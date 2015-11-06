Седельный тягач FAW J6 4х2 из Китая: способен удивить

Знакомимся с самым современным творением китайской «единицы с крыльями» — редким для нас двухосным седельным тягачом FAW J6 4×2. Чем он хорош или плох для российских перевозчиков?

GQ7Q8244 FAW J6 4х2

FAW J6 4×2. Бампер удачный, подножки удобные. Фары красивые, но трясутся. Зеркала и стеклоподъемники обязательно снабжены электроприводом.

Семейство тяжелых грузовиков J6 у фирмы FAW — самое современное. Раньше в Россию поставлялись машины J5, но в основном самосвалы.

Я ожидал увидеть автомобиль, максимально унифицированный по агрегатам с трехосным самосвалом. Однако FAW CA4180P66K24E4 J6 4×2 оказался очень близок по конструкции к европейским тягачам. Чем он хорош или плох для российских перевозчиков?

Всё начинается с чехарды вокруг полной массы автопоезда: в некоторых спецификациях — 55,5 т, в других — 41,8 т. Но нигде не указана обычная полная масса в 40 или 44 т. А сам тягач недотягивает ни до 18, ни до 19 т, как это принято у «европейцев».

GQ7Q7851 FAW J6 4х2. Моторы FAW объемом 11,04 литра в Россию начали поступать только на грузовиках с кабинами семейства J6. А самосвалов J5 уже остаются единицы...

Моторы FAW объемом 11,04 литра в Россию начали поступать только на грузовиках с кабинами семейства J6. А самосвалов J5 уже остаются единицы...

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НОМЕР ШЕСТЬ

Внешность грузовика определяет кабина, всё остальное — вторично. На облицовке FAW J6 — огромные дефлекторы. Китайские дизайнеры не отследили европейские тенденции: Scania Streemline лишена этих аэродинамически вредных «ноздрей». У Volvo FH их не было и на старой кабине. Видимо, китайцы считают, что чистые зеркала и стекла дверей важнее выгоды от микроскопического уменьшения расхода топлива.

Передний бампер — трехэлементный, стальной, удобный в ремонте. Под ним — массивный противоподкатный брус. Система освещения — четырехфарная. Красиво, но качество этого «хрусталя» вызывает сомнения: при работающем двигателе в одной из блок-фар тряслись все внутренности.

Кабина предельно широкая (2500 мм), со спальником, в двух вариантах по высоте. Низкую кабину ставят преимущественно на самосвалы: ее внутренняя высота 153 см. Флагманская кабина высокая: от пола до потолка почти два метра.

GQ7Q7837 FAW J6 4х2. Топливная аппаратура Common Rail — производства Bosch, турбокомпрессор — Holset (подразделение Cummins).

Топливная аппаратура Common Rail — производства Bosch, турбокомпрессор — Holset (подразделение Cummins).

Размер спального матраца 220×70 см. Туннель моторного отсека относительно невысокий (36 см), но тянется от панели приборов до задней стенки, съедая место под спальником. Панель приборов решена в черно-синих тонах, тканевые вставки в обивке кабины — пестрые. Смотрится богато. Пластик передней панели — без «смягчающих» накладок, зато толстый. Панель хорошо закреплена, на наших кочках ничто не трясется и не скрипит. Качество интерьерной пластмассы почти как в машинах Volvo FM или MAN TGS. И хорошо, что нет псевдокевлара и пластмассовых вставок «под дерево».

Приборы — с черно-белым дисплеем, на который выводится мгновенный расход топлива, давление масла, напряжение в сети. Рулевая колонка — с регулировкой угла наклона и высоты руля. Водительское сиденье с пневмоподвеской и с широкими диапазонами регулировок — известной фирмы ISRI, которая имеет свои заводы в Китае.

СВОИ И ЧУЖИЕ

Тягач FAW J6 4×2 станет первым «китайцем» в России, на моторе которого не экономили: 11‑литровая рядная «шестерка» нового поколения FAW CA6DM2 развивает 420 л.с. Ходили слухи, что это снятый с производства двигатель Volvo D12. Но эти моторы роднит лишь расположенный в головке распредвал, а размерность у них разная: 123×155 мм против 131×150 мм. Китайцы разрабатывали свой дизель совместно с австрийской компанией AVL. Он оснащен системой Common Rail, а не электронно-управляемыми насосами-форсунками, как у Volvo. Уровень Евро‑4 достигнут с применением раствора мочевины AdBlue.

GQ7Q7615 FAW J6 4х2. Бак для AdBlue маловат объемом, в нем не будет и сорока литров.

Бак для AdBlue маловат объемом, в нем не будет и сорока литров.

На самосвалы, в том числе четырехосные, устанавливают модификацию CA6DM2–39E4 (390 л.с. и 1750 Н·м), а на седельных тягачах дизель мощнее (420 л.с. и 1900 Н·м).

В чугунном блоке — мокрые гильзы. Крышки коренных подшипников для жесткости выполнены в общей отливке. Головка блока единая для всех цилиндров, тоже чугунная, с четырьмя клапанами на цилиндр. Привод ГРМ — шестернями заднего расположения, возможен отбор мощности на 1200 Н·м. На компонентах топливной аппаратуры есть логотип компании Bosch, но почти всё произведено в Китае. Например, турбины Holset (это английское подразделение фирмы Cummins) тоже делают в Китае, на моторном заводе Dongfeng.

Особенность китайских моторов — частая замена масла. На FAW J6 его предписано менять через 10 000 км, причем не только на самосвалах, но и на седельных тягачах. В несколько раз чаще, чем на европейских машинах, — даже при использовании современных полусинтетических масел.

GQ7Q7762 FAW J6 4х2. Дизайн передней панели не хуже, чем у большинства «европейцев», при этом нет традиционных для КНР вставок из «натурального ореха».

Дизайн передней панели не хуже, чем у большинства «европейцев», при этом нет традиционных для КНР вставок из «натурального ореха».

ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА…

Агрегаты трансмиссии тоже разрушают стереотипы, сложившиеся вокруг тяжелых китайских грузовиков. В J6 установлена 16‑ступенчатая коробка передач Ecosplit 16S221 — она собрана в Китае, но несет марку ZF.

Мосты всех китайских самосвалов — со ступичными планетарными редукторами. Однако на седельном тягаче FAW J6 предлагают экономичный гипоидный мост. Китайцы утверждают, что это их разработка, хотя наверняка они разрезали и обмерили не один мост грузовиков Mercedes-Benz и MAN, прежде чем спроектировали свой.

Рама собрана на высокопрочных болтах, без заклепок — как у «европейцев». Лонжероны выполнены с отштамповками, причем их высота над ведущим мостом уменьшена с 300 до 220 мм — чтобы обеспечить высоту седла не более 1150 мм. И это на шинах с профилем 80 — хороший результат!

GQ7Q7786 FAW J6 4х2. Пластмассовый «комод» над лобовым стеклом выше всяких похвал!

Пластмассовый «комод» над лобовым стеклом выше всяких похвал!

В передней подвеске — трехлистовые параболические рессоры. Они соединены с кронштейнами без сайлент-блоков, через пальцы и серьги, которые необходимо смазывать. На передних амортизаторах наклейка: Sachs ZF Made in China.

В задней подвеске — четыре пневмобаллона, смонтированных на кованых двутавровых балках. В управлении пневмоподвеской применяется пневмоаппаратура Wabco. Штанги — на сайлент-блоках.

Рулевой механизм лицензионный (TRW), и работает он старательно. На продольной рулевой тяге — сменные наконечники с надежными полиуретановыми чехлами.

Все мало-мальски тяжелые «китайцы» оснащаются барабанными тормозами — кажется, в КНР им нет альтернативы. Поэтому J6 можно считать исключением: у него дисковые тормоза на всех колесах! Они тоже лицензионные (Wabco).

GQ7Q7895 FAW J6 4х2. Комбинация приборов с русифицированным черно-белым дисплеем

Комбинация приборов с русифицированным черно-белым дисплеем.

В СУХОМ ОСТАТКЕ

Работающие в карьере самосвалы можно обеспечить ремзоной, а вот магистральные грузовики требуют наличия сервисных центров вдоль трасс. Таковых у китайских производителей нет. Поэтому перевозчику, рискнувшему приобрести седельный тягач из Поднебесной, нужен стимул. Раньше мотивом была прежде всего дешевизна. Теперь новые «китайцы» по цене в одном ряду с подержанными трех-пятилетними европейскими тягачами в относительно недорогих комплектациях и уже переплюнули флагманские модели КамАЗ и МАЗ с импортными агрегатами.

Годовая (или 60 000 км) гарантия вряд ли станет той наживкой, на которую «китайцы» смогут поймать клиента в России. Лизинговые схемы тоже не сверхпривлекательны. Поэтому представительству фирмы FAW придется поломать голову, чтобы добиться успешных продаж.