Проверяем кроссовер Lifan X50 дорогами Горного Алтая

Компактный кроссовер X50 уже помог марке Lifan вернуть утраченный было титул самого популярного в России китайского бренда: за первые два с половиной месяца продаж он разошелся тиражом 800 экземпляров. Дилерам на руку не только красивая цена, но и длинная гарантия — пять лет или 150 000 км. А как автомобиль проявляет себя на российском бездорожье?

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Lifan X50. Производство Россия. В продаже с июня 2015 года. От 499 000 рублей.

Кроссовер? Не верю! Пороги, бамперы и арки прикрыты черным пластиком, а на крыше багажные релинги, но X50 кроили из переднеприводного седанчика Сelliya (он же Lifan 530) — купировали корму и приподняли кузов над дорогой. Производитель декларирует кроссоверный клиренс — 185 мм, но до стальной защиты картера я намерил рулеткой лишь 162 мм. У иных легковушек больше.

Дизайн? Когда рисовали трапециевидный воздухозаборник в переднем бампере, наверняка посматривали на Ford EcoSport. Изгибы передних стоек и рамок дверей, похоже, подглядели у опелевской Мокки, а кормой X50 напоминает Kia Spоrtage. В целом вышло симпатично. И есть запоминающиеся штрихи: взгляните, как смело «разорваны» подштамповки на задних дверях.

Прыг за руль. А усесться, как хочется, не удается. Роста я среднего (180 см), но диапазона регулировок сиденья не хватает. Подушка коротковата, наклон маловат, и руль настраивается только по углу наклона. Чуть менее рослый коллега устроился на месте водителя удобнее.

05-Lifan_X50_zr-11_15 Визуально всё не по уровню дорого, но звонкий пластик и огрехи эргономики быстро возвращают с небес на землю. Хорошо читается только спидометр. Стекло панели сильно бликует, а красная стрелка тахометра движется по красному же фону.

Визуально всё не по уровню дорого, но звонкий пластик и огрехи эргономики быстро возвращают с небес на землю. Хорошо читается только спидометр. Стекло панели сильно бликует, а красная стрелка тахометра движется по красному же фону.

Сзади мне достаточно места для коленей, но головой почти подпираю потолок. Багажник скромный, лишь 280 литров объема — больше, чем у Джука, но меньше, чем у Sandero Stepway.

В ГОРЫ? РИСКНИ!

Полуторалитровый 103‑сильный мотор на низах едет неохотно, но с 3000 до 4500 об/мин радует подхватом, пусть и небольшим. Динамики хватит только очень спокойному водителю. Седан Сelliya с этим же двигателем разгоняется до сотни за 14,7 секунды. Переднеприводный X50 весит примерно столько же, но, по заводским данным, он на 3,7 секунды быстрее. Лукавят китайцы? По моим ощущениям, да. Будет возможность — проведем замеры на полигоне.

Торопиться, к счастью, не нужно — да и не хочется. Более живописные места, чем Чуйский тракт и его окрестности, еще поискать. Я на Горном Алтае!

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На крейсерских 90–100 км/ч в салоне довольно тихо, но полного покоя нет, поскольку пятая передача механической коробки предназначена только для прямых участков. Если дорога идет на подъем или нужно ускориться, приходится переключаться вниз — а выше 4000 об/мин мотор голосит.

В повороты X50 ввинчивается вполне себе живо. Крены невелики, пустоватый на малых скоростях руль наливается более внятным усилием.

Местные коровы здесь, видимо, сродни священным индийским — гуляют на шоссе без малейшего страха. Перед одним таким стадом я, вынырнув из-за поворота, осадил как мог резко. Успел. Спасибо местному дилеру, который вместо штатных китайских шин Giti Comfort 223 (они плохо держат и при торможении, и в поворотах) установил покрышки Yokohama BluEarth.

Дорога тем временем превращается в грейдер, местами довольно разбитый. Где жду легкого шлепка колес, там получаю заметный подскок кузова. На абсолютно безобидные рытвины передние амортизаторы откликаются стуками ограничителей. Лифану комфортнее в городе, где дороги ровнее, а из внедорожных качеств востребована лишь способность вскарабкаться на бордюр.

04-Lifan_X50_zr-11_15 Передний бампер низковат — на косогоре он пострадает первым.

Передний бампер низковат — на косогоре он пострадает первым.

Климат на Алтае резко континентальный — к вечеру быстро холодает. Лобовое стекло запотевает, а кондиционер вдруг проявляет своеобычность — каждые 30–40 секунд отключается. Жму на кнопку, отвечающую за обдув стекла, а эффекта нет. Зато неожиданно помогает клавиша, переключающая подачу воздуха в ноги и на стекла. Странный алгоритм. Или неисправность?

НАЛЕТАЙ, ТОРОПИСЬ!

Знакомство шапочное, но понятно, что сыроват новичок. Я ему благодарен, поскольку он сдюжил непростой путь и позволил посмотреть красивейшие места Алтая. Но себе X50 не куплю — маловат для семейного человека. Да и удобство посадки считаю наиважнейшим критерием. А коллега, не обремененный матримониальными устремлениями, отнесся к машине с большей симпатией и объяснил почему: модный внедорожный прикид, современный интерьер, щедрое оснащение и вкусная цена (от 499 900 рублей).

16-Lifan_X50_zr-11_15 Механизм стояночного тормоза не защищен от грязи. Амортизатор закреплен параллельно пружине — это позволяет выкроить дополнительное место в багажнике.

Механизм стояночного тормоза не защищен от грязи. Амортизатор закреплен параллельно пружине — это позволяет выкроить дополнительное место в багажнике.

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Конкуренты? Бюджетная Калина Кросс, которая немногим дешевле полумиллиона, оснащена скромнее. А некогда народный Sandero Stepway в базовом оснащении стоит под 600 тысяч. Земляки Chery IndiS и Geely MK Сross дешевле (400 000- 450 000 рублей), но они больше 80–90 покупателей в месяц не находят.

X50 уже помог Лифану вернуть утраченный было титул самого популярного в России китайского бренда: за первые два с половиной месяца продаж он разошелся тиражом 800 экземпляров. Дилерам на руку не только красивая цена, но и длинная гарантия — пять лет или 150 000 км. Она, конечно, не без ограничений, но в нынешнее время в борьбе за покупателя все средства хороши.

На что денег хватит

Базовая версия Соmfort — это не только пара подушек безопасности, кондиционер, MP3‑магнитола и электропакет, но и ESP, литые диски, парктроник, обогрев сидений и отделка искусственной кожей. Найдете еще 50 000 рублей — станет доступен автомобиль в версии Luxury: с камерой заднего вида, навигацией и люком с электроприводом. Ту же версию с осени продают и с вариатором — плюс 90 000 рублей к базе.

ПЛЮС: Внешность вызывает интерес, а оснащение — зависть МИНУС: Мощности мотора хватит лишь очень спокойному водителю