Тест-драйв по-президентски: на Skoda Superb по дорогам Испании

— Снова Superb? Он же уже был у нас на тесте.

— А ты поезжай, вдруг что интересное будет.

Этот краткий диалог состоялся между мной и главным редактором сразу после того, как, завершив сравнительный тест, мы вернули в пресс-парк компании Skoda новенький лифтбек Superb. Конкуренты новинке российского рынка достались сильные — Ford Mondeo и Toyota Camry. Каждый в свое время занимал в подобных испытаниях первые места.

Но о результатах умолчу — эта работа еще не закончена (тест-драйв планируется к публикации в 12-м, декабрьском номере журнала «За рулем»). Мой рассказ — о тест-драйве лифтбеков и универсалов чешского автопроизводителя, который Skoda организовала в Испании. За четыре дня удалось оценить ряд модификаций модели и дополнить впечатления, полученные на Дмитровском автополигоне.

На парковке аэропорта Малаги сажусь в универсал. В России он появится в течение первого полугодия следующего года. Неторопливость «Шкоды», видимо, связана с тем, что компания хочет оценить рынок по результатам продаж лифтбека. Цен, по понятным причинам, пока нет.

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Ронда — город в Андалусии, расположенной на возвышенности, разделенной надвое стометровым ущельем Эль Тахо, по дну которого протекает река Гуадалевин. Через ущелье, глубина которого местами достигает 130 метров, перекинут мост Пуэнэ-Нуове, соединяющий новую и старую части города. Раньше внутренние помещения моста использовались как тюремные камеры. В городе также расположена считающаяся самой древней в Испании арена для боя быков, построенная в 1781 году.

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Универсал чуть выше обычного «Суперба», чуть тяжелее, а за счет не столь длинного заднего свеса немного короче. Над головами задних пассажиров, благодаря «хозяйственной» форме кузова, места больше. Ну и, конечно, багажник. Он просто огромен. Если сложить спинку второго ряда, в распоряжении владельца аж 1950 л полезного пространства — при загрузке до потолка. Кстати, это лучший показатель в классе и максимально возможный для фольксвагеновской модульной платформы MQB

Но все это скучные цифры. А вот веселые — под капотом черного универсала прячется 2,0-литровый мотор мощностью 280 л.с. Агрегат работает в паре с 6-ступенчатым «роботом» DSG. Забегая вперед, скажу, что 7-ступенчатая коробка идет вместе со 180-сильным 1.8 TSI (такой лифтбек был у нас на тесте в России), а также со 150-сильным 1,4-литровым двигателем.

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Севилья — столица Андалусии, в которой проживает более 700 000 жителей. Согласно легенде, город основан греческим героем Гераклом. Одна из основных достопримечательностей — площадь Испании: городской ансамбль в неомавританском стиле. Здесь снимали эпизод знаменитой саги «Звездные войны». По дугообразной лестнице проходили Энакин Скайуокер, Падме Амидала и робот R2-D2.

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На трассе универсал кажется азартным заряженным хэтчбеком. Очень легко разгоняется, а ускорение прямо-таки вжимает в спинку. При этом аппетит мотора умеренный. По трип-компьютеру получилось 9,5 литра на 100 км. Но это на ровных испанских дорогах. У нас расход наверняка будет выше.

Работать рулем приятно, нет тут ни чрезмерной остроты, ни вальяжности. В спортрежиме баранка становится точнее, что добавляет ощущений драйва.

Комплектация машины самая богатая — Laurin&Klement (L&K). Диапазон цен на лифтбек в схожем оснащении в России — от 1 859 000 до 2 329 000 руб. Кстати, похожий Superb выбрал президент Чехии Милош Земан.

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Основное отличие версии L&K — салон, обшитый кожей кремового цвета.

На тесте, который мы проводили в Дмитрове, я придрался к шкодовским креслам. У нас был лифтбек в комплектации Style, а там кожа не столь тонкой выделки, как в L&K. Оттого лопатками чувствовал швы на обшивке кресла. Чтобы избавиться от их прикосновений, даже немного подавал спинку назад. В L&K такого ощущения нет.

На автомагистрали активирую ассистент движения в полосе. Автопилот включен… убираю руки с руля. Машина едет сама. Она самостоятельно поддерживает скорость, дистанцию и полосу движения. Руль также поворачивается сам, и лишь предупредительный сигнал заставляет вспомнить, что последнее слово тут все же за человеком, а не за машиной.

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Если рулить самому, когда система включена, электроника станет легонько дергать баранку, скажем, когда колесо задевает за край разметки. Это мешает, потому в городе или на узких дорогах ассистента лучше отключить. А вот на грунтовке умная электроника не беспокоит.

Кордоба — один из самых древних городов Андалусии. Возник в 169 году до н.э. Главный памятник средневековой архитектуры — самая грандиозная мавританская мечеть в Испании. Мескита занимает площадь 24 000 квадратных метров. Начало строительства датируется 785 годом. Мечеть интересна прежде всего тем, что внутри нее скрыт кафедральный собор.

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В один из дней сажусь в полноприводный лифтбек с 2,0-литровым 190-сильным мотором и DSG. Эта модификация только для Европы. Комплектация такая же, как в самом мощном универсале, — L&K. Чех хорош, но есть изъян — карты навигации, которые не успели обновить.

Когда в провинциальной испанской деревне случайно промахнулся мимо нужного поворота, электронный поводырь быстро перепроложил маршрут… и завел на узкую грунтовку, закончившуюся затяжным крутым подъемом к воротам частного дома. А по карте тут... выезд на автомагистраль! Развернуться невозможно. Съезжаю назад и сваливаюсь левыми колесами в колею. Перевожу ногу с тормоза на газ. Отката нет… небольшая пробуксовка, и машина легко выбирается из ловушки. Продолжаю спуск и снова попадаюсь, уже правым бортом. Селектор в Drive, газ! Хруст битых глиняных черепков под колесами, толчок вперед, и я снова на свободе.

На маршруте мы посетили природный заповедник Торкаль, известный, в основном, причудливыми формами известняковых скал. Необычные формы горных пород возникли примерно 150 миллионов лет назад.

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Управляющая электроника «Суперба» получает информацию от многочисленных датчиков, начиная от интенсивности нажатия педали газа и заканчивая поперечным ускорением. На основании этих данных принимается решение, как задействовать полный привод. Под ее полным контролем и межколесное распределение момента. Муфта Haldex пятого поколения оперативно жонглирует тягой, так что мне остается лишь крутить руль да работать педалями. Кнопки блокировки муфты нет, впрочем, она и не нужна.

Выехать получается довольно легко, притом что шины чисто асфальтовые, никаких грунтозацепов.

Альгамбра — архитектурный комплекс, где можно увидеть дворец Карла V. Это одно из самых посещаемых мест в Европе. В течение дня ворота Альгамбры открываются утром и после обеда или же вечером — для индивидуального осмотра.

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Все тестовые «Шкоды» оснащены опционным активным шасси DCC. Пока оно доступно только в Европе. К нам идут машины с пассивными амортизаторами и «русским пакетом». Таким образом, дорожный просвет автомобилей, продающихся в России, на 15 мм больше, чем у европейских аналогов. Разработку варианта активного шасси для нашей страны, по словам представителей компании, обещают завершить в середине следующего года. Оно дополнит «русский пакет».

Поездив на лифтбеке по подмосковным трассам и на таком же автомобиле с адаптивным шасси по дорогам Испании, могу сказать, что разницы между ними практически нет. Обычная ходовая настроена отлично и просто всеядна на дорогах любого качества. В России я специально направлял «Шкоду» в дорожные выбоины, ходом проезжал «лежачих полицейских». Подвеска стойко вынесла все и мягко отрабатывала колдобины. Так что именно благодаря ходовой Superb притянул львиную долю симпатий.

В конце путешествия сажусь в автомобиль со 150-сильным мотором 1.4TSI, работающим в паре с 6-ступенчатой «механикой». У нас цена такого экземпляра стартует от 1 354 000 руб.

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Мощности агрегата вполне хватает, так что и в городе, и на трассе можно чувствовать себя уверенно. По ощущениям, он не намного медленнее 180-сильного мотора, а по цене выгодней на 150 000 рублей (машины в комплектации Ambition с механическими коробками передач).

Понравилась и работа механической коробки. Переключения очень четкие, педали газа и тормоза выверены по усилию и ходу. Привыкать пришлось лишь к сцеплению. Ход у него нормальный, а вот усилие чрезмерно.