Chevrolet Niva из парка ЗР: и в радости, и в горе

Полсотни тысяч пройденных километров и два года эксплуатации доказывают, что по исполнению эта «шнива» на голову выше своей предшественницы, прошедшей через мои руки.

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CHEVROLET NIVA

Изготовитель —GM-АВТОВАЗ

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 52 000 км

Публикации в ЗР: 2013, № 10; 2015, № 1

Взять хотя бы герметичность салона: машина 2013 года выпуска в зимнее время намного дольше сохраняет тепло, а летом в пассажирский и багажный отсеки практически не проникает пыль. И стекла задних дверей в движении больше сами не опускаются.

Что особенно важно для владельцев, машина гораздо реже ломается — как по мелочам, так и по-взрослому. Например, на «предке» амортизаторы и шаровые опоры умирали раньше, чем стирались передние тормозные колодки, а водяной насос не доживал и до 35 000 км. Список замененных деталей быстро растягивался на толстую тетрадь — отчеты об эксплуатации можно было давать хоть в каждый выпуск ЗР. Сейчас же основные расходы — на бензин и плановые ТО. На ремонт траты редки и довольно скромны. Кстати, за очередное обслуживание (45 000 км) заплатили всего 3340 рублей; правда, работы провели самостоятельно, благо они несложные.

Но беззаботная пора, похоже, уходит. Ближе к 50 тысячам зашуршала коробка передач. Шум из-под машины, поначалу едва уловимый на холостом ходу, становился громче с каждой сотней километров. При выжатом сцеплении шуршание исчезало… Выжимной? Но у «шнивы» он постоянно вращается. Тогда, вероятнее всего, подшипник первичного вала коробки передач, что еще хуже: для ремонта придется не просто снимать коробку, но и разбирать.

04-Sniva_zr-09_15 Плафон около заднего сиденья — недавнее нововведение. Так ли он нужен? За всё время я им пользовался пару раз. Он не «завязан» на двери, включается-выключается только принудительно (клавишами), а это в повседневной эксплуатации неудобно.

Плафон около заднего сиденья — недавнее нововведение. Так ли он нужен? За всё время я им пользовался пару раз. Он не «завязан» на двери, включается-выключается только принудительно (клавишами), а это в повседневной эксплуатации неудобно.

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Решил обратиться в Крумб-Сервис: у тольяттинского официального дилера есть необходимый инструмент и оснастка для ремонта коробки, не нужно озадачиваться поиском добротных запчастей. Специалисты согласились с моим диагнозом и взяли автомобиль в работу.

Я попросил заодно заменить масло во всей трансмиссии менее вязким. Залитая на заводе смазка так густела в морозы, что при отпускании педали сцепления после холодного пуска двигатель глох, отказываясь проворачивать замерзшую коробку передач. Выбор пал на всесезонную синтетику BP Energear SGX 75W‑90. Это масло добросовестно отработало многие десятки тысяч километров на предыдущей «шниве», поэтому экспериментировать я не стал. За пятилитровую канистру выложил 4600 рублей — адекватная на сегодняшний день цена.

Коробку починили за пару дней. Ремонт облегчил кошелек почти на 10 000 рублей. Среди замененных деталей оказались вполне работоспособные на вид выжимной подшипник, главный и рабочий цилиндры сцепления (замену жидкости в приводе тоже пришлось оплатить) и несколько сальников. Что это — халатность, «развод» или обоснованная замена?

02-Sniva_zr-09_15 Держатели полки на «старушке» развалились в первый же год службы. Здесь держатся уже третий год. Даже трещин нет.

Держатели полки на «старушке» развалились в первый же год службы. Здесь держатся уже третий год. Даже трещин нет.

Звоню другу, директору по качеству СП «GM-АВТОВАЗ» Евгению Березину, с просьбой проверить состояние всех замененных деталей. Заключение лаборатории подтвердило мои подозрения: лишь два подшипника — первичного вала (2123- 1701033–01) и промежуточного вала (2101-1701066-01) — имели питтинговый износ, что и стало причиной шума, а остальные детали оказались вполне работоспособными. Единственным оправданием для замены является то, что раньше на «шнивах» эти узлы часто выходили из строя и сервисмены обновили их на всякий случай, чтобы в ближайшей перспективе владелец не обращался в ремонт по вине этих деталей.

Однако переплата «на перспективу» составила 2500 рублей. Психологи советуют: в любой, даже самой сложной ситуации нужно искать положительные моменты. Что ж, буду надеяться, что теперь коробка передач и сцепление долго не потребуют ремонта. Как и весь автомобиль.