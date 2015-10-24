Range Rover Evoque 2016: и принцессам за рулем не зазорно

Как известно, ныне здравствующая английская королева Елизавета II является не только самой старой здравствующей главой государства на британском престоле, но и заядлой автолюбительницей. В молодости же, еще в военные времена, она не гнушалась и профессии автомеханика. Верность аристократии традициям — это не просто слова, а смысл жизни, и одной из таких традиций у Ее Королевского Величества является любовь к британским автомобильным маркам. Может, ей приглянется и Range Rover Evoque 2016 модельного года, на тест-драйв которого мы отправились в Испанию?

До сих пор в королевском гараже числятся автомобили марок Rolls-Royce, Daimler, Bentley, Jaguar и Land Rover. На вседорожниках Discovery последней из перечисленных марок она особенно любит прохватить по своим поместьям в неформальной обстановке, что автоматически возносит статус сочетания этих двух букв до «аристократа среди вседорожников». А вслед за этим факт обладания подобной машиной намекает окружающим, что ее хозяин успешный, состоявшийся в жизни или просто богатый человек. Но как быть, если вам не требуется столь большой автомобиль, а статусность, комфорт и качества полноприводного «проходимца» все равно обязательны?

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Елизавета II управляет Range Rover

Ответом на такой вопрос и стало появление в 2011 году «младшего брата» — Range Rover Evoque. Расчет на полупустую рыночную нишу оказался настолько точным, что новинка мгновенно стала сенсацией и завоевала 165 наград в различных номинациях. По утверждению Энди Барлоу, менеджера проекта Evoque, доля этой модели достигает трети продаж всех Land Rover, а было продано почти полмиллиона товарных экземпляров по всему миру.

Но за прошедшие четыре года конкуренты не дремали: обновлялся BMW X3, вышел в свет Lexus NX — борьба за умы и кошельки состоятельных покупателей становилась все горячее. Однако менять модель определенно было рано, поэтому англичане пошли по легкому пути обновления существующей — немного изменили внешность, поставили новый двигатель, добавили ума и функций электронике, освежили салон.

Обновленная модель станет доступна российским покупателям в ноябре нынешнего года, и многие потенциальные владельцы готовы подождать ради обладания новинкой — так оценивают состояние дел сотрудники головного офиса марки.

sdr Полтора десятка новеньких Range Rover Evoque ждали нас на парковке аэропорта Барселоны

Полтора десятка новеньких Range Rover Evoque ждали нас на парковке аэропорта Барселоны

Но обо всем по порядку. Традиционно от первого взгляда (встречают-то по одежке!) на выстроенные в ряд полтора десятка новеньких белых Evoque на парковке аэропорта Барселоны сложилось впечатление о хорошей узнаваемости модели — все тот же стиль, но в более утонченной огранке. Машина выглядит собраннее, строже и, пожалуй, мускулистее… Если о размерах воздухозаборников на переднем бампере, совмещенных с нишами противотуманных фар на грани эпатажа, можно и поспорить, то сдвоенные антенны в виде «акульих плавников» на заднем спойлере выглядят непривычно, но стильно и на своем месте (и при этом поддерживают FM, GPS и Wi-Fi — теперь все это на борту). Решетка радиатора спортивного стиля, который давно уже на всякий лад тиражируют китайские фирмочки, здесь полностью продолжает общий стиль и выглядит логичным продолжением обновленного дизайна. Головная оптика адаптивная и полностью светодиодная — но это заслуга уже не дизайнеров, а конструкторов. Гамма цветов, в которые будут окрашиваться Evoque 2016 модельного года (кодовое обозначение 16МY), пополнилась двумя колерами, а выбор среди вариантов оформления колесных дисков теперь достигает 16 (добавилось еще 5).

RR_Evoque16MY_4WD_158_result Сдвоенные антенны в виде «акульих плавников» на заднем спойлере выглядят непривычно, но стильно и на своем месте. Зато на борту теперь имеются не только FM и GPS, но и Wi-Fi.

Сдвоенные антенны в виде «акульих плавников» на заднем спойлере выглядят непривычно, но стильно и на своем месте. Зато на борту теперь имеются не только FM и GPS, но и Wi-Fi.

В салоне по-прежнему царство роскошных отделочных материалов с высоким качеством изготовления и подгонки деталей. Здесь ездоков ждут три новых цветовых варианта кожаной отделки, десять вариаций подсветки элементов интерьера и новые по конструкции передние кресла, оснащенные помимо большого количества электрорегулировок (точнее — 14) еще функцией массажа и климат-контроля! Теперь можно просто выставить комфортную температуру и забыть об этом до сезонной смены одежды. В отличие от многих других премиальных марок, где интенсивность обогрева или вентиляции выставляется как несколько готовых, но ограниченных предустановок.

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Управление большинством этих приятных игрушек отдано системе InControl Touch, которая отображает свою работу на 8-дюймовый ЖК-дисплей и управляется через него, как понятно из названия. Причем теперь она входит в базовую комплектацию. Из новых приятных функций в ней появились режим точки доступа по Wi-Fi на восемь устройств и, при сопряжении со смартфоном, стало возможным узнать местоположение автомобиля и настроить ряд сервисных функций. Например, установить время автозапуска и желаемую температуру в салоне к моменту начала поездки. Но небольшая ложка дегтя пролилась и здесь: несмотря на высокое качество дисплея и отличное быстродействие навигационной системы, этот стиль интерфейса не очень хорошо читаем при ориентации на незнакомой местности с большим количеством дорожных элементов (например, любимых в Европе кольцевых развязок). Без привычки несколько поворотов проскочили «не туда», хотя система и перепроложила оперативно маршрут. Также нельзя не упомянуть о неработоспособности в салоне спутниковой навигации у сторонних устройств — как и на многих Range Rover здесь применены стекла со специальным напылением для экранизации ультрафиолетовой части спектра солнечного излучения — полезно для здоровья, но, увы, заодно гасятся и сигналы спутников.

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Главная новинка притаилась под капотом — это 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодизель семейства Ingenium. Он будет в версиях 150 и 180 л.с. (380 и 400 Нм крутящего момента соответственно). Это не совсем новая разработка, но уровень модернизации оказался весьма глубок. Помимо полностью алюминиевого блока цилиндров ему имплантировали распределительный вал системы ГРМ на роликовых подшипниках, насосы системы охлаждения и подачи масла переменной производительности, систему регулировки фаз газораспределения и на выпускном валу, дополнительные балансирные валы для уменьшения вибрации. Снижение веса достигло почти 20%, что в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией ZF позволило достичь расхода топлива всего 5,1 л/100 км (4,2 л/100 км для версии 2WD) при движении в типовом смешанном цикле (по данным производителя). Правда, разгон до 100 км/ч длится аж 9 секунд — многовато.