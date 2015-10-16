Бетоносмеситель Liebherr на шасси Volvo: везем раствор с комфортом

В России представили автобетоносмеситель Liebherr на шасси Volvo. Шведские крупнотоннажники у нас уважают за приспособленность к суровому климату, а значит, такой тандем не останется без внимания.

Liebherr

Цивилизованная Европа бережет свои дороги и не практикует установку 10-кубовых автобетоносмесителей на шасси 6х4. Более того, для импорта в Россию немецкие и итальянские фирмы тоже ставят на трехосные машины максимум 8-кубовые «бочки», поскольку даже такой «миксер» — если замесить в нем бетон тяжелой марки — не впишется в нормы нагрузки на ось для большинства дорог нашей страны.

Liebherr HTM 804F — одна из самых востребованных моделей в премиум-сегменте и, как видно из обозначения (точнее, по букве F в конце маркировки), имеет гидропривод барабана от двигателя шасси. Стало быть, последний должен быть с независимым от сцепления механизмом отбора мощности (например, от шестерен ГРМ), и далеко не у всех моторов автомобилей разных марок таковой есть в наличии. Но, разумеется, он предусмотрен на двигателях фирм MAN и Mercedes-Benz — традиционных поставщиков шасси для автобетононасосов Liebherr. А еще — на рядных «шестерках» Volvo семейства D13.

betonosmesitel_liebherr_na_shassi_volvo_id1 Шасси Volvo FMX подороже, чем FM, но и кабина нового образца куда более комфортабельнее прежней

Шасси Volvo FMX подороже, чем FM, но и кабина нового образца куда комфортабельнее прежней

Таким образом, проблем с монтажом надстройки HTM 804F на шасси Volvo FMX не возникло. Более того, обе конструкции подошли друг другу как родные, ибо, по заверениям фирмы Liebherr, она адаптирует АБС к шасси конкретного производителя, и эта процедура включает подбор материала рамы надстройки. Если прочностные и деформативные характеристики стали, из которой сделаны лонжероны обеих рам (в данном случае АБС Liebherr и шасси Volvo), будут примерно одинаковы, устойчивость груженой машины останется приемлемой даже при достаточно быстром движении по неровной дороге. Эту же цель преследовали конструкторы, разместив барабан как можно ниже — насколько это позволили раздвинутые максимально широко лонжероны рамы надстройки. При расчете параметров машины, перевозящей груз такой плотности, как бетон (а это порядка 2,3 тонны на кубометр), снижение центра масс — одна из важнейших задач. Профиль лонжеронов рамы АБС выбран с запасом — 180x80x8 мм, опоры барабана притянуты к раме гайками.

Читать далее на Рейс.РФ.