Транспорт будущего: замена масла за 90 секунд и дизтопливо из кофе

Один известный юморист говорил, что настоящий кот не перестает ловить мышей даже после изобретения мышеловки. О том, что изобретают и придумывают уже сегодня для транспорта будущего, — наш очередной короткий обзор.

Картридж вместо картера

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С легкой (или нелегкой?) руки Castrol замена масла может вскоре превратиться в операцию, подобную замене картриджа в принтере: открыл капот, выдернул емкость с маслом и фильтром, вставил новую. И даже не испачкался! Такая система названа изобретателями Nexcel и позволяет произвести замену за 90 секунд. При этом, естественно, гарантируется, что в моторе практически не останется остатков отработки. Удобно? Еще бы! Правда, для внедрения такой системы придется серьезно перекомпоновать моторный отсек, так что это дело не одного года.

Есть у Nexcel и другие преимущества: например, масло бесперебойно поступает к ЦПГ даже при ускорениях 1,8 g, что актуально для спорткаров. Не удивительно поэтому, что первым носителем новинки стал Aston Martin Vulcan — поговаривают и о Porsche Carrera.

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Да, а почему в начале заметки выражен некий негатив по отношению к новинке? Ну, вы знаете, вероятно, что новый оригинальный картридж для принтера подходит лишь для определенной модели... Мало того, он, как правило, и стоит порой вровень с самим принтером. А встроенный чип не позволяет воткнуть более дешевую неоригинальную версию. Принтер просто не будет печатать, а вот автомобиль на другом масле уже не поедет! Так что вы окажетесь намертво привязаны именно к Castrol. Впрочем, это пока только догадки, но уж очень правдоподобные, не так ли? Изобретения часто поначалу кажутся несерьезными...

Сэлфимания?

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Трудно сказать, какого еще изобретения не хватает для полного счастья в автомобиле. Музыка, цветомузыка, Интернет, почта, телевизор… Впрочем, мы забыли про маленький вертолет — квадрокоптер. Непорядок! Что ж, в январе на выставке CES в Лас-Вегасе нам покажут именно такой концепт от Rinspeed по имени Σtos. Сзади на нем оборудована взлетно-посадочная площадка для квадрокоптера, который может взлететь и сделать вам селфи или показать, насколько тянется пробка и что там впереди случилось. Как управлять вертолетиком, если нужно еще и рулить? А вот последнего как раз и не надо! Машина может идти на автопилоте, руль при этом скрывается в торпедо, не мешая принять эффектную позу. Кстати, и квадрокоптер может летать сам собой согласно программе. Можете, например, отправить его с букетом цветов возлюбленной, обиженно ожидающей вас, пока вы стоите в заторе… Ведь сообщать об опоздании с помощью СМС — это просто неприлично...

Люди, ау!

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На рудниках британо-австралийского концерна Rio Tinto кричать так — совершенно бесполезное занятие. 69 гигантских самосвалов ползают по карьерам в Yandicoogina и Nammuldi от экскаватора до товарного поезда без водителей. Частично на автопилоте, частично под надзором оператора в офисе компании, расположенном за… 1200 км от рудника. Не докричаться. Кстати, и в поездах тех нет машинистов. Для фирмы — чистая экономия: на зарплате водителей, на жилье для них вблизи рудников. Вот бы еще в рамках внедрения изобретения и экскаваторщиков сократить. А что, вполне возможно: бурильные агрегаты, разбивающие породу, уже роботизированы!

Седлаем... кофемашину

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Вы пьете кофе по утрам? Тогда знаете, сколько спитого порошка отправляется в помойное ведро. А ведь в нем до 20% масел, что сравнимо с их содержанием, например, в семенах рапса. Суть изобретения очевидна: компания bio-bean занялась сбором и переработкой кофейных отходов в… дизтопливо! Процесс занимает всего несколько часов: кофейную гущу сушат, выпаривают вместе с органическим растворителем, позволяющим отделить нужные масла. Затем с помощью переэтерификации масло превращается в биодизельное топливо, а оставшийся жмых прессуется в окатыши, которые можно использовать в печах вместо древесины.

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Предприятие под эгидой Wingas и нашего Газпрома способно переработать в год до 50 000 тонн кофейной гущи, это всего 10% от ее количества в Великобритании. Но ведь это только начало…

Верхом на… водороде

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Нет, летать не получится: там необходимо, чтобы водород был сверху в шаре. В данном случае речь о велосипеде Linde-H2-Bike. Как нынче модно, в нем установлен вспомогательный электропривод мощностью 250 Вт. Вспомогательный, потому что он лишь автоматически снижает усилие на педалях в заданной вами степени, позволяя без устали совершать дальние путешествия даже в горах. Вот только вместо обычных для такого Pedelec (так называют подобные двухколесные машины) аккумулятора здесь установлены топливные элементы и баллон, вмещающий 34 г сжатого до 340 атмосфер водорода, содержащего 3,6 Мдж энергии. Это позволяет проехать до 100 км. Заправка длится 6 минут, но вот только где? Даже в Германии водородозаправочные станции пока редкость. А уж о цене водородного велика и вовсе ничего не сообщают! Но поначалу это обычная история для любого изобретения...