты продаж. Ну а новое поколение Fabia — более молодежное, более статусное — мы планировали привозить из Чехии, но, к сожалению, так и не начали этого делать из-за ситуации с курсами валют», — рассказал PR-директор Skoda в России Тимур Алиев. Между тем недавно Skoda вывела на российский рынок флагманский седан Superb нового поколения и планирует также привезти универсал этой модели.