Mitsubishi Pajero Sport нового поколения появится на российском рынке в первой половине 2016 года. Нам удалось провести краткое знакомство с вседорожником, примерившим цивильное. Удалось ли автомобилю сохранить свой характер?

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Повод: премьера нового Mitsubishi Pajero Sport.

Место действия: Япония.

Впечатления: вслед за пикапом L200 примерил цивильное и созданный на его базе вседорожник Pajero Sport. С таким стильным дизайном машина в потоке не затеряется! Соответствует и салон. Ключевых новшеств в нем отмечу два: заметно лучшую шумоизоляцию и современный мультимедийный центр с поддержкой систем Apple Carplay и Android Auto. В России такой буквально на днях стал доступен для большого Pajero, а модель с приставкой Sport стоит второй на очереди.

Внедорожные качества со сменой поколения сохранились и приумножились. К серьезной трансмиссии с понижающим рядом, блокировками центрального и заднего дифференциалов добавили модных помощников. Теперь у Pajero Sport есть ассистент спуска с горы и выбор из трех режимов работы электроники в зависимости от того, что находится под колесами (грязь/снег, гравий или песок).

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Российским покупателям предложат выбор из двух двигателей — дизеля 2.4, знакомого по L200, и бензиновой «шестерки» 3.0. Мощность уточняется, но, вероятно, она не будет сильно отличаться от продающихся сегодня версий (181 и 222 л.с. соответственно). Механическая коробка передач если и будет, то только в базовой комплектации. Остальные одарят новейшим 8-ступенчатым «автоматом»: такого нет ни у одной из моделей Mitsubishi, представленных на нашем рынке.

У дилеров новинка появится в первой половине 2016 года. Цены и комплектации представительство марки на данный момент согласовывает. Известно, что в числе чисто российских опций будут обогрев руля и задних сидений.

Конкурентов у Pajero Sport фактически нет. «УАЗ Патриот» вдвое дешевле, Toyota Land Cruiser Prado с сопоставимым уровнем оснащения на несколько сотен тысяч рублей дороже.

Перспективы: в отсутствие конкурентов и выбирать не приходится. Уверен, что российские покупатели оценят машину по достоинству.

Оценка: отличное сочетание современной внешности и интерьера с правильным «железом» в трансмиссии.

Подробности: в одном из ближайших номеров журнала «За рулем».