Миксер CIFA SL 10 на шасси MAN TGS: сделано в России

Одним из вариантов шасси для 10-кубового автобетоносмесителя CIFA стал четырехосный MAN TGS. Монтаж надстройки теперь производят в России.

CIFA

Автобетоносмесители итальянской марки CIFA занимают промежуточную ценовую нишу между установками немецких брендов (Schwing Stetter, Liebherr) и техникой российских и китайских фирм. Будучи дороже последних на 10–20%, «миксеры» CIFA имеют в нашей стране существенно меньший спрос, однако традиционно уважаемы эксплуатационниками за высокую долговечность основных узлов.

С недавних пор московская компания «Коминвест-АКМТ» — официальный дистрибьютор марки CIFA в России — собирает автобетоносмесители на собственных заводах, в частности, в подмосковном Томилине. По желанию заказчика автомобильное шасси может быть любым — как отечественной марки, так и европейской. В частности, фирмы MAN — не самое дорогое по цене, но, как правило, полностью удовлетворяющее покупателя по качеству.

Машинокомплекты надстроек приходят в Россию из Италии. Напомним, головной офис компании CIFA S.p.A. находится в Милане, а производство бетоносмесителей расположено в городке Кастильоне-делле-Стивьере (регион Ломбардия). Кстати, сама аббревиатура CIFA расшифровывается как Compagnia Italiana Forme Acciaio, то есть «итальянская компания стальной опалубки» — именно с оснастки для заливки строительных конструкций бетоном фирма начала свою производственную деятельность в далеком 1928 году.

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Одна из востребованных на рынке моделей автобетоносмесителей — CIFA SL 10. Как видно из обозначения, речь идет о машине легкой серии SL с 10-кубовым барабаном и гидроприводом от двигателя шасси. Конструкция рамы надстройки и профиль ее лонжеронов привязаны к размерам выбранного шасси — таким образом, для одной и той же модели бетоносмесителя предусмотрено несколько конфигураций. Фирменная особенность барабана — расположение поперечного сварного шва со смещением от закругления донышка, что, по заверениям фирмы, обеспечивает лучшую смесительную способность, меньший износ стенок и более полное удаление с них бетона при разгрузке.

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