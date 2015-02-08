Большой тест шипованных шин 205/55 R16: по белому и по черному

Проверку на снегу и асфальте прошли 13 комплектов шипованных шин для автомобилей гольф-класса, размерностью 205/55 R16, скоростной индекс — Т (190 км/ч). «Белые» тесты (на снегу и на льду) проводили в январе — феврале при температуре —25…-5 ºС. «Черную» работу сделали на майском (зимние шины рассчитаны на эксплуатацию до +5…+7 ºС) асфальте

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Мы собрали 13 комплектов наиболее популярных на нашем рынке «шиповок» в самом массовом для иномарок типоразмере, по цене от 3300 до 8500 рублей. Новинок две: Continental ContiIceContact 2 и Yokohama iceGUARD iG55. Отдельно упомянем одну из самых недорогих покрышек на рынке — отечественную разработку в китайском исполнении Avatyre Freeze (3300 рублей), а также обновленный Hankook i’Pike RS Plus с увеличенным количеством шипов. Испытывали шины на полигоне АВТОВАЗа. «Белые» тесты (на снегу и на льду) проводили в январе — феврале при температуре —25…-5 ºС. «Черную» работу сделали на майском (зимние шины рассчитаны на эксплуатацию до +5…+7 ºС) асфальте, когда дороги окончательно подсохли и наступило безветрие — это очень важно для определения расхода топлива. Тестировать шины нам помогал Volkswagen Golf. Кстати, практически все шинные компании используют эту модель в ходе своих внутренних тестов.

С ЧЕГО НАЧИНАЕМ?

С тщательного осмотра шин, их взвешивания, измерения глубины канавок и твердости резины. И конечно, с подсчета количества шипов и замеров их выступания. После монтажа покрышек на диски приступаем к обкатке — каждый комплект перед тестами пробежал по 500 км.

После обкатки проверяем, насколько изменились твердость резины и величина выступания шипов. На боковину каждой шины обязательно наносим метку о том, на каком колесе она стояла, и сохраняем эту схему установки в ходе всех тестов.

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ХОД БЕЛЫМИ

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Начинаем с оценки продольного сцепления шин на снегу и на льду. Для этого замеряем время разгона и величину тормозного пути. Упражнения довольно простые: несколько раз повторить замеры при включенной противобуксовочной системе (ABS работает всегда). На одних шинах получаются стабильные результаты за пять-шесть повторов, на других, если показатели прыгают, приходится проводить до десяти и более заездов. Точность замеров гарантирует профессиональный измерительный комплекс VBOX, фиксирующий скорость, время и расстояние и ориентирующийся по спутникам GPS.

Следующий этап — оценка поперечного сцепления на льду. Для этого все шинники традиционно используют проезд по кругу. Чем меньше время его прохождения, тем лучше «держак». На уплотненном снегу поперечные сцепные свойства оцениваем вкупе с поведением автомобиля на переставке — резкой смене полосы (ширина полос 3,5 м) в строго фиксированном коридоре. Для шинных тестов мы используем наиболее короткую, 12‑метровую переставку, дающую максимальную боковую нагрузку на шины. Для справки: на 16‑ и 20‑метровых обычно оценивают поведение автомобилей, а на самой длинной (24 м) испытывают автопоезда.

Лед через каждые два-три заезда приходится тщательно подметать. Иначе на образующейся под шипами мелкой крошке шины проскальзывают и результаты «уплывают». На снегу приходится следить за тем, чтобы не формировался буртик, который может послужить боковым упором. И в любых упражнениях после серии испытаний (два-три комплекта) проводим заезд на базовых (контрольных) шинах — по полученным эталонным данным пересчитываем окончательный результат. Тем более что снег и лед значительно меняют свойства в течение тестового дня.

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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Переходим к экспертной оценке. Два испытателя, сменяя друг друга, определяют, насколько просто управлять автомобилем на тех или иных шинах. Иногда для корректности результатов привлекаем третьего эксперта.

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Самые важные упражнения — оценка курсовой устойчивости и управляемости автомобиля на снежных и ледовых покрытиях, а также на миксте. Фокусируемся на двух аспектах.

Первый — поведение автомобиля. Идеальным на предельной скорости считается мягкое сползание машины наружу всеми четырьмя колесами, без закручивания траектории. Самым нежелательным автомобильные и шинные специалисты единодушно считают занос с потерей направления движения. Чем он резче и глубже, тем ниже оценка. К сносу передней оси отношение более лояльное. Правда, тут тоже важен «масштаб трагедии». Ведь сильный снос заставляет водителя перекручивать руль, что опять-таки может привести к заносу.

Второй аспект — удобство управления автомобилем. Оцениваем скорость реакций на действия рулем, углы поворота руля (чем больше нужно крутить баранку, тем хуже), а также информативность рулевого привода.

Дополнительно фиксируем, насколько резко начинается скольжение, просто ли управлять автомобилем в скольжении и как быстро восстанавливается сцепление после скольжения.

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Курсовую устойчивость проверяем на высокой (90–110 км/ч) скорости, поворачивая баранку на небольшие углы, достаточные для мягкого перестроения, — а при оценке управляемости всё наоборот: скорость меньше, рулем работаем активнее.

Не менее важное испытание для наших условий — проходимость по свежевыпавшему снегу. На целине оцениваем возможность преодолевать сугробы ходом (противобуксовочную систему отключаем), маневрировать, трогаться, выбираться задним ходом. Не забываем оценивать простоту и удобство управления: опытный водитель может проехать почти везде, поэтому ориентируемся на среднестатистического, не владеющего специальными приемами. Потому шины, способные ехать только внатяг, без пробуксовки, высокий балл у нас не получают. В этой номинации не было равных покрышкам Goodyear UltraGrip Ice Arctic — переднеприводный автомобиль они превращают в полноценный вездеход.

Шум в салоне и плавность хода оцениваем на разных скоростях и покрытиях, вплоть до гребенки — следа тракторного протектора. Экспертов интересует не только уровень, но и тональность шума. Оценка за плавность хода показывает, насколько хорошо шины скрадывают толчки и вибрации от дорожных неровностей.

ВЫПУСКАЮТ ШИПЫ

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После «белых» тестов вновь исследуем шины — проверяем, как изменилось выступание шипов. Лидеры — Avatyre, Continental, Cordiant и Nordman, у которых этот параметр остался неизменным. Не более чем на одну десятую миллиметра «выросли» шипы у шин Gislaved, Michelin, Nokian, Pirelli, Toyo и Yokohama — вполне допустимо. Bridgestone выпустил «коготки» на 0,1–0,2 мм, что можно считать удовлетворительным показателем. Но с оговоркой: несколько шипов вылезли из протектора более чем на 2,5 мм. А вот у шин Goodyear и Hankook изменения более значительные — их «гвозди» за время тестов вытянулись на величину до 0,3 мм. Значит, они держатся в резине не так хорошо, как у остальных. Напомню, что со следующего года Технический регламент Таможенного союза, объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию, вводит ограничение для выступания шипов на новой покрышке: 1,2 ± 0,3 мм.

ПО-ЧЕРНОМУ

Асфальтовые тесты начинаем с замеров свободных выбегов, которые пересчитываем в расход топлива, опираясь на собранную за долгие годы базу данных. Замеры проводим в обе стороны, чтобы нивелировать влияние даже легкого ветерка или уклона дороги. Хотя по большому счету это перестраховка — «лабораторный» отрезок скоростной дороги полигона ровный, а показания снимаем только в безветренную погоду, которая в этом регионе обычно бывает ночью. Перед замерами прогреваем шины и трансмиссию. Заодно на этом десятикилометровом участке оцениваем курсовую устойчивость — теперь и на асфальте.

Завершающие испытания — определение тормозного пути на сухом асфальте и на мокром. После каждого замера для корректности остужаем колодки и диски. Для этого на обратном пути испытатели тормозят только двигателем, переходя на пониженные передачи. Для полива дороги используем устройство собственной разработки: вода слоем до 2 мм подается на дорогу мотопомпой через садовые распылители из 500‑литровой бочки, которую таскает в прицепе наша Chevrolet Niva.

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Результаты удивили: на асфальте быстрее всех останавливают машину новые шины ContiIceContact 2. Хотя теоретически покрышка со 190 шипами обязана проигрывать моделям с меньшим количеством «гвоздей».

Заключительный этап: осматриваем протекторы после торможений и считаем выскочившие шипы. На этот раз оконфузились «японцы»: Bridgestone потерял 18 шипов, Toyo — семь, а еще у одного выломана твердая вставка. Полагаем, что у Бриджстоуна столь массовые потери связаны с чрезмерным выступанием «гвоздей» над протектором (1,7–2,6 мм после «белых» тестов). Во время экстренного торможения на асфальте выпирающие шипы сильно наклоняются, о чем свидетельствуют разрывы резины возле многих «когтей» и их сточенные верхушки. У шин Toyo выступание не превышает критических 2,0 мм, потому причина либо в неправильной ошиповке, либо в отклонениях внешних размеров «гвоздиков».

В итоговом зачете лидирующие позиции с заметным отрывом от остальных заняли ContiIceContact второго поколения (927 баллов) и победитель теста — Nokian Hakkapeliitta 8 (932 балла). Разница между их общими результатами в нашем рейтинге составляет лишь полпроцента.

Для самых дотошных

Собранные в нашем тесте шины можно поделить на три группы по количеству шипов.

Первая, «классическая», — по 127–130 штук на покрышку (к ней относится и Avatyre со 120 шипами). В этой группе — довольно старые модели, которые сейчас нельзя продавать в Скандинавии: там с июля 2013 года введены более жесткие нормы, ограничивающие количество «гвоздей» на колесе (не более 50 шипов на погонный метр окружности).

Поэтому появилась вторая, «законопослушная» группа — 96–97 шипов на покрышку. Сюда входят три модели — Michelin X-Ice North 3, Gislaved Nord Frost 100 и Toyo Observe G3‑Ice. Впрочем, как видно из результатов теста, количество «коготков» не дает явных преимуществ ни «классикам», ни «законопослушным».

Есть и третья группа — «хитрецы», имеющие аж до 190 шипов, но не подпадающие под запрет. Это модели, которые использовали лазейку в скандинавских правилах. Дело в том, что ограничение количества шипов не распространяется на шины, которые разрушают дорожное полотно не активнее «законопослушных». Такой тест на износ, который имеют право проводить только сертифицированные лаборатории, выдержали Nokian, Continental, Hankook, Pirelli, Goodyear и Yokohama.

Выражаем признательность шинным компаниям-производителям, предоставившим на тест свою продукцию, а также сотрудникам полигона АВТОВАЗа и тольяттинским компаниям «Волгашинторг» и «Премьера» за техническую поддержку.

Вместе с автором в испытаниях шин принимали участие: Антон АНАНЬЕВ, Владимир КОЛЕСОВ, Юрий КУРОЧКИН, Евгений ЛАРИН, Антон МИШИН, Андрей ОБРАЗУМОВ, Валерий ПАВЛОВ и Дмитрий ТЕСТОВ.