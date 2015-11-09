Mercedes-Benz Atego с пробегом: подсчитываем расходы на запчасти

Новый Atego стоит дорого, но второй-третий владелец, как правило, доволен машиной: даже набрав огромный пробег, она требует минимальных расходов на запчасти.

mercedesbenz_atego_id7 Бортовой кузов с краном-манипулятором — один из вариантов надстроек.

Бортовой кузов с краном-манипулятором — один из вариантов надстроек.

Грузовики с мерседесовской звездой и шильдиком Atego на наших дорогах встречаются часто, да и общее их количество в общероссийском парке немалое — около семи с половиной тысяч единиц (по данным аналитического агентства «Автостат»). Но машин последних четырех лет выпуска, несмотря на межкризисный всплеск продаж в 2012–2013 годах, зарегистрировано всего около девяти сотен. Это примерно всемеро меньше, чем аналогичных по грузоподъемности автомобилей японской марки Hino тех же классов грузоподъемности и тоже, кстати, недешевых. Зато в недавние времена, когда таможенных барьеров не было, пригонять подержанные Atego из Германии предпочитали не только частные предприниматели, но и АТП средней руки, с парками в десяток и более автомобилей. И сегодня, не нарадуясь на долговечность десяти-пятнадцатилетних «мерседесов», они берегут свои «евротретьи» сокровища как зеницу ока — таких машин уже не купишь…

mercedesbenz_atego_id8 Atego легкого подсемейства весьма актуален в качестве автоэвакуатора.

Atego легкого подсемейства весьма актуален в качестве автоэвакуатора.

Модификации

Mercedes-Benz Atego первого поколения появился в 1998 году — под одним именем тогда выпускали автомобили двух семейств: «легкого» (полная масса 6,5–15 т) и «тяжелого» (18–26 т). Во втором поколении, представленном в 2004 году, было уже только легкое семейство, расширенное модификациями полной массой до 16 тонн. Более тяжелые, включая трехосные, перевели в семейство Axor, доселе занимавшее узкую нишу двухосных седельных тягачей. Оставшиеся под именем Atego лекговесы, в свою очередь, разделились на подсемейства ­средне- и крупнотоннажных, полной массой 6,5–12 и 12–16 тонн соответственно. В первом применяются только четырехцилиндровые двигатели, во втором — как четырех-, так и шестицилиндровые. Коробка передач с четырехцилиндровыми моторами идет 6-ступенчатая, с шестицилиндровыми — 9-ступенчатая. Также отличаются подсемейства размерами колес: на среднетоннажном — 17,5-дюймовые, на крупнотоннажном — 19,5-дюймовые.

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