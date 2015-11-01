Итоги сезона РСКГ: о пользе коллективного досуга

Экономический кризис так или иначе затронул почти все отечественные гоночные серии. На этом фоне сверкающим островком благополучия выглядит Российская серия кольцевых гонок, где весь сезон подсчитывали не убыль, а прирост.

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И пилотам, и организаторам гонок стало труднее добывать средства. Особенно заметно это в дисциплинах, где старты обходятся дороже всего, — в классическом ралли и ралли-рейдах. Августовский этап чемпионата России в рамках ралли «Гуково», например, поставил антирекорд по числу экипажей — восемнадцать, при нынешней-то скромной норме в двадцать пять-тридцать, которая вдвое меньше, чем в лучшие годы.

На этом фоне сверкающим островком благополучия выглядит Российская серия кольцевых гонок, где весь сезон подсчитывали не убыль, а прирост. Самыми массовыми стали этапы в Казани — по 60 пилотов в пяти классах машин. Мощнее, чем до кризисов! Так что смена промоутера серии (теперь это SMP Racing) — шаг правильный. И реакция нового руководства РСКГ на кризис была верная: всеми правдами и неправдами сдержали рост цен на основные расходники — топливо и шины, закупаемые командами у единых поставщиков.

Бюджеты, конечно, все равно подросли, но это никого не отпугнуло — новичков добавилось изрядно. А на всех семи этапах выступило около сорокá пилотов. Финальный этап, с розыгрышем увеличенных на 50% очков, состоялся на «Казань Ринге».

001-RSKG-zr11-15 Даже в заездах, которые потом считаются не особо захватывающими, всегда есть борьба борт в борт и поврежденные автомобили.

Даже в заездах, которые потом считаются не особо захватывающими, всегда есть борьба борт в борт и поврежденные автомобили.

ГЕРОИ КОЛЬЦЕВОГО ГОДА

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Только один чемпион определился досрочно: Алексей Дудукало добавил еще один титул в свою богатую коллекцию — за победу в классе Туринг. Поэтому в Казани он занимался тем, что помогал партнерам по команде, сдерживая их соперников. Командная тактика сработала в полной мере: команда «Лукойл Рейсинг», выступающая на хэтчбеках Seat Leon в актуальной модификации TCR, забрала весь комплект медалей в Туринге. А юный Виталий Ларионов (BMW 320si, кузов E90), претендовавший на серебро, завершил чемпионат четвертым — неплохой результат для парня, которому еще нет восемнадцати.

В классе Суперпродакшн итоговый подиум — за автомобилями трех разных марок. Самая свежая разработка, Subaru BRZ, вывезла на первое место Максима Чернёва. Заслуженная Honda Civic, коей от роду не меньше десятка лет, помогла Андрею Юшину стать вторым. А относительно свежая Лада Гранта (в прошлом участница заводского Монокубка) позволила Владиславу Незванкину взять верх в споре с Максимом Симоновым за третье место.

Далее — персональные фанфары Дмитрию Брагину. Тольяттинец весь сезон выступал сразу в двух классах. То есть проводил не по два, а по четыре боевых заезда на каждом этапе! Он стал обладателем победного кубка в Национальном, где выступал на обычной Калине первого поколения, и чемпионом страны в Туринг- Лайте (Калина II NFR). Отметим, что и в Лайте, и в Национальном широко представлены иномарки. Но лишь одну из них Калины великодушно впустили в узкий клуб призеров: Ильдар Рахматуллин взял серебро в Туринг-Лайте на малышке Renault Twingo.

002-RSKG-zr11-15 Юному Виталию Ларионову удавалось сражаться на равных с безоговорочным фаворитом класса Туринг Алексеем Дудукало.

Юному Виталию Ларионову удавалось сражаться на равных с безоговорочным фаворитом класса Туринг Алексеем Дудукало.

РАСКРЫЛИСЬ НЕ ПОЛНОСТЬЮ

Было интересно посмотреть, что покажет на кольце Сергей Загумённов — чемпион Европы по ралли-кроссу и чемпион России по зимним трековым гонкам. В кольцевых гонках он дебютировал и, похоже, стал главным неудачником сезона. Его Гранту то и дело выводили из строя поломки, и в итоге Сергей с трудом наскреб очки для десятого места в классе Суперпродакшн.

Наталья Гольцова была вторым призером в Национальном в 2012 году, а ныне сдала привычные позиции в группе лидеров. Мужчины оттеснили ее аж на девятое место. Объяснение напрашивается одно — в самом массовом классе РСКГ (стабильно по 25 машин на старте) серьезно выросла конкуренция, а потому призы не гарантированы даже сильным пилотам.

Украшением финального этапа стал выход Мики Сало. Финский ветеран, некогда гонявший в Формуле‑1, последние годы сотрудничает с SMP Racing: выступал в составе ее экипажей в гонках на выносливость, затем стал курировать учрежденный SMP региональный чемпионат Формулы‑4. За руль боевых машин садился нечасто, занимаясь другой работой. В России не стартовал никогда, трассу в Казани увидел второй раз. Для финального этапа B‑Tuning подготовила для Мики седан Volkswagen Polo — такой же, как у других пилотов этой команды.

004-RSKG-zr11-15 В рамках РСКГ впервые разыграли первенство для пилотов 14–17 лет. Победителем стал Глеб Кузнецов, набравший богатый опыт в картинге.

В рамках РСКГ впервые разыграли первенство для пилотов 14–17 лет. Победителем стал Глеб Кузнецов, набравший богатый опыт в картинге.

Само собой, у Мики не было никаких турнирных задач. Однако — с ходу третье место в квалификации, лидерство в первой гонке и… сход после десяти кругов из-за поломки коробки передач. Трансмиссия не выдержала темпа езды финна! Забарахлила она и во второй гонке, когда Сало уже выбрался с двадцать третьей позиции на первую! Финн потерял скорость, но тем не менее финишировал третьим. И в обеих гонках показал лучшее время на круге! Разговоры о том, что Polo для Мики соорудили какой-то особенный, — конечно, домыслы: комиссары не выпустили бы такой автомобиль на старт. Просто Сало действительно сильный гонщик — до сих пор, в свои 48 лет. К слову, в поворотах он нередко выбирал траектории, которые у россиян традиционно считаются «неправильными». В общем, показал нашим пилотам, что надо работать дальше.

СРАВНЕНИЕ НА ФОНЕ

Весь сезон РСКГ увлеченно занималась заманиванием зрителей на гонки. В ход шли все средства — бесплатный вход, онлайн-трансляции в Интернете, различные развлечения в паддоке, автограф-сессии со звездами российского автоспорта, концерты с участием известных коллективов. Тем, кто пришел на гонки, всё это наверняка запомнилось, но сразу ожидать забитых до отказа трибун, конечно, наивно. Со временем должно сработать и то, что все гонки проходят на стационарных автодромах, каждый из которых тоже работает над расширением аудитории.

Любопытно, что по части зрелищности РСКГ оставляет позади европейских родственников. И в чемпионате мира WTCC, и в новой мировой серии TCR — а обе они гостили в России — ныне всего полтора-два десятка машин на стартовой решетке и два коротких боевых заезда в уик-энд.

005-RSKG-zr11-15 Таких зрелищных эпизодов — с вылетом в гравий — по ходу сезона и не пересчитать.

Таких зрелищных эпизодов — с вылетом в гравий — по ходу сезона и не пересчитать.

Безусловно, WTCC всех превосходит по авторитету и звездности, и машины там самые быстрые, только вот борьбы маловато. В этом аспекте у РСКГ, наверное, вообще мало конкурентов. Причем не только класс Национальный отличался агрессивными сражениями с частичным уничтожением техники. От случая к случаю жесткими были баталии в Суперпродакшн и Туринг-Лайте. Безусловно, зрителей на трибуны привлекает вовсе не суровая жесть. Все-таки это не шоу бигфутов, а академичная дисциплина, где ценятся идеальные траектории и изящные обгоны. Но и жесть у РСКГ тоже всегда в ассортименте, вопреки желанию пилотов и судей.

Так что, если перед вами вдруг встанет выбор, где и как провести очередные выходные с семьей или друзьями, есть о чем подумать. Кстати, сказанное в полной мере относится и ко многим пилотам РСКГ, в том числе со стажем и титулованным. Далеко не все — профессионалы; в дни, свободные от любимых гонок, ходят на работу. Во всем мире автогонки дают то, чего не получишь больше нигде, — звук и запах в придачу.

От первого лица

Олег Петриков, руководитель РСКГ

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Были проблемы, финальный этап пришлось организовывать на пострадавшей от урагана трассе. Но в целом сезоном довольны. Второй год SMP Racing — промоутер российского кольца. В прошлом году мы заслужили признание спортсменов и зрителей, а в нынешнем радовались увеличению числа участников и новым автомобилям. Что приятно, на наши трассы вернулись мастера европейского уровня. Мы организовали трансляции и обзорные передачи на ТВ, развивали собственные информационные каналы. Спасибо всем, кто нас поддерживал! Готовим приятные сюрпризы для пилотов и зрителей в будущем году. Приглашаю всех на этапы РСКГ.

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